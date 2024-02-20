Güç tapınağı…

Çocuklukta azıcık büyüyüp sokağa çıkmaya başladığımız, çocukluktan delikanlılığa doğru yürüyüşe geçtiğimiz zamanlarda erkek çocuklar olarak en büyük eğlencemiz mahalle arasında top oynamaktı. Zamanla biz büyüyünce onun adı da futbol oldu.

Top oynamak için kaleleri kurmak kolay iki taş üst üste bir tarafa, birkaç adım arayla iki taş daha üst üste konulunca kale işi tamam da top oynamak için öncelikle top lazım.

Herkesin topu yok. Mahallede kimin topu varsa kaptan o. Öyle her aklımıza estiğinde top oynayamıyoruz. Topun sahibi arkadaşımızın canı ne zaman isterse o zaman.

Maça başlıyoruz. Topun sahibi arkadaş ne derse o olacak. Yanından geçsen bile hatta öbür kalenin önünde öksürsen bile faul oluyor. Yoksa alır topunu gider. Oyun bozulur, yarıda kalır. En büyük tehdit de bu.

Takım seçerken istediği arkadaşlarını seçme önceliği de onun. Mutlaka onun oynadığı takım galip gelecek. Kazara karşı takım galip gelirse iş bozuk. Verin topumu oynamıyorum gidiyorum derse maç yarıda, hevesimiz kursağımızda kalır.

Karşı takımın attığı gol sayılmıyor, mecburen evet. Top sahibinin takımı galip gelene kadar maç bitmiyor.

Ancak hava iyice karardıysa evden hadi artık akşam oldu evlere denilinceye kadar devam.

Hemen hepimizin mahalle arasında yaşadığımız bu ortak anımızı niye anlattım.

Dikkat edecek olursanız daha çocuk çağımızda, farkında olmamadan, giderek alışkanlığa dönüşen güce boyun eğmeye başlıyoruz.

Gücü elinde bulunduranlar da, hırslarını, egolarını, kaprislerini, komplekslerini tatmin edebilmek için, bir şekilde güce boyun eğmeye alıştırılan, alışanları malzeme olarak görmekte ve kullanabildikleri kadar kullanmaktadırlar.

O çocuğa o futbol topunu veren ailesi de kendi çocuğunun diğer çocuklar üzerinde bu şekilde farklılık yaratacak şekilde davranmasını istiyor. Bu şekilde onlar da gizli egolarını tatmin ediyor.

Şimdi dönüp etrafımıza bakalım. Kendini beğenmişlik dürtüsüyle değil, insani ölçülerde bakalım. Ne yazıktır ki, günümüzde etrafımız bu anlayışlarla hayatını kazanmaya endekslemiş insanlarla dolu.

Yine ne yazıktır ki, ne pahasına olursa olsun yakalayabildikleri servet, üstündeki elbise, altındaki koltuk, arkasındaki torpil kadar insandırlar.

Cebindeki parayı alırsan, Ütündeki elbiseyi çıkartırsan, Oturtulduğu koltuğu altından çekersen, arkasındaki torpili önlersen; göreceksin ki geriye hiçbir şey kalmaz. Çırılçıplak kalıverirler.

Şimdi bu pencereden bir de siyasi kaliteye bir göz atalım.

Şu anda milletvekili olarak parti genel başkanının iki dudağı arasından seçtirilmiş kişilere bakalım.

Bu kişilerin toplam seviyesi genel ortalamada Türkiye ortalamasının üstündedir.

Ama onların seviyesinin kat be kat üstünde bu ülkede milyonlarca kişi vardır.

Vardır da, bu kişiler seçtirilen milletvekilleri arasında yoktur. Neden olmadığına biraz kafa yordum.

Varabildiğim sonuç şu:

Siyasi partilerin genel başkanlarına ve üst yönetimlerine baktım. Bir de hani milletvekili ortalamasının kat be kat üstündeki milyonlarca değerli insanımıza baktım. Mukayese götürmeyecek derecede milletvekillerimizin aleyhine, o insanlarımızın lehine bir değer tablosu ortaya çıktı.

İşte o zaman karar verdim.

İki dudağının arasından milletvekillerini seçtirenler, sözünü ettiğimiz milyonlarca değerli insanlarımızı seçtirmezler. Çünkü onlar seçilir gelirse “evet efendim, sepet efendim” politikası işlemez. “Eller emme basma tulumba gibi “Kalkıp inmez. Hani top oynarken alıştırıldığımız güce boyun eğme faktörü bu kişilere kolay kolay işlemez.

Çorlu’da yaşayan emekli öğretmen, 55 yıllık kardeşten öte arkadaşımla telefonda dertleşiyorduk. Laf döndü dolaştı siyasilerin ve genel başkanların siyasi manevralarına geldi. Yurdumuza ve milletimize lazım olan siyaset bakımından bir karşılaştırma yaparsak; Partilerin mevcut genel başkanlarının ve siyasilerin ne halde olukları da ortaya çıkar dedim.

Bana dedi ki, çok fazla kafanı yorma. “U” dönüşü yapmayı becerenler utanmayı beceremezler.”