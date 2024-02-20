  SİYASETTE MARJİNAL FAYDA!..   

“Marjinal Fayda” bir ekonomi deyimidir.

“Bir mal veya hizmet için son küçük bir birim üretim artışının sağladığı pozitif fayda” diye özetlenebilir.

Aslında, hayatın her alanında “Marjinal fayda” var!

Örneğin; bir siyasetçi, almış eline mikrofonu yüksek sesle, hiddetle ve uzun uzun konuşuyor. Dinleyenlerin çoğu, söylediklerinin pek çoğunu anımsamayacak ya da çekip gidecektir!

O siyasetçi, en etkili konuşmalarda bile “ dikkat süresinin” 20 dakikayı geçmediğini bilmiyor! Konuşmayı uzattığında, karşısındaki kitleyi etkileme gücü azalıyor!

İlkokuldan üniversiteye kadar, “gerçek öğretmenler” 40-45 dakikalık ders süresince “sürekli” konuşmazlar! Öğrencilere soru sorar, ya da soru sormalarını ister, ders içine öğrencilerini de katarlar.

Çocukların “masal” dinlerken etkilendikleri kişiler yaşlı insanlardır.

Yaşlanan insan, artık kendine, torunlarına zaman ayırabilen insandır.

Ama, her gece hep aynı masalı anlatırsa, bir süre sonra onu torunu bile dinlemez olur!

Belirli bir süre çalışan insan emekli olur. Çünkü, artık “marjinal faydası” düşmüştür! Gelelim siyasete;

Demokratik-Hukuk Devletlerinde 4 ya da 5 yılda bir seçimler yapılır. Çünkü, bir ülke yönetiminde çok uzun süre kalanların verimliliği düşer, EGOLARI tavan yapar! Yandaş kayırma, yolsuzluk artar.

Kendilerini tekrarlamaya, hatalar yapmaya ve daha da ötesi bir süre önce söylediklerini daha sonra unutup, tam aksini söylemeye başlarlar!

Hele, yaşları da ilerlemişse, “bellek kaybı” kaygı verici düzeye ulaşabilir!

Örnek mi? ABD Başkanı Joe Biden!

Son marifeti, Fransa lideri Macron’u, 1996’da ölen Mitterand sanmış! Adam, ayakta durmakta zorluk çekiyor! 82 yaşında! Ama, inatla dünyaya yön veren bir ülkenin başında!

“Yaş” dedim de aklıma düştü;

Ülkemizde, yasal olarak 65 yaşını geçen vatandaşlarda, NOTER-Tapu işlemlerinde “Hukuki Ehliyet Raporu” isteniyor!

Ama, ülke yönetimini üstlenecek siyasetçiler için böyle bir yasal kural yok!? NEDEN?

Adam, uzun süre siyasette ve son 22 yılda 5 kez parti değiştirmiş!

Bu adamın ülkeye faydası olur mu dersiniz?

Siyaset, “hırsı ve beklentileri yüksek” olanların ÇIKAR sağlama alanı mıdır?

Seçim öncesi “Meclis Başkanı” bir açıklama yaptı; “Milletvekilliği sona eren arkadaşlar, artık trafik cezalarınızı siz ödeyeceksiniz!”

Ülkemiz ne hale gelmiş!

Sayın Erdoğan, 2015 yılı başlarında ABD’de 3 Müslüman genç öldürülmesi nedeniyle, Başkan Obama’ya diyor ki; “Biz siyasetçiler, ülkemizdeki cinayetlerden sorumluyuz!”(12.10.2015-Gazeteler)

Ne var ki, bu ülkede “Maden ve tren kazaları” ile “DEPREMLERDE” yüzlerce insan yaşamını yitiriyor, ne bir bakan istifa ediyor ne de öncelikle sorumlu olması gereken kamu yöneticileri hesap vermiyor!

Üstelik, “KADER” diye geçiştiriliyor!

Sayın Erdoğan, “Sun Valey Konferansı’nda” dünyanın en güçlü işadamları karşısında; “Dini siyasete alet etmek insanlığa karşı suikasttır” diyor! (7.7.2005)

Ancak; Ocak ayı sonunda Ankara’da, din üzerinden siyaset yapan bir grup “HİLAFET” isteyerek, “polis korumasında” yürüyüş yapıyor, bu olayı eleştirenlere; “Şeriata düşmanlık dinin kendisine husumettir” diyor!?

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasında yazdığı gibi; “Demokratik, Laik, sosyal bir hukuk devleti” değil mi? Bu eylem “dini siyasete alet etmek” değil mi?

Yakın zamanda yaşanan ve “siyasetçilerin çelişkileri” üzerine pek çok örnek var.

Sorun, “Siyasette marjinal fayda” ilkesinin yok sayılması olabilir mi?