AĞRIMA GİDENİ HAZMETMEYİ DİLİYORUM!

Ya hocam çok ağrıma gidiyor biliyor musun?

Neymiş o ağrına giden?

Niye güldün ki. Kızgınım, üzgünüm ve de karışığım. Beni daha ciddiye almanı beklerdim.

Sorumun cevabını hala vermedin, fakında mısın?

Ben bu yaşadıklarımı hak etmiyorum. Daha çok sevilmeliyim. Daha zengin olmalıyım. Ben çok düzgün biriyim. İnsan gibi insanım. Hatta daha iyi koşullarda yaşamayı hak ediyorum. Bunlar olmayınca da yaşamda olan her şey ağrıma gidiyor. Sence ben nerede yanlış yapıyorum?

En başında desem anlar mısın? En baştan tekrar yazmalısın bu seni aşağı çeken olaylar zincirini. Kendinden başlamalısın önce. Yaptıklarını görülsünler diye yapmaya başlayınca adına mutluluk ve de huzur dediğin tanımların yerle bir olmakla kalmıyor, yıllardır kurmaya çalıştığın dengen yerle bir oluyor. Duyguların, düşüncelerin içinden çıkılmaz bir kargaşa yaratıyor. Hem de taa derinlerinde.

Nereden başlamalıyım.

Kendinden elbette. Kendi yalnız halinden. Yaptıklarını kendi ölçülerinle yapmalısın, karşılık beklemeden. Birini sevmen senin meselen. O karşındakinin konuyla hiç alakası yok aslında. Sen onunla tamamlandığını düşünüyorsun. O da düşünür ve sevgine karşılık verirse ne ala. Yoksa sen kendi belirlediğin ölçüde, kendini üzmeden sevmeye, karşılıksız vermeye devam edebilirsin. Bırak her şey kendiliğinden gelişsin. Zorlama, kendini de şartları da. Bir evin varsa ya da bir araban. Bir yol arkadaşın. Sevdiğin bir işin. İyi bir dostun. Bunları zenginlik olarak tanımla bence. Aç gözlü olma. Bir tane yeter insana. Hele senin gibi insanlığı ile gurur duyan birine yeter de artar bile.

Ağrıma giden şeyler vardı yanına geldiğimde. Ve sen bu duyguyu hissettiğime utandırdın beni. Bu benim içimde ağlayan şey, çocukluğum olabilir mi?

Ben deneyim olarak kaydetmeyi seçtiklerin olduğu müddetçe yanındayım. Travma, bilinçaltı kayıtların ya da içindeki çocuk konuları daha çok psikolojinin ve ruhsal temizlenmelerin konusu. O tarz yardımların insanlara iyi geldiğine inanıyorum. Hareket halinde yardımlar almalısın, oturup ve de takılıp kalmadan. Yaşamı ıskalamaya ve durdurmaya yönelik her seçimin sana faydadan çok zarar verir. Buna uzun süreli dinlenmeler ve inzivalar da dahil.

Seninleyken durmaya dair seçimlerimiz olamaz yani, öyle mi?

Yoo olabilir. Belli süreler zarfında durabilirsin. Lakin yaşamdan istifa eden ve ölümle karşılaşan çok insan tanıdım. Bu yüzden bizleri seyreden hayata 'Yaşamı seviyorum.' mesajı vermenden yanayım.

Nasıl zorluyorsun insanı. Yani hayat insanı nasıl da zorluyor, değil mi?

Senin bu dönüşlerin beni çok eğlendiriyor. Kapıyı çalıp zorla bir şeyler satmaya çalışan bir pazarlamacı gibisin. Seviyorsun, seçiyorsun, istediğin için bir şeyler veriyorsun ve sonra karşılık bekliyorsun. İnsan kendini sana bir şey yapmaya mecbur hissediyor. Kendin için yap ne yapacaksan. Kendini mutlu et. Geri kalanı daha kolay olacak. Aslında senin bu düşüncenin tam tersi insanlarda var biliyor musun. Onları sevmeye, ya da seçmeye gör. Elinde uzun bir yapılacaklar listesi tutuşturuluyor. Neymiş? Beni sevdiysen, seçtiysen yaptıkların önemliymiş. Hem bekleyen, hem mecbur hissetiren insanlarla olunca kendimi pavyonda gibi hissediyorum. Her yaptığın için bir şey ödemek zorunda kalan birinin hissi.

Pavyon mu? Sesli güldürdün beni hocam. Ama zeki adamsın vesselam. Aslında anlattığın iki insan tipi de pavyonun bir parçası değil mi? Veren de... Alan da... Yalnız bir şey sorucam, konu bir şeylerin ağrıma gitmesiyken pavyona nasıl geldi bilemedim. Bir haftaya çözerim diye düşünüyorum. Ama net olarak anladığım bir şey oldu. O da beklentilerim varsa bile bunların olması ile ilgili olan hırslarımı acilen bırakmam gerektiğim. Yoksa bana mutluluk haram.

Söylediğim gibi 'Her şeyden bir tane yeter.' Daha huzurlu olursun. Dene göreceksin.

Peki hocam. Kendimi dizginleyeceğime kendime söz veriyorum.