Siyasallaşan hukuk ile sömürge madenciliği

Bir ülkede hukuk yoksa o ülkede, ne adalet kalır, ne insan hakkı. Ne üretim kalır nede kalkınma .

Bir ülkede hukuk siyasallaşırsa, insanlar adaleti adliyelerde değil, dışarıda, sokakta yada iktidar partilerinde aramaya başlar. Hatta hakim ve savcı olabilmek için bile insanlar iktidar partilerine gitmeye, yargılamada onların adamı gibi davranmaya başlar.

Bir ülkede hukuk siyasallaşırsa, siyaset kurumu denetlemez hale gelir. Bu durum adeta freni olmayan araç gibidir, nereye çarpacağı ,kime ne kadar zarar vereceği bilinmez.Erzincan İliç altın madeninde olduğu gibi acı sonuçlara yol açar.

Bir ülkede hukuk siyasallaşırsa, o ülkede bir milli devletten bahsedilemez. Çünkü yargılama hakkı bir siyasi partinin değil ,milletin/devletin varlık nedenidir.

Bir ülkede hukuk siyasallaşırsa, yargılama millet adına ve adaletin gerçekleşmesi için yapılamaz. Böyle bir ülkede hukuka ve devlete saygı kalmaz.Siyasallaşan hukukta insanların yargıya güveni de kalmaz.

Bir ülke siyasallaşırsa millet adına iktidarı denetlemesi gereken yargı bunu yapamaz ve iktidar dilediğine ihale, dilediğine maden imtiyazları verir. Böyle bir düzen emperyalizm içerde bulduğu yerli işbirlikçileri ile kolayca ülkenin değerlerini sömürmesine neden olur.İliç’te olduğu gibi . Siyasallaşan hukuk emperyalizmin sömürü düzenine olanak sağlar.

Devletin varlık nedeni topladığı vergilerle vatandaşın, yaşam, eğitim, sağlık, adalet, çevre ,sosyal adalet ihtiyaçlarını karşılamak,kamu düzenini sağlamaktır.

Düşünebiliyor musunuz; yabancı ülkenin vatandaşları ülkemizde önce Çukurdere madencilik Ltd. Şti adlı şirketi 2009 yılında Teksas –ABD’li bir kişinin ortaklığı ile kuracak, 2010 yılında şirket A Ş olarak üç yeni ABD’li ortak daha alacak, 24.09.2010 yılında bu şirket ANA GOLD MADENCİLİK A.Ş’ye dönüşecek. Şirketin yönetim kurulunda bulunan bazı isimlerin ÇED raporunu veren kurumda da yönetici olduğu ifade edilmektedir. Bu isimlerin iktidar ile ilişkilerini mercek altına almak lazım.

Düşünebiliyor musunuz, bu şirket memleketimin cennet köşesinde çağdışı yöntemlerle, siyanürle altın çıkarmak için her türlü yetkiyi kolayca alacak. Buna itiraz edilmesin diye yeterli bilgiye sahip olmayan insanlardan para karşılığı “ dava açmayacağım, itiraz etmeyeceğim” diye evraklar alacak ve devlet vatandaşı için buna karşı durmayarak seyredecek. Hatta basında belirtildiği gibi şirketin vergi borçları silinecek,sendika sesini çıkartmayacak.Çağdışı bir anlayış ile memleketimde siyanürle zehirlenme pahasına kendisine altın çıkartacak.

Maden bizim, çalışan işçiler bizim, ölen işçiler bizim ,gözaltına alınanlar da bizim insanlarımız.Ama şirket yabancıların,para kazanan yabancılar.Yani memleketimin insan ve maden kaynakları yabancıların kazanmaları için çalışıyor.

Şimdi çevre felaketine uğrayan ülke bizim ülkemiz, siyanürden zehirlenme tehlikesi yaşayanlar bizim insanlarımız. Bu kadar ilkel bir madenciliği izin veren de bizim ülkemiz.Bir çok maden kaynaklarımızın il il,bölge bölge ruhsatlandırılarak satıldığı ifade ediliyor.Böyle bir olay batı demokrasilerinde olsa iktidar istifa eder,iktidarlar değişir.Çünkü orada özgür basın,özgürce iş yapan milletvekilleri,güçlü muhalefet, bağımsız yargı ve sorunları irdeleyen çoğunluk var.

Siyasallaşan hukuk, karşımıza şiddet, adaletsizlik, eşitsizlik, mutsuzluk olarak çıkar. Siyasallaşan hukuk karşımıza ekonomik kriz, güvensizlik olarak çıkar. Erzincan İliç’de bu defa karşımıza ne yazı ki siyanürleşerek, sömürge madenciliği olarak çıktı. Böyle devam ederse hukukun siyasallaşması ne yazık ki; başka problemlere de yol açabilecek durumda.