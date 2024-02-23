MÜJDELER OLSUN!

Birkaç gün önce Cumhuriyet Parkında, İzmit Belediyesi'nin işlettiği "Gülümse Kafe"ye gittim. Arkadaşlarımla bir masa etrafında toplandık.

Bir arkadaş "size çay getireceğim" dediğinde, paralar uzatılınca "para filan istemiyorum, tanesi 3 lira, bırakın da ben ödeyeyim" dedi.

Rakamı duyunca çok şaşırdım; Çay 3 lira. Birkaç gün önce 7,5 liraydı. Her şeyin üstüne zam gelirken, bu nasıl oluyor? Çok tuhaf!

İzmit Belediyesi, 7,5 lira fiyatı daha önce normal kabul ettiğine göre bu indirim sonucu her bir bardak başına 4,5 lira zarara giriyor demektir.

Bu "Gülümse kafede" günde en azından 500 çay satılacağına göre belediye her gün yaklaşık 2000 lira, yani ayda 60. 000 lira zarara girecek demektir. Bu rakam "Gülümse Kafe" sayısı ile çarpılınca aylık zararı siz hesaplayın. Şu fedakarlığa (!) bakınız.

İyi de İzmit Belediyesinin aklına bu indirim neden yeni gelmiş? Bir nedeni olmalı. Gerçekten çok merak ediyorum. Böyle şeyler durup dururken olmaz.

Bu uygulamanın nedenini sormazlar mı?

Çünkü devletin bir kurumu durup dururken parasal zarara sokulamaz. Yasal açıdan "halka hizmet" gibi meşru bir nedeni olmalıdır. İyi de bu "hizmet" daha önce neden konu olmadı?

Bu arada İzmit Belediyesinin cep telefonlarına da akseden "dehşet" bir iyiliği daha var; Kent içi tuvaletler parasız olacakmış. Bu mesajlarda belirtildiği gibi maaşlarında beklenen iyileştirmeyi alamayan emekli yurttaşlarımız, asgari ücretle çalışanlarımız, geçim sıkıntısı çeken tüm aileler ve öğrenci gençlerimizi de düşünerek, tüm vatandaşlarımıza bu ekonomik krizde bir nebze de olsa destek olmak için İzmit Belediyesi olarak tuvalet kullanım fiyatlarını sıfırlayacakmış.

Aklım durdu adeta; Dünyanın hiçbir yerinde, halkın geçim sıkıntısını genel tuvaletlerin kullanım fiyatını baz alarak ortaya koyan ekonomik bir analiz yapılmamıştır.

Şu desteğin büyüklüğüne ve önemine bakın! Artık bu tarife girenler sayesinde bütün halk, tuvaletleri para ödemeden kullanabilecek! Bugüne kadar neden beklediniz? Bu halkın tuvalet parasını bile ödemekte zorlandığını yeni mi anladınız?

Çayı 3 liraya iç, "boşaltımı" için 5 lira öde. Böyle şey dünyanın neresinde görülmüş! Halk, İzmit Belediyesinin bu iyiliğini de hiç unutmayacak!

Bir halkın, siyasi tercihlerini de etkileyen ruhsal yapısı, çay parası ve tuvalet parası ile irdelenir mi?

Aklıma gelmişken; Türkiye'miz dünyada fert başına en fazla çay tüketen ülkedir.

Müjdeler olsun! Artık evinizden uzakta iken de bol bol çay içip sık sık tuvalete gidebileceksiniz!

Dünyada sadece Türkiye'de kullanılan bir deyim vardır; "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar". Umurumda değil. Çünkü bu deyim umursandığı için başımıza gelmedik kalmıyor.