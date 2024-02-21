GARİP DURUMLAR…

Dünya gittikçe garip bir hal almaya başladı.

Çevremize baktığımızda birbirine taban tabana zıt birçok olayın iç içe geçtiğini görmekteyiz.

Mesela Silikon Vadisinde Google ile Microsoft’un yapay zeka rekabeti günden güne artarken ve yapay zeka teknolojisi hayal edemeyeceğimiz boyutlara ulaşırken aynı dönemde İsrail ve Filistin Savaşı özelinde insanlığın en temel hakkı olan yaşama hakkı elinden alınmaktadır.

Teknolojinin artması ile beraber insanlığın medenileşme seviyesinin artması gerekirken bu tabloda maalesef insani değerlerin giderek azalması gibi garip bir durum önümüze çıkmaktadır.

Aynı şekilde çevre kirlenmesi ve iklim değişikliği de teknoloji ve doğa arasındaki garip etkileşimin bir örneğidir.

Teknolojinin gelişimi elzemdir. Ancak çevre kirliliği ve iklim değişikliğinde gelinen seviye maalesef teknolojinin sıfırlanmasının dahi istenebileceği bir düzeye gelmiştir.

Nitekim öyle görünüyor ki insanlık yakın zamanda doğanın intikamından kaynaklanan problemlerle baş başa kalacaktır. Bunların başlıcaları su ve enerji krizi, kıtlık ve buna bağlı göçlerdir.

Kısacası zamanın getirdiği büyük çelişki “teknoloji hızla büyürken, insanlığın değerlerinin ilkelleşmesidir.”

Bu ifadenin hayattaki karşılığını sosyal iletişimde de görmekteyiz.

Öyle ki günümüz neslinin teknoloji ile bağı son derece kuvvetliyken sosyal iletişimde problem yaşamaları yukarıdaki ifadenin hayattaki yansımalarındandır.

Birçok teorisyen bu durumun kasıtlı olarak dizayn edildiğini; teknolojinin getirdiği kolaylıkların insanın düşünme ve analiz etme yetisini olumsuz etkileyerek kolay yönetilmeye müsait hale getirme amacı taşıdığını söylemektedir.

Nitekim iletişimin biçim değiştirerek yüz yüze halden sanallığa doğru evrilmesi, insanları sanal algı üzerinden yönlendirilmeye elverişli hale getirmiştir.

Günümüzde bunun en iyi örneğini yapılan seçim çalışmalarında görmekteyiz. Tüm dünyada algı yönetimine dayalı seçim çalışmaları popüler olup bu yönde iletişim araçları makbul hale gelmiştir.

Buna göre insanın doğası karşılıklı etkileşime dayalı iletişime yatkınken sanal ve tek taraflı bir algıya dayalı iletişim biçimi ile yaşaması da garip olaylardandır.

Peki, bu gariplikler insanoğlunu nereye götürebilir?

Cevaben birçok şey söylenebilir.

Ancak kanaatimce en önemlilerinden biri bu kadar garipliğin iç içe geçtiği bir ortamda yaşamanın insanları bir karar sürecine götüreceğidir.

Bu karar süreci ise insan ve tabiatın doğasına uyumlu teknolojinin üretilmesi ya da sıfır teknoloji doğrultusunda şekillenecek gibi görünmektedir.

Ne dersiniz?

Saygılarımla…