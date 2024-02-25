İşi ehline verin

Bir aile düşünün.

Baba çalışıp didinmiş, kurduğu işletmeyi büyütüp, geliştirmek için ömrünü vermiş. İşletme ticari hayatta belirli bir yere gelmiş. Baba yaşlanıp kenara çekilince veya rahmetli olunca çocukları babalarının kaldığı yerden işe devam etmişler. Bir süre sonra çocuklar işletmelerini daha da büyütmüşler. Hatta holdingleşmişlerdir. Bugün Koç Holding, Sabancı Holding, Eczacıbaşı gibi. Vehbi Koç babasından kalan bakkal dükkanını büyüterek, çocuklarına şirketlerin dümenini bırakmıştır. Aynı şekilde Sabancı da yapmıştır. Çocuklar babalarından devraldıkları şirketleri daha da büyütmüşler. Dünyanın sayılı şirketleri arasına sokmuşlardır. Ülkemizde babalarının işini devralıp, büyüten birçok kuruluş var. Babalarından kalan mirası batıran da var. Hem de çok.

Bir aile düşünün.

Babanın kurduğu işletme çocukları tarafından iyi yönetilmemiş, gün be gün eriyerek batmıştır.Bir işletmenin büyümesi veya batması işletmeyi yönetenlerin bilgilerine, çalışkanlıklarına ve o işte ehil olup olmadıklarına bağlıdır. Bazılarının eline istediğiniz kadar sermaye verseniz de sonuç değişmez. Babasından kalan işletmeyi bir arpa boyu ileri götüremez. Bazıları da babalarının başaramadığını başarır.

Devletin kurumları da öyledir. Yıllardır kar eden bir kuruluş, bir bakıyorsunuz zarar etmeye başlamış. Örnek mi? ÇAYKUR, TRT, PTT gibi, gibi. Bu kuruluşlar ne zaman ki Varlık fonuna devredildi, zarar etmeye başladılar.

Çay Kur, 2018 yılına kadar kar ederken o günden bu yana hep zarar etmektedir. TRT yine yıllarca zarar etmektedir. 2027 yılına kadar kar eden PTT Varlık Fonuna devredildiğinden beri her yıl katlanarak zarar etmektedir. Elbette bunun çeşitli nedenleri vardır ama yönetenlerin liyakatsızlığı, işinde ehil olmamaları ve yukarıdan gelen talimatlara sorgusuz, sualsiz “Evet” demeleri en büyük etkendir.

Sözü nereye getirmek istiyorum.

53 yıldır İzmit’te yaşıyorum. Bugüne kadar bu şehre hizmet veren belediye başkanlarına teşekkür ederim. İyi yönetenler oldu, yönetemeyenler oldu.

Her ne kadar Sayın Sefa Sirmen’i eleştirenler olsa da Sayın Sirmen o günün koşullarına göre bu şehre iyi hizmetler vermiştir. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Yuvacık Barajı, Yüzme Havuzu, Çöp Arıtma Merkezi gibi tesisleri bu halka kazandırmıştır. Ha.. Unutuyordum. İzmit’e doğal gazı da getirmiştir.

Bu şehri 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi’nin belediye başkanları yönetmektedir. Bunun on beş yılını İbrahim Karaosmanoğlu, dört yıla yakınını da Tahir Büyükakın.

Sayın İbrahim Karaosmanoğlu, on beş yıl içinde İzmit’e sadece tramvayı getirmiştir. Bir de üç tane köprüyü hizmete sokmuştur. Bu köprüleri de Alt Yapı Bakanlığının yaptırdığı söylenmektedir. Sayın Karaosmanoğlu diğer ilçelere hizmet götürmüş olabilir. Ben yaşadığım ilçeye bakarım. İzmit’e hiçbir yatırım yapmadığını söyleyebilirim.

Sayın Tahir Büyükakın’a gelince, İzmit’e ayrı bir önem veriyor. İzmit’in çehresi değişti. Bunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de payı büyük. Açtığı kreşler, onarılan tarihi binalar, Yahya Kaptan’da açtığı Gülümse kafe ve Yeni Cuma ve Cumhuriyet parklarının onarılması gibi çalışmaları İzmit’i canlandırdı. İzmit’e hizmette Büyük Şehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi rekabet halinde. Bu rekabetten de İzmit halkı yararlanıyor.

Ulaşım konusunda da büyükşehir Belediyesinin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Kandıra’nın bütün köylerine belirli saatlerde de olsa belediye otobüsleri çalışıyor. Diğer ilçelerde durum nasıl bilmiyorum.

Kuruçeşme’ye tramvay ağını örmüş ve faaliyete geçirmiştir. Ayrıca Şehir Hastanesine de yakında tramvay seferlerinin başlayacağı söyleniyor.

Sayın Büyükakın Kandıra Sapağında keşmekeş olan trafiği düzeltti. Trafik orada çok güzel akıyor. Beriye batıya doğru geldiğimizde Real’e paralel gelen yolu düzenleyerek ölümlü kazaları önledi. Real’den Kandıra Sapağına doğru yolu genişletti. Trafik orada da çok düzgün akıyor. Bölgede oturduğum için bazı çalışmaları gözlemliyorum. Ancak Sayın Büyükakın’a ufak bir şikayetim olacak. Yapılan asfalt sonucunda yollarda yağmur suları birikiyor. Bazı şikayetlerimi 153’e bildirmeme rağmen sonuç alamadığı belirtmeliyim.

Bunlar iyi de. Eski Perşembe Pazarı’nın şimdiki adı 15 Temmuz İrade Meydanına yapılan Millet Bahçesi’ni gördükçe içim sızlıyor. Bölgeyi beton yığınına çevirdiler. Bahçe böyle mi olur? Adı üzerinde bahçe. Bahçede ağaç olur, yeşillik olur.

Ne yapalım, ne söyleyelim. AKP iktidarı betona doymadı. Eh betonda rant var.

Burada hemen şunu da belirteyim ki, büyükşehrin çok iyi yetişmiş, işin ehli kent planlayıcılarının olduğunu düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerde büyük şehirlerin şehir planlayıcıları o şehirlerin bütün planlarını yaparlar. Yöneticiler de onların fikirlerine, görüşlerine değer verirler. Ülkemiz de son yıllarda çok değerli, bilgili şehir planlayıcılarının olduğu da bir gerçek.

Demek ki; bir işi ehline, liyakat sahibine verdiğiniz zaman iyi şeyler ortaya çıkıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci kez Sayın Tahir Büyakakın’ı Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermekle isabetli bir karar vermiş diye düşünüyorum.

2024yılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütçesi 33 milyar lira. Bu bütçe birkaç bakanlığın toplam bütçesinde de fazla. Şu da bir gerçek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en çok borcu olan belediye.

Bu bütçe ile yeni bir Kocaeli yaratılabilir. Az bir para değil.

Eh… 33 milyar lira bütçesi olan bir şehrin belediye başkanı bu kadar çalışmaları da yapsın. Değil mi?