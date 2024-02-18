Yazdık, çizdik, dinletemedik… Elimize geçen fırsatı teptik

Önceki gün Şanlıurfaspor ile sahasında karşılaşan Kocaelispor maçı 1-0 kaybetti. Rakibi Göztepe’nin puan kaybını değerlendiremeyen temsilcimiz, ortaya koyduğu futbol ile de saç baş yoldurdu. Eline geçen fırsatı değerlendiremeyen Kocaelispor haftayı mağlup kapattı.

RUHSUZ OYUN

Kocaelispor önceki gün Şanlıurfaspor ile hayati öneme sahip olan bir maça çıktı. Temsilcimiz artık klasik hale gelen ilk 10 dakika baskısının arından oyundan düştü. Üst üste net gol pozisyonlarını değerlendiremeyen temsilcimize şoku 72’de Paxio yaşattı. Topu çok iyi takip eden deneyimli oyuncu takımına galibiyeti getiren golü attı. Kocaelispor’da futbolcuların sahadaki ruhsuz tavırları dikkat çekti. Taraftar anında cezayı kesti ve besteye girdi: “En büyük taraftar, futbolcular sahtekar.”

İSTİFA SESLERİ STADYUMU İNLETTİ

Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup olan Yeşil - Siyahlılarda taraftar sonunda patladı. Eyüpspor maçı haricinde düzgün futbol izletmeyen temsilcimizde artık taraftarların sabrı taştı. Paxio’nun golümde sonra taraftsrlar hep bir ağızdan Ertuğrul Sağlam’ı istifaya davet etti. Maçın bitiş düdüğü ile deneyimli teknik adam Ertuğrul Sağlam hemen sahadan ayrıldı. Maçın ardından, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği de yaptığı açıklama ile Sağlam’ı istifaya davet etti.