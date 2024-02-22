İktidarın Giresun’daki “kâğıt oyunu”

Nasıl, fotoğraftaki stat harika değil mi?

Hikâyesi var.

Okuyunca, “Olmaz böyle şey” diye isyan edeceksiniz, ama burası Türkiye, dünyada kesinlikle olmaz, bizde “olmaz” denilen her şey oluyor.

Fotoğraftaki stat, iktidarın bir “kâğıt oyunu” sonunda ortaya çıktı.

O “kâğıt oyunu”nda 6 bin kişinin ekmek yediği koskoca bir fabrikamızı kaybettik, 22 kişinin top koşturduğu binlerce işsizin de onları izlediği bu stadı kazandık.

Haydi, kendi kendimize alkış tutalım, “Bravo bize” diyelim.

Kafanız karışmasın, “kâğıt oyunu” derken, “iskambil kâğıdı” değil.

Gazete kâğıdı…

Kitap kâğıdı…

Kullandığımız her cins kâğıt…

Bugünlerde “ateş pahası”, çünkü tamamına yakını ithal!

Dokuz SEKA fabrikası; “yandaş işadamlarına” peşkeş çekildi, makineleri hurdacıya satıldı, arazilerine AVM’ler-konutlar-parklar yapıldı ve Türkiye bugün kâğıtta yüzde 95 “dışa bağımlı” hale getirildi.

Piyasalarda inanılmaz bir “kâğıt krizi” yaşanıyor.

Dünyada kâğıt fiyatları Dolar bazında arttı, bizde üstüne bir de “kur farkı” binince, “yanına yaklaşılamaz” hale geldi.

Elinizde tuttuğunuz, okuduğunuz gazetenin kâğıt maliyeti döviz kuruna bağlı olarak her gün artıyor.

Üstelik vade yok, peşin!

Tıkır para!

Fiyat artışı sadece “kültürel kâğıt grubunda” değil, “endüstriyel kâğıt grubu” fiyatları da inanılmaz yükseldi.

Tuvalet kâğıtları, peçeteler, havlu kâğıtlar…

Karton…

Ambalaj kâğıtları…

Bunun tek nedeni, Cumhuriyet’in ilk sanayi kuruluşlarından biri olan SEKA’nın hesapsız kitapsız özelleştirilmesi!

Yok, yok, “hesapsız kitapsız” demek yanlış olur, SEKA bilinçli olarak “güya özelleştirilerek” kapatıldı ve Türkiye kâğıtta da “emperyalist devletlerin kucağına” oturtuldu.

SEKA özelleştirilmesinde bir “hainlik” örneği

SEKA’nın her fabrikasının özelleştirilmesi, ayrı bir “hainlik” örneği.

Birinin hikâyesini anlatayım.

Giresun AKSU Kâğıt Fabrikası’nı…

Hani yıkılıp yerine fotoğrafta gördüğünüz stadın yapıldığı fabrikayı.

Okurken lütfen tarihlere ve rakamlara dikkat edin.

1970’te, 32 milyon dolar harcanarak, 684 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştu.

Özelleştirildiği yıl, yani 2003 yılında 66 bin ton odun hamuru, 83 bin ton gazete kâğıdı üreten bir kapasitedeydi.

500 kişi çalışıyor; nakliyecisi, yemekçisi, kasabı, manavı ile 6 bin kişi ekmek yiyordu.

O yıllarda, ülkemizin gazete kâğıdı ihtiyacını büyük oranda karşılıyordu.

Fabrika, 12 Eylül 2003’te, özelleştirme programı çerçevesinde, sadece “5 milyon liraya” Milli Gazete’nin yan kuruluşu Milda’ya satıldı.

Evet, sadece 5 milyon liraya…

Oysa özelleştirme için hazırlanan “değer tespit raporunda” fabrikaya o dönemde 60 milyon lira değer biçilmişti.

Rapor “yok” kabul edildi, 5 milyon liraya elden çıkarıldı.

Dahası, satışta “fabrikayı 5 yıl çalıştırma zorunluluğu” getirilmişti, satın alan buna da uymadı.

Çok kısa bir süre üretim yaptıktan sonra fabrikayı kapattı, içindeki makineleri 11 milyon liraya hurdacıya sattı.

2013 yılında Giresun İl Özel İdaresi, 684 dönümlük fabrika arazisini 68 milyon liraya Milda’dan satın aldı.

Arazi daha sonra konut yapımı için TOKİ’ye devredildi.

Şu vurguna bakar mısınız?

5 milyon yatır, 79 milyon lira gelir sağla!

Bir taraftan, yandaşlara peşkeş çekilerek “milli değer” yok edildi…

Diğer taraftan, Türkiye gazete kâğıdında da dışarıya bağımlı hale getirildi.

SEKA’nın diğer fabrikalarına bakın, hepsinde de aynı “ayak oyunu”nu görürsünüz.

Bugün “Dış güçler, dış güçler” diye feryat ediyorlar ya…

Hepsi numara!

Türkiye, taaa 1946’larda “dış güçlere teslim” edilmeye başlandı, 1950’de DP’nin iktidara gelmesiyle hızlandı, bu süreç 1960 sonrası bütün iktidarlar döneminde devam etti, AKP ise 22 yıldır “Türkiye’nin dış güçlere teslimeyetinin” kitabını yazıyor.

Sadece “kâğıt” konusu değil, inceleyin bakın, “dış güçlere teslim edilmedik” bir şeyimiz kalmadı.

“Başka devletlere verilen ayrıcalıklı haklar” anlamını taşıyan kapitülasyonu, Osmanlı döneminden daha ağır şartlarda yaşıyoruz.

Eğer sen “kâğıt sektörünü” elinle yok edip, Türkiye’yi “dünya kâğıt tekellerine teslim ediyorsan”, bu da kapitülasyonun başka bir uygulanış şeklidir.

Bugün ülkemizde “kültür kâğıdı” da, “endüstriyel kâğıt” da ateş pahası.

Kâğıt üretmeyen bir ülke, “kültür” yönünden kalkınabilir mi?

Kâğıt üretilmeyen bir ülkede, insanlar temizlik konusunda yeterince titiz davranabilir mi?

Giresun, 6 bin kişinin ekmek yediği kâğıt fabrikasını kaybetti, iki haftada bir 22 kişinin top koşturduğu, binlerce işsizin de onları izlediği bir stat kazandı.

Ama gördüğümüz kadarıyla Giresun halkı, ne kaybettiğinin ve ne kazandığının farkında değil.

Her seçimde gidiyor, yine iktidara oy veriyor.

Nasıl, dünyada siz böyle bir olaya rastlayabilir misiniz?