Gül fidanlarından, bol ve gösterişli çiçek alabilmek için nasıl budanmalıdırlar

Gül fidanlarından bol ve gösterişli çiçek alabilmek için, onların her sene budanması gereklidir.

Çünkü gül fidanı, çiçeklerini, o sene doğan genç sürgünlerin ucunda verir. Bu sebepten gül fidanı üzerindeki dalları, fazla yaşlanmalarına meydan verilmeden

senelik budamalarla genç tutulmasına çalışılır. Gül fidanları gelişme durumlarına göre yekdiğerinden farklı bir şekilde budanırlar.

Pek bodur olan (POLİYANTHA) güllerinin dalları toprak yüzü ile bir seviyede dipten budanabilirler. Ve bu şekil budamada bir sakınca yoktur. Zira bu çeşit güller en dipten uyur gözlerden her zaman çiçek açan sürgünler verebilirler.

Orta kuvvette büyüyen ve gelişen bodur güllerin iki senelikten fazla yaşlı dalları aralama budamasıyla ayıklanır.

Bırakılan dallarda üç, dört göz üzerinden kısaltılarak fidan daima genç tutulur. Çok kuvvetli büyüyen orta boylu güllerde ise fidana sıkıntı veren kart dallar aralama ile çıkarılır.

Sarmaşık ve çardak güllerin genç dallarına dokunulmaz. Yalnız bunlar arasında fidana sıklık yapan pek yaşlı dallar varsa dipten veya genç bir yan dal üzerinden budanırlar.

Bu yaşlı dallar, koyu kahverengi

veya boz renkli pörtüklü kabuklarıyla ayırt edilirler. Bodur gül fidanlarında, dikim budaması, dipten üç,veya beş,göz sayılarak yapılır. Buna karşılık kuvvetli büyüyen gül çeşitlerinde ise sekiz, on ,göz üzerinden yapılır.

Not: gül fidanlarının budamalarını don tehlikesi geçtikten sonra yapılmalıdır.

Ayrıca gül fidanlarının dikimlerini de , sonbaharda Kasım ayında yapmalı ve mümkün olduğu kadar ilkbahara bırakmamalıdır ( kışı sert geçen bölgeler hariç) .

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.