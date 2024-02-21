“Tecavüz” denince, öncelikle cinsel saldırı akla gelir.

Oysa, “fiziksel güç, baskı, otorite” kullanılarak, toplumsal rıza olmadan doğaya ve insanlığın geleceğine yönelik saldırılar da tecavüz değil mi?

Somut örnekler verelim;

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin araştırmasına göre, 1990’dan bu yana bakliyat ekim alanları yüzde 55.4 oranında azalmış! Doğal olarak üretim de yüzde 33.8 düşmüş!

Verimli tarım alanlarının yok edilişi, toplumun geleceğine yönelik bir tecavüz değil midir?

İzmit’ten Kandıra’ya doğru giderken ilk köy Çayırköy, kavun karpuz başta olmak üzere, bu kentin meyve sebze üretim alanıydı.

“Bütünşehir Yasası” ile köyler “Mahalle” oldu! Köylerin ortak varlıkları olan “Meralar” belediye mülkü oldu! Şimdi Çayırköy sitelerle doldu!

Bu ülkede, özellikle son yıllarda meralara, tarım alanlarına, ovalara, ormanlara, doğal SİT alanlarına hunharca tecavüz ediliyor!

Yağmur yağıyor ama toprakla buluşamıyor, sel oluyor!

Beton yığını olan kentler, atmosfere saldığı ısı ile kar oluşumunu engelliyor!

Ekoloji’nin tartışılmaz yasaları vardır.

Bunlardan biri; “Doğa ile birlikte yaşama” ilkesidir.

Verimli tarım alanlarında üretip beslenecek, yüksek alanlarda yaşayacaksın. Tarım toprağına, ormanlara kıymayacaksın!

Oysa, ülkemizde, birilerinin kahrolası maddi çıkarları uğruna doğa talan ediliyor! Ard arda büyük günahlar işleniyor;

Maden sahaları için zeytinlikler yok ediliyor! Sonra; “Zeytinyağında neden fahiş fiyat artışı oluyor?” diye soruyoruz!

Enerji yatırımları için “tarım ve mera” alanları yok ediliyor!

Otoyol ya da havaalanı yapımı için Orman alanları talan ediliyor!

İstanbul’un “oksijen ve su kaynağı” Kuzey Ormanları” yok oluyor!

Ege’de, Akdeniz’de “doğal ve tarihi SİT” alanlarında, siteler, yat limanları, oteller inşa ediliyor. Ormanlar imara açılıyor. Sonra, bu turizm cennetleri, “susuzluktan” cehenneme dönüyor!

Yerel yönetimler “İmar izni” vermese de, Merkezi Yönetim’in iradesiyle “milli park” alanlarında restoran, villa siteleri, alışveriş merkezleri, oteller, otoparklar için onay veriliyor! (Antalya-Kemer örneği)

İznik Gölü kıyısında fabrikalar kurulmasına onay veriliyor!

Oksijen kaynağı Kaz Dağları Kanadalı altın arama şirketine ve siyasal iktidarın sevgili müteahhitlerine feda ediliyor!

AMİK OVASI Tarım Bakanlığı onayı ile imara açılıyor!

Deprem bölgelerinde, “bilim insanlarının” uyarılarına rağmen tarım alanlarında yapılaşmaya inadı sürüyor!

Bir yıl önce 6 kentimizde meydana gelen deprem felaketinde on binlerce insanımızı yitirdik. Binlerce ailede derin acılar yaşandı. Bakanlık hesaplamalarına göre, depremin ülkemize maliyeti 150 milyar dolar!

Maddi ve manevi kayıplarımızın sorumluları; çürük zeminlerde, çürük yapıların yapılmasına göz yuman yerel yöneticilere ve o çürük- yasadışı yapılanmalara “İMAR AFFI” ile göz yuman siyasal iktidar yönetimleri “Yargı önünde hesap verdiler mi?”

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir Yönetmelik değişikliği ile, yerel yönetimlerin projeleri için onay makamı Cumhurbaşkanlığı oluyor! “Oy yoksa hizmet yok!” anlayışı fiilen uygulanacak!

Bunun bedelini, BİZ yani, “demokratik seçme hakkını kullanan” vatandaşlar ödeyeceğiz! Anayasal “seçme hakkına tecavüz” vatandaşı cezalandırmak” değil mi bu?

Ülkemiz çok yönlü bir tecavüzün altında eziliyor!

Peki, bu acı gerçeği kaç vatandaşımız görebiliyor?

Hadi biz bu belayı hak ettik diyelim; “gelecek nesillerin insanca yaşam hakkına tecavüzün” hesabını sormayacak mıyız?

Bu kadar mı unuttuk onurumuzu?

Yoksa; “Zincirsiz kölelik” midir tercihimiz?