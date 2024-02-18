KENTİNE YABANCI KALMAK!.. 

Son zamanlarda giderek artan sayıda İzmitli, benzer şeyleri söylüyor;

“İzmit, bizim yaşadığımız İzmit değil artık! Ne nerede şaşırdık!

Oysa, aynı insanlar; “Değişmeyen tek şey değişimdir” sözünü sıkça söylerler!

Kentler, doğal olarak değişecektir.

Önemli olan “DEĞİŞİMİN YÖNÜ” dür!

İyiye ve güzele doğru mu? Kötüye, çirkine yönelik mi?

Daha mı huzurlu? Yoksa, huzursuz ve itici mi?

Geçenlerde, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nde , “Yaşayan Tarih Sohbetinde” Balıkçı Hamdi Bineklioğlu’nu dinledik.

Hamdi kardeşim, bu kentin saygın insanlarından biridir. İlginç, güzel bilgiler ve anılar yansıttı bize.

Sohbetin bir yerinde; “Balıkçılar çok yer değiştirdiler” diye yakındı.

Haklıydı.

Haklıydı ama, bu kentte zırt pırt yer değiştiren yalnız balıkçılar mı?

Bu kentte “Sanayi Çarşıları”, “Şehirlerarası otobüs durakları”, Vilayet ve belediye binaları yer değiştirmedi mi?

Peki NEDEN?

Şehir büyüyor, mecburen mi?

Öyle dediler!

Çünkü; bu kenti yönetenler “Uzun erimli KENT PLANLAMASI” yapmayı bilemediler!

“Bu kentin nüfusu 50 yıl sonra ne olacak? Bu kentin belli başlı merkezlerini nasıl planlamalıyız?”

Diye düşünmediler!

Hatır için, birilerinin kahrolası maddi çıkarları için sık sık “İmar Plan Tadilatları” yaptılar.

Sözde, bilgi ve görgülerini artırmak için gittikleri Avrupa kentlerindeki kent planlama kültüründen nasiplerini alamadılar!

Paris’te, içinden kamyonların geçebileceği devasa kanalizasyonların Napolyon döneminde inşa edilmeye başlandığını öğrenemediler!

İkinci Dünya Savaşı’nda, Paris’te, Nazi işgaline karşı direnen yurtseverlerin evlerinin korunup saklanmasının ardındaki “KÜLTÜRÜ” anlayamadılar!

Uzun erimli kent planlamasının olmaması nedeniyle, kentin 10-15-20 yıllık büyüme süreçlerinde, sürekli olarak “ yeni kentsel yerleşim düzenleri” oluşturuldu. Kent büyüdü, verimli tarım alanları yapılaşmalarla yok edildi!

Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait tarihi yapıların hunharca yok edilmesine seyirci kaldılar!

Kimi Vali ve Belediye Başkanları “İZEYAP” projesine şaşı baktı!

Resim öğretmenimiz Nuriye Oğultürk’ün, “ Eğitim ve kültür amaçlı kullanılması ve aynen korunup restore edilmesi koşulu ile Kızılay’a bağışladığı tarihi ev nasıl yıkıldı? Bu cinayeti işleyenlerden hesap sorulabildi mi?

“Büyükşehir Yasası” ile köyler “mahalle” olurken, köylerin ortak alanları olan MERALAR, konut siteleri ile yok edildi! En güzel kavun ve karpuzun yetiştiği Çayırköy bir örnek.

Elbette, tek günahkar belediye yöneticileri değil.

Ülke yönetiminde “5 Yıllık Kalkınma Planları” bile yok edildi! “Demokrasi” yalanı altında “Siyasal muhterislerin” egemenliğinde, sorunlar yumağı bir ülke konumuna geldik!

Örneğin; Kuzey ormanlarını talan ederek yapılan devasa İstanbul Havaalanı’na kış koşullarında uçak inip kalkamıyor!

Ama, “ ATATÜRK Havaalanı hunharca yok ediliyor!

Kuzey Marmara otoyolu için kim bilir kaç yüz bin orman ağacı kurban edildi ama bu yolda kış koşullarındaki buzlanmaları düşünmedikleri ve önlem alamadıkları için ard arda kazalar yaşanıyor!

Daha pek çok örnek verilebilir.

Aklı, bilgisi, bilinci ve ahlaki değerleri sağlam her insan bilir ki;

Geleceği planlamasını bilmeyenin bu günü de karanlık ve çile doludur!