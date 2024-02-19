Emekliye seyyanen zam AKP’nin anketlerine bağlı!

AKP, özellikle son yıllarda emekliyi sevmemeye başladı…

2016 yılına kadar emekli aylığı, asgari ücretin üstündeydi.

2016 yılından itibaren asgari ücret her geçen yıl emekli aylığını solladı…

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘bayramda emekliye bayram ikramiyesi vereceğim’ deyince, AKP iktidarı hemen harekete geçti ve emekliye bayram ikramiyesini yürürlüğe koydu…

2018 yılında bayram ikramiyesi 1000 TL idi…

BAYRAM İKRAMİYELERİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), kendi internet sitesinde (tued.com.tr), 2018 yılındaki 1000 liralık bayram ikramiyesi ile şimdi verilmesi düşünülen 3 bin liralık bayram ikramiyelerini karşılaştırdı. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.

2024’DE 4,5 KİLO ET ALINIYOR!

Derneğin kendi sitesindeki değerlendirmeyi birlikte okuyalım;

Emeklilerden bayram İkramiyesi tepkisi: ‘Emekli İkramiyesiyle 2018’de kurban kesiliyordu, 2024’de 4,5 kilo et alınıyor’… Emekli ikramiyesi, fiyat artışları karşısında % 184 reel kayıp yaşadı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün şunları söyledi; “2018 yılında 7143 sayılı Kanunun 23. maddesiyle emeklilere dini bayramlar öncesinde ikramiye ödenmesi, geç kalınmış bir karardı. Çalışanlara yılda 4 ikramiye ödenirken, emekli olanlara çok düşük kalan bayram ikramiyelerinin artış sistemi de olmadığından, 2024 yılında hiçbir değeri kalmamıştır.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIYORDU

Son altı yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi, en düşük emekli ikramiyesinin 5.679,08 TL olması gerekir.

Piyasa koşullarına bakıldığında ise o günlerde bir küçükbaş kurbanlık fiyatı baz alındığında yaklaşık aynı rakama ulaşılmaktadır.

Ancak açıklanan 3 Bin TL ikramiye tutarı; kabul edilebilir, sindirilebilir, vicdanlarda onaylanabilir bir rakam olmaktan uzak kalmıştır.

Bu gerçekler doğrultusunda, emekli bayram ikramiyeleri de gerçekçi kriterlere göre yeniden güncellenmelidir.”

10 KAT ZAM GELMELİ

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün’ün bayram ikramiyesi ile ilgili değerlendirmesi böyle. Kafanızda fiyatları bir karşılaştırın… Neredeyse her şeye 10 kat zam geldi. Her şeye 10 kat zam geldiğine göre, bayram ikramiyesine de 10 kat zam gelmeli. Şu bir gerçek ki emekliler büyük bir beklenti içinde… 4-5 bin liralık bir seyyanen zam isteniyor.

EMEKLİNİN KADERİ

ANKETLERE BAĞLI

Geçen gün televizyonda bir konuşmacı, dikkat çekici bir söylemde bulundu.

Dedi ki, “İktidar sürekli anket yapıyor, eğer anketlerde aldıkları oy düşük çıkarsa, emekliye seyyanen zam verebilirler, anketlerde istedikleri oy oranına ulaşmışlarsa zam vermeyecekler” Doğrusunu söylemek gerekirse, bu söylem bana çok mantıklı geldi.

Emeklilere seyyanen zam verilip verilmeyeceği mart ayının ilk haftasına kadar belli olacak. Bakalım seyyanen zam bekleyen emeklilere bir jest yapılacak mı?

Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını “EMEKLİLER YILI” ilan etmişti…

Emekliler de madem bu yıl EMEKLİ YILI ilan edildi, iktidar da gereğini yapsın diyorlar.