Tam bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Kahroldum diyebilirim, bu kadar kötü bir Kocaelispor izleyeceğimi tahmin etmiyordum. Göztepe puan kaybetmiş, her şey istediğimiz gibi giderken manzara ortada: hüsran…

Kim suçlu, kim haklı tartışmaları içerisine girdiğimiz bu günlerde kaybeden büyük Kocaeli taraftarıdır. Bu halk, bu taraftar, bunları hak etmiyor. Yağmur çamur demeden yolu olmayan bir stada gelmelerinin karşılığı bu olmamalıdır…

Sezon başı transferlerin geç yapılması ve gelen oyuncuların kalitesinin düşük olmasına rağmen Ertuğrul hocanın kariyeri ve takıma yüklemiş olduğu oyun disiplini sayesinde bu günlere geldik. Geldiğimiz nokta 1. Lig'de 3. sırada bir üst gruba çıkmak için şansımızın çok yüksek olduğu bir noktadayız. Bunu gerçekleştirmek için yapılan hamleler, yeni gelen transferler maalesef takımımıza hiçbir katkısı olmayacağını ligde sonuncu sıralarda bulunan Şanlıurfa maçında gördük. Gelen oyuncular hazır olmadığı düşüncesindeyim. Forvette oynayan Skhirtladze yetersiz hatta bana göre forvet değil, solda oynayan Aksu, Atilla'dan iyi değil, orta sağda oynayan Giorgi Kharaishvili hazır olmadığı gerçek çok pas hatası yaptı. Hazır olana kadar lig biter.

Kanatlarda oynayan Ramil kötüydü, hatta çok vasattı. Beridze'yi çözemedim, bir var bir yok.

Candeias da kötü oynayınca sonuç ortada.

Ecnebiler içinde en iyi oyuncumuz Vukoviç bile vasattı. Douglas Tanque'yi Şanlıurfa maçında aradım. İlk yarı 2 veya üç tane, ikinci yarı 3 tane net gol pozisyonları kesinlikle gol yapardı diye düşünüyorum. Ertuğrul hocanın kadroyla bu kadar neden oynadığını anlamış değilim. Şampiyonluğa oynayan takımları incelerseniz, geri dörtlü yani defans oyuncularının devamlılık sağladığını görürsünüz. Bizde sezon başından beri Atilla ve Oğuz sağ bek, sol bek ve bunlara hazır olmayan Aksu'nun eklenmesi tam bir hüsran oldu, bir gerçeğini hepimiz görmüş olduk.

Şampiyon olacaksak istikrarlı en az 9 oyuncunun bir arada oynaması şart diye düşünüyorum. Oyuncu değiştirmek gerekirse skora etki edecek oyuncuları son 20, 30 dakika oyunun gidişatına göre değişiklikler yaparsınız. Ertuğrul hocanın oyuncu tercihleri beni çok şaşırttı, acaba sakat veya takım içerisinde bilmediğimiz bazı sıkıntılar mı var anlamış değilim. (Zaten bu yazıdan sonra da gitti)…

Urfa maçında sanki yeni sezona başlamış ilk kez bir arada oynayan sahada ne yaptığını bilmeyen, oyun disiplininden uzak acemice oynayan oyuncu grubunu gördük.

Hocayı göndermekle bu işin bitmeyeceğini bilmenizi isterim. Bu oyuncu kalitesiyle işimiz zor, bu gerçeğini hepimiz Urfa maçında görmüş olduk.

Bundan sonraki süreç zor geçecek.

Bu ligi iyi bilen bir hoca ile anlaşılmalı diye düşünüyorum…