Uğur Mumcu tırnağı bile olamamanın verdiği kıskançlıkla ulaşılan 38.Yıl’a hüzünlü merhaba !..

Türkiye’de ve Kocaeli'de gazeteci olmak...

38 yıldır hem bu ülkede, hem de bu kentte ekmeğini namusuyla kazanıp darp edilen…

Tehdit edilen…

Hakaret edilen bir gazeteci olarak soruyorum:

Bu karede gazeteci nerede?..

Ekmek aslanın neresinde?..

Bir gazeteciye ne kadar kızılıyorsa, o kadar iyi gazeteci demektir…

Uğur Mumcu gibi olabilmeyi çok isterdim.

O ne candaş, ne de yandaştı…

Halkın gözünde Kalpaksız Kuvayi Milliyeci…

Devletinin gözünde Sakıncalı Piyade’ydi…

Onun yolunun tozu olsaydım yeterdi bana…

Kahrolsun 24 Ocak’çı günü-birlik Uğur Mumcu’cular…

Kahrolsun kişiye özel basın özgürlüğü!..