O vali, o raporu neden hasıraltı etti?

Bugün size yine bir “ deprem-bürokrat” gerçeğimizi anlatacağım.

Bir valinin, çok önemli bir deprem raporunu nasıl ve neden gizlediğini…

1987’de, yani tam 37 yıl önce yaşanmış bir olay.

Şimdi sözü meslektaşım Yunus Erdoğan’a bırakıyorum.

“Sevgili ağabey, bugünkü yazınızı okuyunca aklıma yıllar önce bizzat yaşadığım bir olay geldi. Bir meslektaşınız olarak anlatacağım bu konuyu ben yıllar önce köşemde okurlarıma anlatmıştım. Siz de belki başka bir yazınızda değerlendirirsiniz umuduyla size de aktarmak istedim.

Tarih 1986 veya 1987'ydi. O dönem Tercüman Gazetesi Erzurum bürosunda çalışıyordum. Hürriyet'te çalışan bir arkadaşımla Atatürk Üniversitesi'nde 'özel haber' kovaladığımız bir gün haber olabilecek bir konu bulma umuduyla Deprem Araştırma Merkezi'ne de uğradık. O dönemde Erzurum'un Yenişehir semti gecekondu önleme alanı olarak ilan edilmiş ve toplu konut yapımına açılmıştı. Merkezin sorumlusu Doç. Dr. Salih Bayraktutan hoca sohbet sırasında, "Çocuklar çok yanlış bir iş yapılıyor. Yenişehir aktif fay hattının tam üzerinde" dedi. Şok olmuştuk. "Nasıl olur hocam, burada 100 bin kişilik (o tarihte söylenen buydu) bir kent oluşumunun önü açıldı. Buranın zemini kontrol edilmeden böyle bir şeye nasıl izin verilir" diye şaşkınlığımızı dile getirdi.

Doç. Dr. Bayraktutan, söz konusu fay hattına ilişkin elindeki bütün materyalleri önümüze serince adeta dilimizi yuttuk. Oradan çıkar çıkmaz bürolarımıza koşuk daktilonun başına geçtik. Müthiş bir haber yakalamıştık çünkü. Ancak biz yanından ayrılır ayrılmaz hoca, 'eyvah ben ne yaptım' diye panikleyerek durumu dekana anlatmış. Dekan rektöre, rektör de anında dönemin Valisi'ne… Derken biz haberi yazıp büro şeflerimizin önüne koyduğumuzda, "Kusura bakmayın valilikten bu habere yasak geldi. Halkta infial uyandırır gerekçesiyle yayınlamamızı rica etti" denildi. "Nasıl olur bu tüm vatandaşların bilmesi gereken hayati bir konu" diye itiraz ettiysek de şeflerimizi aşamadık.

Nitekim Yenişehir kısa sürede on binlerce insanın yaşadığı koca bir kente dönüşüverdi. Bu da yetmezmiş gibi yine aynı fay hattı üzerinde Yenişehir'in devamı niteliğinde Yıldızkent denilen bölgede de binlerce konut yapıldı. Şuan öyle tahmin ediyorum ki 500 binden fazla insan bu bölgelerde tabiri caizse ev dedikleri mezarlarında yaşıyor. Saygılarımla.”

O vali kim?

Antalyalı meslektaşım Yunus Erdoğan’ın gönderdiği yazıyı okuyunca kafama takıldı, Erzurum’un sözü edilen o semtlerini, Yenişehir’i ve Yıldızkent’i araştırdım.

Aman Allah’ım, her iki yerleşme yeri de deprem yönünden yüzde 70 riskli görünüyor.

Yani bölgedeki bir depremde ilk yıkılacak yerler arasında.

1986-1987 yıllarında Erzurum Valisi kimdi acaba?

Merak ettim, onu da araştırdım.

Recep Birsin Özen…

1985-1989 yılları arasında Erzurum’da görev yapmış.

Eskiden valiler “iktidar valisi” değil, “devlet valisi” idi.

Oturaklıydı, atandıkları yerlerde 3-4 yıl görev yaparlardı.

Recep Bey de o dönemin valilerinden…

Ancak böyle bir hata yapması, Erzurum için çok önemli olan deprem raporunu gizlemesi korkunç!

Bu yazıyı neden yazdım?

O tarihte gizlenen deprem raporu, bugün mutlaka tozlanmış dosyasında duruyordur.

O gün önlem alınmadı, hiç olmazsa bugün önlem alınsın.