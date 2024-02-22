Yansın bu şehir…

Belediye başkanlığı seçimlerine şunun şurasında ne kaldı ki. Başkanlar tek tek projelerini halka ve kamuoyuna sunmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın projelerini geçtiğimiz gün akademik tarzda anlattı. Birçok proje hazırlamış. Bu kentin en büyük sorunu trafik. Deniz ile dağ arasına sıkışmış olan Kocaeli’nin hemen hemen her noktası felç. En başta İzmit. Sonrasında Gölcük – Karamürsel ve Gebze-Körfez hattı.

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Özellikle sabah ve akşam saatleri maalesef ki yollarda perişan oluyoruz. Sayın Tahir Bey Gebze’den Adapazarı’na bağlayacak metrodan bahsetti. Doğru ve geç kalınmış bir proje. Bu proje en az 5-10 yıl sürer. Bu proje gibi birçok bahsettiği projelerin bazılarını da Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Örneğin Körfezden Cengiz Topel’e metro. İzmit- Yalova otoyolu, Gebze- Darıca-Tuzla yolu gibi çalışmaları bakanlık tarafından karşılanacak. Bir zahmet yapsın yani.

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Bu ülkeye en çok vergi ödeyen Kocaali bunlara layık zaten. Şimdiye kadar çoktan yapılması da gerekirdi. 20 yıldır iktidar partisinin güçlü olduğu bu şehir hep ihmal edildi. Yatırımlar nazlanarak geldi. Bu kentin sorunlarını gören bir gazeteci olarak 3 yıl önce yazmıştım. Halen aynısını söylüyor ve yazıyorum. “İstanbul’da Kadıköy’den başlayıp Maltepe’de biten 8 şeritli sahil yolu var. Kocaeli’ne de böyle bir sahil şeridi yol gerekiyor. Gebze’den başlayıp bütün sahili dolaşıp Karamürsel’de bitecek bir yol” diye yazmıştım. Siz metro da yapsanız, tramvay da yapsanız insanlar işe, okula, hastaneye ve birçok yere arabasıyla gidip gelmeye devam edecek. Yani yollarda trafik kalabalığı devam edecek. Bu yüzden (belki çevreciler bana kızacak ama) dağ ile deniz arasına sıkışmış bu kentte böyle bir yol mutlaka yapılmalı.

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Güneyde denizi mi doldurmak, yoksa kuzeyde viyadükler (Beton Köprü) ve tüneller mi yol yapmak daha mantıklı olur onu işin uzmanlarına bırakıyorum. Kuzeye yapılacak olan yol yatırımı hem pahalı hem de çok uzun yıllar alacaktır diye düşünüyorum. Size denizi olan bir İzmir örneği vereyim. Bizim denizimiz (Körfez) var ya aynısı İzmir’de de var. Gidip görün vapurların nasıl şıkır şıkır çalıştığını. Yolcuların Karşıya- Konak, Bostanlı- Göztepe ve Alsancak’tan Urla’ya nasıl taşındığını görün. Hatta turistik yerler olan Foça ve Mordoğan’a bile vapur hatları var. Biz niye vapurları yada deniz otobüslerini devreye bir türlü sokamadık anlamıyorum.

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İstanbul, İzmir örnekleri varken iki yakayı birleştirecek vapur hattı niye düşünülmez. Buna cevap verecek yetkili varsa hodri meydan. Tahir başkan çeşitli ilçelerdeki kavşaklarda yol açma ve bağlantı yolları projelerini art arda sıraladı. Bu projeler araç geçişlerini mutlaka kolaylaştıracaktır. Yalnız, herkesin gözden kaçırdığı bir nokta var. Bu kentin en büyük eksisi İstanbul-Ankara hattında önemli bir geçiş yolu olduğu ve sanayi şehri olması. İşte bu yüzden Kocaeli’nde yol ve trafik planları 5 yıllık değil en az 20-30 yıllık yapılmalı. Ancak o zaman bu şehir nefes alabilir. Yaşanacak bir şehir olabilir.

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Büyükşehir’in diğer projeleri SEKA kültür havzası, Kocaeli Kıtalar Akvaryumu, Hünkar Çayırı Müzesi, Dilovası Kent Meydanı, Kandıra Kent Merkezi de elbet önemli projelerdir, ama mavi bayraklı Cebeci plajından İzmit’e 2 saatte zor geliyorsam yada Hünkar Çayırı Müzesine bir saatte ulaşamıyorsam yansın o zaman bu şehir.