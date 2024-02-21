Hazine arazileri, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Suriyelilere böyle peşkeş çekiliyor

Şöyle bir konuşuldu, fazla üzerinde durulmadı, hemen üstü kapatıldı.

Oysa “Hazine arazilerinin Birleşmiş Milletler aracılığıyla Suriyelilere peşkeş çekilmesi” olayı, “ülkemizin bekası” yönünden son derece önemli.

Şu işe bakar mısınız?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Türkiye’ye 3.8 milyon dolar gönderiyor, “Bu para tutarı kadar Suriyelilere ‘Hazine arazisi’ satın” diyor.

Neden?

Satın ki, Suriyeliler Türkiye’de mal mülk sahibi olsun ve kalıcı hale gelsin.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında böyle bir proje geliştirilmiş, bu projeden kimsenin haberi yok, bir vatansever, Manisa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, projenin partneri olarak protokole imza atmayınca, gizli antlaşma patlak verdi.

Mehmet Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Cumhurbaşkanı himayelerinde bir proje yapılıyor. Beş kent seçmişler, bu kentlerden biri de Manisa. Vali imzalamış, Bursa, Aydın ve Balıkesir’deki bütün imzalar tamamlanmış, bizim de partner olarak imzalamamız gerekiyor. Buraya gelen Suriyelilerin kalıcı olması ve Hazine arazilerinin bunlara verilmesi… 30-50 dönüm filan… Karşılığında 3.8 milyon dolar hibe gelecekmiş. Sonra yer verilecek.

Birleşmiş Milletler’den bir yetkili geldi, ben imzalamadım. Cumhurbaşkanı ayet değil ki! Protokolde ‘Buradaki asli unsurlar, Türk ve Suriyeliler eşit şekilde bundan faydalanır’ diyor. ‘Suriyeli asli unsur değil, asli unsur biziz. Bunlar mülteci… Ben size 4 milyon dolar vereyim, alın siz Amerika’ya götürün’ dedim ve imzalamadım.”

Bravo Mehmet Yılmaz’a!

Demek hâlâ ülkemizde böyle yürekli insanlar var.

Birleşmiş Milletler’in ve Saray’ın diretmesine “hayır” diyebiliyor.

Protokoldeki o ifadeye ne dersiniz?

Türkler de Suriyeliler de, bu ülkede “asli unsur”muş.

Vay be, bilmiyorduk, öğrendik.

Kim bilir, belki sadece Suriyeliler değil, Iraklılar da, Suudiler de, Katarlılar da, Afganlar da, Mısırlılar da, ne kadar İslam ülkesi varsa hepsinin vatandaşı Türkiye’de “asli unsur” sayılıyordur.

“Ümmet”ten ise asli unsur…

“Ümmet”ten değilse, yani İslam inancını benimsememişse, “asli unsur” değil.

Bırakın “asli unsur” olmasını, Erdoğan’a göre, Müslüman olmayan Türk bile değil.

Erdoğan’ın bu konudaki sözü aynen şöyle: “Tarih kitaplarına şöyle bir göz attığınızda karşınıza çıkacak hakikat şudur: Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir.”

Eğer inancın yoksa veya Müslümanlık dışında başka bir inanca sahipsen, yandın!

Türkiye üzerine büyük oyun oynanıyor

Suriyeli göçü, 2011’de başlamıştı.

Tam 13 yıl önce…

Önce “Bunlar, iç savaştan kaçan sığınmacılar” dediler.

Sonra, “göçmen” oldular.

Arkasından, “vatandaş”…

Oy kullandılar.

İşyeri açtılar.

Hali vakti yerinde olanlar, ev aldı yerleşti.

Şimdi de Birleşmiş Milletler, fakir Suriyelilerin toprak sahibi olmasını sağlıyor.

Ve en acısı da, Suriyeliler artık ülkemizde “asli unsur” kabul ediliyor.

Yani bu vatanın sahibi…

Türkler ne ise Suriyeliler de aynı.

Suriye’den gelen göçlerle, Güneydoğu Anadolu’nun demografik yapısı değişti.

Demek şimdi sıra Ege bölgesinde.

Dikkat edin, Birleşmiş Milletler ile Türkiye arasında yürütülen son projede; Manisa, Bursa, Balıkesir ve Aydın gibi Batı Anadolu’nun gözde kentlerindeki Hazine arazileri Suriyelilere satılıyor.

Parasını da Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü ödüyor.

Vatan toprağını Suriyelilere “ABD doları” ile satıyoruz.

Amaç neymiş?

Suriyelileri Türkiye’de “yerleşik” hale getirmek…

Bu uygulama, ABD emperyalizminin Türkiye’yi “dolaylı” işgalidir.

Size bir sonraki aşamayı söyleyeyim…

Şartlar iyice uygun hale getirilince, Türkiye’ye “Türk-Kürt-Arap Federasyonu” diretilecek.

“Özerk bölge” uygulaması, arkasından da parçalara ayırma…

Türkiye’de böylesine tehlikeli bir oyun oynanıyor.

Ve biz hâlâ günlük siyasetin ıvır zıvır işleriyle uğraşıyoruz.

Siz, “Hazine arazilerinin Suriyelilere satılması gibi” böylesine önemli bir konunun “Türkiye gündeminde” tartışıldığını gördünüz mü?

Görmezsiniz, göremezsiniz…

Toplum uyutuluyor; gerçek gündem, vatanımızın ne kadar tehlikede olduğu gizleniyor.

Yazıyı sonlandırmadan sorayım…

Hazine arazilerinin Suriyelilere satışını öngören o protokolü imzalayan valiler, belediye başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları kimler acaba?

O imzayı atarken hiç utanmadılar mı?