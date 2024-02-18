Dezenflasyonist süreçte maliye politikamız-6

Her geçen ay artmakta olan enflasyon oranları nedeniyle acil olarak uygulanması gereken maliye politikaları arasında vergi politikası önemli yer tutmaktadır.

Vergi politikaları; gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi, enflasyonun düşürülmesi, yatırım ve üretim artışlarının teşvik edilmesi, ihracatın artırılarak dış ticaret açığının azaltılması ,yatırımların ülke içinde bölgeler arasında dengeli dağıtılması gibi çok çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir

Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi, sıkı maliye politikası tedbirleri arasında yer alan vergi politikalarının; hem vergi oranları artışı, hem vergilendirilmeyen kazanç ve mükelleflerin vergilendirilmesi bunlar yapılırken imalat sanayiinde faaliyette bulunan sanayicilerin yatırım yapmasına ve ihracat artışına zarar vermeyecek politikalar olarak izlenmesi ile enflasyon nedeniyle bozulan gelir dağılımını düzeltmeye yönelik bir strateji ile yola çıkılarak uygulamaya yön verilmesi gerekir.

Üzülerek burada belirtmeliyim ki; acil yapılması gereken vergi düzenlemeleri, önümüzde yapılacak yerel seçimler nedeniyle ertelenmekte olup, maalesef katlanılacak yükler de her geçen ay artmaktadır. Unutulmaması gereken bir konu da daha önceki yazılarımda vurguladığım gibi, dolaysız vergilerin enflasyonu düşürmek üzerindeki etkilerinin zaman alacağı o nedenle yıl içinde etkili olması açısından, dolaylı vergilerin yani KDV,ÖTV gibi vergilerin öncelikle tercih edilme zorunluluğunun ortaya çıkmış olmasıdır. Şunu da biliyoruz ki dolaylı vergiler gelir dağılımı adaletsizliğine sebebiyet veren vergiler olduğundan ,zaten bozulan gelir dağılımı bir kez daha sabit gelirli aleyhine bozulmaya devam edeceğidir.

Ülkemizde mevcut koşullarda vergi politikası alanında en çok önem verilmesi gereken konuların başında kayıt dışı ile mücadele gelmesi gerekir, ancak ülkemizde uzun zamandır dile getirilen ancak bir türlü gerçek bir mücadeleye dönüşmeyen husus, artık toplumumuz özellikle vergi mükellefleri tarafından kanıksanmış durumdadır. Bazı yorumlarda, kayıt dışı ekonominin; kriz dönemlerinde, ekonominin sıkıntıya girdiği dönemlerde, ekonominin lokomotifi olduğu dile getirilmektedir. Kayıt dışı ile mücadele alanında işimizin maalesef çok zor olduğunu, toplumumuz tarafından kanıksandığını görmekteyiz . Kesinlikle son derece yanlış bu anlayışı bertaraf etmek , yeni bir vergi kültürü anlayışını çocuk yaştan başlamak üzere tüm topluma aşılamak zorundayız .Kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusundaki düşüncelerimi ayrı bir yazı konusu yapacağımı da burada belirtmek isterim .

Vergi türleri açısından baktığımızda, kısa dönemde alınabilecek vergi tedbirleri alanında kendi düşüncelerimi ana başlıkları itibari ile aşağıdaki gibi özetleyebilirim :

-OECD tarafından temmuz 2022’de gündeme getirilen ve ülkemizin de aralarında bulunduğu küresel GSMH’nın yüzde 90’ından fazlasını temsil eden 140 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiği ve yeni kuralların 2024’te yürürlüğe gireceği açıklandığından ülkemizde de buna paralel asgari kurumlar vergisinin oranının %15 olarak belirlenerek, mevcut kurumlar vergisi kanununda uygulanan muafiyet ve istisnalar üzerinden (yatırım, tarım ve ihracata yönelik olanlar hariç) en az bu oranda vergi alınması

-Kurumlar vergisi oranları tek basamaklı değil de kademeli hale getirilip, geçici vergi oranlarının da buna paralel değiştirilmesi

-Gelir Vergisi’nde basit usulün alanının daraltılması, özellikle büyükşehirlerde basit usulün uygulandığı taksi dolmuş işletmeciliği gibi faaliyetlerde basit usulün kaldırılması

-Gelir vergisi ve Kurumlar Vergisi’nde gider kabul edilmeyen ödemelere ilişkin düzenlemeler yapılarak, bazı harcama kalemlerinin gider yazılmasına müsaade edilerek, hem belge düzeninin yerleşmesine imkan sağlanması hem de mükelleflerin yıllardır itiraz ettikleri konulardan biri olan gider kabul edilmeyen harcamaların daraltılarak gerçek matraha ulaşılmasının sağlanması

-Vergi denetiminin, özellikle yapay zeka destekli veri analizleri de yapılarak yeniden dizayn edilmesi, sektörler ve ciroları ile benzer mükelleflerin kârlılık oranları ve beyanlarının yapay zeka ile analiz yöntemi ile vergi incelemesine mükellef seçilmesi

-Tahsilatı hızlandırmaya yönelik çalışmaların yaygınlaştırılarak, özellikle çıkarılan çok fazla sayıda taksitlendirme ve af yasalarına rağmen vergi borcunu ödemeyen ve müzmin hale gelmiş vergi borcu olan mükelleflere, gerekirse cebren tahsilat yöntemlerinin uygulanması, bu konularda yasal sıkıntıların yapılacak düzenlemelerle ivedilikle aşılması

-Bazı dolaylı vergilerde matrah ve oran düzenlemelerine gidilmesi, özellikle intikal vergilerinde yapay zekanın da kullanılarak beyana çağrı müesseselerinden yararlanılması.

-Özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerde, kayıt dışı maliyetleri ortadan kaldırmak için düzenlemelerin yapılması, bu konuda yapı denetim şirketlerinden yararlanma yoluna gidilerek, söz konusu şirketlerin yapı denetimini yerine getirirken projeye göre kullanılması gereken tüm maliyet kalemlerinin hem fiili hem de kayıtlarda uygun olduğuna dair tespitlerde sorumluluk almalarının sağlanması

-Hem gayrimenkul satışlarında hem de emlak vergilerinin tahsilinde doğru matrah ve vergi hesaplanmasına yönelik adımların atılması, bu konuda da ulusal bir bilgi bankası kurulup yapay zekayla bu rakamlar bulunabilir, değerleme şirketlerinden yararlanılabilir

-Sahte muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge düzenleyen mükelleflerin takip ve tasfiyesine yönelik, özel vergi dairesi kurulup bu mükelleflerin sıkı takiplerinin ve yasal müeyyidelerinin yerine getirilmesinin sağlanması

-Gelir vergisi mükelleflerinde vergi güvenlik müesseselerinin geliştirilerek (eskiden uygulanan hayat standardı ek göstergelerinde olduğu gibi) özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın veri ambarından yararlanıp, yapay zeka ve bilgi işlem imkanlarından yararlanılarak düşük beyanların önüne geçilmesi,

Yukarıda ana başlıklar halinde kendi düşüncelerimi aktarmaya çalıştığım vergi düzenlemeleri, kısa-orta dönemde bir politika seti içinde para politikası ile uyumlu bir şekilde yürütülebilirse başarı şansı yüksek olacaktır, aksi halde bugüne kadar yaptığımız gibi sadece seçimi kazanmaya yönelik uyguladıklarımız gibi olursa, günü kurtarmaya yönelik politikalar haline döneceğinden, ekonomi daha sıkıntılı bir sürece girecektir. Gelecek haftaki yazımda vergi politikasına yönelik yapılması gereken idari düzenlemelere yönelik kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım.