Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Şevki Yılmaz’a dur diyen yok mu?

Biliyorum…

Şevki Yılmaz bu yazımı okuyunca yine avukatına talimat verecek, “hakaret ettiğim ve itibarını zedelediğim” iddiasıyla hakkımda suç duyurusunda bulunduracak.

Yine davalık olacağız, yine o “haklı”, ben “suçlu” bulunacağım.

Devir, onların devri.

Devir, “ AKP yandaşlarının daima suçsuz, AKP karşıtlarının ise suçlu bulunduğu” devir.

Daha yeni, aynı zaman dilimi içinde, Av. Feyza Altun “şeriatı eleştirdiği ve laikliği övdüğü” için gözaltına alındı; tescilli Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Şevki Yılmaz katıldığı bir hanedan düğününde “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuranlara açıkça hakaret etti, hakkında hiçbir işlem yok.

Bu, “hukukta çifte standart” değil de nedir?

Türkiye’de “Cumhuriyet yönetimi” yok da, başka bir yönetim mi var?

“Atatürk’ü Koruma Kanunu” kaldırıldı da, “Atatürk Düşmanlarını Koruma Kanunu” adı altında bizim bilmediğimiz başka bir kanun mu yürürlüğe kondu?

Yaşadığımız rejimin adı ne?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde düşmanla işbirliği yapan padişahları övmek suç değil de, devletimizi kuran Atatürk ve ilkelerine sahip çıkmak mı suç?

Hangisi?

Söyleyin de bilelim.

Osmanlı’yı süren, TBMM. O hakaret, TBMM’ye…

Şevki Yılmaz dün bir açıklama yaptı, “Ben soysuzlar derken isim vermedim” dedi.

Güya soysuzlar derken mason filancayı, Siyonist falancayı kastetmiş.

Yok öyle kıvırmak!

Sen “Osmanlı’yı süren soysuzları kınıyorum” dedin mi demedin mi?

Dedin…

Osmanlı’yı süren kim?

Osmanlı’yı süren, bir kişi değil, bir kurum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi…

TBMM, 1 Kasım 1922’de kabul ettiği kanunla, halifelik ve saltanatı birbirinden ayırdı, saltanatı kaldırdı.

Böylece Osmanlı Devleti hukuki olarak sona ermiş oldu.

Meclis, 3 Mart 1924’te de halifeliği kaldırdı ve aynı tarihte kabul ettiği kanunla Osmanlı hanedanına mensup 156 kişiyi vatandaşlıktan çıkarıp sınır dışı etti.

Yani Şevki Yılmaz’ın ifadesiyle, sürdü.

Osmanlı’yı süren, TBMM.

Osmanlı’yı süren TBMM ise, Şevki Yılmaz “soysuzlar” ifadesini kim için kullanmış oluyor?

TBMM için…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “tüzel kişiliği” için…

Eee, bu durum karşısında sormak lazım.

Oğlun Mehmet Akif Yılmaz’ın, “soysuzlar” diye hakaret ettiğin TBMM’de üç dönemdir milletvekili olarak ne işi var?

Birinci soru bu.

İkinci soru, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a…

Bugüne kadar “TBMM’nin tüzel kişiliğine hakaret edildiği” gerekçesiyle pek çok kişi hakkında dava açtınız.

Şimdi Şevki Yılmaz hakkında da “dava açma cesaretini” gösterebilecek misiniz?

Bir soru da AKP’lilere.

Şevki Yılmaz’ın “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” derken, TBMM’nin tüzel kişiliğine, o dönemde TBMM çatısı altında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına hakaret etmesini içinize sindirebiliyor musunuz?

Bu yazıyı dün öğle saatlerinde yazdım.

Hiçbir AKP’li yetkilinin, Şevki Yılmaz’ın sözlerini eleştiren bir açıklamasına rastlamadım.

Susmak, tepki vermemek, “söylenenleri kabul etmek” anlamına gelir.

Belki kendi kendinize söyleniyorsunuz, ama söylenmek “söyleme”nin yerine geçmez.

Söylenmeyi bırakın da, söyleyin!

Sen susarsan, o susarsa, biz susarsak, bu işler düzelmez.

Haa, aranızda Şevki Yılmaz gibi düşünen varsa, o başka!

Şevki Yılmaz, hep konuşuyor.

Dün de konuşuyordu, bugün de konuşuyor.

Dün de Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine hakaret ediyordu, bugün de ediyor.

“Dur, konuşma, haddini aşıyorsun!” diyen yok.

Demek, Türkiye Cumhuriyeti bu kadar savunmasız hale geldi.

Ey bu ülkenin aydınları, ey bu ülkenin dinamikleri!

“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” kafasıyla yürümeye devam edin, bakalım kendinizi kurtarabilecek misiniz?

Yazık bu memlekete!