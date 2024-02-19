Ankaralı okurum Recep Sanal, son gönderdiği mesajda, “fay hatları üzerinden Türkiye gerçeği”ni çok güzel anlatıyor.

Her cümlesi, ders alınacak değerde.

Hele verdiği o “ironik örneğe” inanmak mümkün değil.

Mülkiye müfettişi iken Aydın’ın Kuyucak ilçesine teftişe gidiyor.

Teftişte Kuyucak Belediye Meclisi’nin ilginç bir kararına rastlıyor.

Kararda aynen şunlar yazılıdır: “İlçemizin güneyinden geçen fay hattının kuzeye taşınarak, güneyde atıl kalacak arazinin imara açılması…”

Türkiye gerçeğini bundan daha güzel anlatan bir olay olabilir mi?

Bırakın halkı, belediyeleri yönetenler bile “fay hattı” nedir, “ deprem” nedir bilmiyor.

Gelin, Recep Sanal Bey’in yazdıklarını birlikte okuyalım!

“Tanzer bey, 1977 yılında girdiğim Mülkiye'nin Siyaset ve İdare bölümündeki derslerde devleti tanımaya başladım. O gençlik yıllarımda demokrasideki ve devletteki derin fay hatlarını görüp uykuları kaçan biri olarak "Demek Salomon Calvi’nin yazdıkları dikkate alınsaydı 1999 deprem felaketi yaşanmayacaktı" başlıklı makalenizden çok etkilendim.

Bay Calvi'nin devlet yöneticilerini motive etmek amacıyla söylediğini tahmin ettiğim şu sözü işin özüdür: “Salâhiyettar makamlar ileride vukuu mümkün zayiatı önlemek üzere lazım gelen tedbirleri almaya karar vermiş bulunmaktadırlar."

Yer kabuğundaki fay hatlarını demokrasi ve devletteki fay hatları ile örtüştürdüğümüz zaman; 11 ili etkileyen son depremde enkaz altında can çekişirken devletin imdadını bekleyen ahalinin ham hayali de ortaya çıkar. Bundan daha vahimi, son depremde şehrin %70'i yıkılırken imdadına yetişilmeyen Maraş ahalisinin, enkaz yığınları üzerine kurulan seçim sandıklarında feryada sağır ve imdada topal bir iktidara %80 oy vermesidir!

Ülkemizdeki jeolojik fay hatlarından önce siyasi fay hatlarının yıkıcı sonuçlarını ortadan kaldıracak bir anlayışa ihtiyaç var. Bunu ironik bir örnekle açıklayayım... Mülkiye Müfettişliği yıllarımda Aydın'ın Kuyucak ilçesinde teftiş yaparken belediye meclisinin ilginç bir kararına rastlamıştım. Kararda şöyle deniliyordu: "İlçemizin güneyinden geçen fay hattının kuzeye taşınarak, güneyde atıl kalacak arazinin imara açılması."

Literatürde demokrasi mektepleri (!) denilen ama uygulamada hırsızlık mekteplerine dönüşen belediyelerden başlayarak, devlet kurumlarına yönetici seçen halkımızın kafatasındaki fay kırıkları ile ahlâkındaki derin yarıkların tamirine ihtiyaç var. Calvi'nin salâhiyettar makamlar dediği makamlara "Âlimin başına cahili amir yapan!" mevcut seçme/seçilme sistemi düzeltilmeden bu memlekette hiçbir şey düzelmez.”

Kırk satır mı, kırk katır mı?

Masalı bilirsiniz…

Sultan, suçlu olarak karşısına dikilen kişiye sormuş: “Kırk satır mı istersin, kırk katır mı?”

Kırk satır ile idam edileceğini düşünen ve seçenek olarak kendisine kırk katır sunulduğunu sanan adam, “Kırk katır” demiş.

Bedeninin her bir parçası bir katıra bağlanan adam, ayrı yönlere giden katırların kırbaçlanmasıyla, büyük acılar içinde parçalanarak ölmüş.

31 Mart seçimi öncesi, seçmen, “kırk satır” ve “kırk katır” arasında tercih yapmaya zorlanıyor.

“Oyunu bize vermezsen, hizmet alamazsın.”

Bugünlerde en büyük tehdit bu!

Oyunu verirsen, ne olacak, memleket daha kötüye gidecek.

Oyunu vermezsen, ne olacak, hizmet alamayacaksın.

Haydi, tercihinizi yapın bakalım!

Türkiye, Türkiye olalı böyle tehdit görmedi.