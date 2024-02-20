Türkiye’den dünya çocuk barışı çağrısı

“Başkasından senin için vazgeçen,

bir gün mutlaka başkası için

senden vazgeçer. Mevlana”

15 Ocak 2024 tarihinde çocuklardan 43 dilde “Dünya Çocuk Barışı Çağrısı” ve Savaşa Karşı Çocuk Barışı Yürüyüşü Önerisi yapıldı. Koca Dünyada yetişkinlerin yapmadığı işe küçük adımlarıyla çocuklar el koydu. Bu konuyla ilgili olarak alıntıyı yazdım.

“7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’in Gazze’de yeniden soykırıma başlaması karşısında Türkiye’de

ve Dünya’da çocukların kaygıları her geçen gün artmaktadır. Çocukların önerisi ve dünyayı

savaşın eşiğine getiren soykırımı önleyebilmek amacıyla Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği,

İnsanlık Savunma Hattı Girişimi tarafından “Dünya Çocuk Barışı Çağrısı”nı 43 dilde

duyurmaya karar verdi. Dünya Çocuk Barışı Çağrısı ilk aşamada şu dillere çevrildi: Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Bosnaca, Bulgarca, Çevaca, Çince,

Endonezyaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gagauzca, Gürcüce, Hintçe, İbranice,

İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Kazakça, Kırgızca, Kongoca, Korece, Kürtçe, Latince,

Makedonca, Malayca, Moğolca, Navajo (Kızılderili Lehçesi), Özbekçe, Portekizce, Rusça,

Sırpça, Somalice, Svahili, Tacikçe, Tatarca, Tayca, Türkçe, Türkmence, Urduca, Uygurca,

Yunanca.

Dünya Çocuk Barışı Çağrısı 30 yıl boyunca alınan çocuk görüşleri doğrultusunda ve şu gerekçeyle hazırlandı: İnsanlık tarihi boyunca savaşların ilk mağdurları çocuklar ve kadınlar olduğu gerçeği bugün de değişmemiştir. Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlara karşı ortaya çıkan güvensizlik aşılmadıkça ne çocuk acıları sona erebilir, ne de dünya esenliğe kavuşabilir.

1948 yılından bu yana “terör devleti” İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı vahşet ve soykırım karşısında sessiz kalan devletlere rağmen ilk defa Filistinlilerin haklılığı bir çığlığa dönüşmüş ve Dünya’da büyük barış umudu doğmuştur. Bu umut, savaşları silahla durduramayan insanlığın dünyanın her yerinde çocuklarla birlikte gerçekleştireceği Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşleri ile barış iklimine dönüşebilir.

Dünya Çocuk Barışı Çağrısı için 8-12 yaş grubu çocukların dileği: “Yeryüzünde insan haklarının ihlal edildiği her yer için ve savaş ihtimali karşısında Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşlerinin gerçekleştirilmesini öneriyoruz.”

Dünya Çocuk Barışı Sözcüsü Mustafa Ruhi Şirin’in çağrı konusunda açıklaması şöyle:21. Yüzyıl, çocukları dinleme ve yeni bir Dünya’nın çocuklarla birlikte nasıl kurulması gerektiğini düşünmemizi sağlamıştı. Ne yazık ki dünyada “çocuğa ve çocuk onuruna saygı” anlayışı hayata geçirilemediği için Dünya Çocukları kaygı içinde büyüyorlar. Artık doğmuş ve doğacak çocuklarımıza nasıl bir Dünya bırakacağımıza karar vermemiz gereken son aşamadayız; çünkü çocuklarımızın bize hatırlattıkları gibi şimdiye kadar hiçbir savaş silahla durdurulmamıştır. Dünya çocukları yaklaşmakta olan büyük savaşın Dünya Çocuk Barışı ile önlenebileceği umudu içindedirler. Önceki yüzyılda iki dünya savaşı yanında Doğu Türkistan, Vietnam, Bosna, Keşmir, Tibet, Moro vd. coğrafyalarda yaşanan benzer trajedileri önleyecek irade ortaya çıkmamıştı.

1948’den bu yana İsrail tarafından vatanları çalınan, bugün ise soykırımla yok edilmek istenen Filistin’de ise aslında yok edilmek istenen insanlık değerleri ve insanlık medeniyetidir. Bugün çocuklarımız, sekiz milyar insanın Gazze için ayağa kalkmasını ve Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü’ nü birlikte gerçekleştirmemizi öneriyorlar. Bir kez değil, masumiyetin öldürüldüğü her yer için çocuklarımızla yürümedikçe dünyayı büyük barışın yaşanacağı esenliğe ulaştıramayız. Dünya Çocuk Barışı Çağrımızı beş yaşındaki Şerife Hafsa Özer’in sözleriyle başlatıyoruz: “Benim güneşimin önünden çekil!”

Ne olacak bu Dünya’nın hali? Başka söze gerek yok. Ruhsuz, insanlık dışı hareketler yapanları Allah ıslah etsin. Dünya’nın koca devletleri bir jandarmayla başa çıkamıyor. Biz, yükselme devrindeyken keşfedilmiş kıta… O zamandan bu zamana insan toplayarak bir gurup oluşturdular. Elimizle düşman, canavar yaratmışız ve oraya gitmeye devam ederek güçlerine güç katmaya devam edenler var. Vatanını pula satanlar yani… Onlara da söyleyecek söz bulamıyorum. Bu gün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.