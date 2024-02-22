BENDEN İYİ…

İstanbul yolculuğumda hareket eden otobüsün kaptanının, oturduğum son koltukta "Su ister misiniz?" sözüyle donup kalmış, zira hemen kendimi toparlayıp "Lütfen, sevinirim" demiştim.

Kaptan bana su veriyorsa şoför kimdi?

Otobüs perona yanaştığında kaptanla birlikte iyi giyimli başörtülü genç bir kadın inince muavin sanmış ve Ankara yolculuğumun bir-ikisinde alışık olduğum için yadırgamamıştım.

Uzatılan suyu alırken direksiyonu pek göremediğimden ilk olanın şaşırtıcı sürpriziyle kaptanla konuştum.

"Şoförümüz kadın galiba?" sorusunu sorarken bir yandan da koltuğumdan biraz kalkmaya çalışıp kendimi farklı bakış açısına konumlandırarak direksiyon başındakini görmeye çalışıyordum.

"Evet, benden iyidir" dediğinde, hızımızı, pencere camından geçtiğimiz evleri, boş kırmızı koltukların etkisini üzerimde daha bir hissettim.

Tedirginlikte olmadı değil. Evet, kadın şoförlerimiz gırla ama bir otobüs şoförü gördüğüm olmadı tek-tüktü ya da ben rast gelmemiştim.

Cep telefonunu bırakıp yol halini izlemeye başladım. Diğer yandan adeta kadın şoförün hatasını arar gibi gözlerim daha bir dikkatle etrafı, solladığımız arabaların klakson sesini duymak isterken kaptan devam etti,

“Arkadaş önerdi, ‘İyi şofördür' dedi, kabul ettik"

Hemen ekledi vurgulayarak,

"Benden iyidir”

Harem'e çok güzel geldik.

Karikatürist arkadaşla buluşup çayımızı otogarın nefis çaycısının elinden alıp denize karşı çaylarımızı yudumlarken midye toplayıcısını da izlerken düşüncelerimiz depreşti, dalgalandı, siyasete kadar uzadı. Kılıçdaroğlu'ndan konuştuk. Partinin hiç bir gösterisinde yok. Bırakmayı da bilemedi. Hırsları hala diri, ofisini de açmış adeta sanki yeni yönetimin kaybetmesini bekler gibi geliyor- bana öyle- başkası başka şeyler söyleyecektir elbet.

İstanbul öncesi berberime uğramayı severim. Her yolculuk benim için tazelik, gençlik, temizliktir.

Berberler siyasetin nabzının attığı yerlerdir.

Takıldım, "Fatma Kaplan niye Büyükşehir adayı olmadı?"

Şaşırdı.

“İzmit'i tekrar kazanır' dedi.

Umurumda değil, vites yükseltilmeliydi, dediğimde, berberim "Riskli olurdu" deyince hayıflandım.

Siyaset iddia işidir. Eskiden Kocaeli babamlar zamanında CHP'nin kalesiydi ve yıllar sonra AK Parti kazanarak kaleyi yıktı. Şimdi o alınan kaleyi CHP niye yıkmaya çalışmıyor? Görüyorum ki kabullenilmiş. Öyle değil deseler de öyle.

Fazla uzatmayayım.

Derdim tartışmak ta değil. Benimki sesli düşünceler.

Bu yüzden beni yakınımdakiler kararsızlık geçiriyor sanır, değil öyle. Vatandaşın çaresizliği ya da belki siyasetçilerin çaresizliği birbirini tetikliyor ve herkes bulunduğu konumu korumaya çalışıyor!

"Benden iyidir" diyebilen kaptanın alçak gönüllüğüne ve yılların- yolların- ustalığına erişmedikçe beklentim gittikçe düşüyor ama tansiyonum da bir o kadar fırlıyor, ülkem adına, çocuklarımız ve gençlik adına...