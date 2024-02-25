Deflasyonist süreçte maliye politikamız-7

En mükemmel kanunu çıkarsak bile biliyoruz ki, çıkarılan kanun eğer kötü uygulamacıların eline bırakılırsa veya etkin, adil işleyen bir idarenin eline bırakılmazsa, o kanundan beklenen sonuçları elde edemeyiz. Ülkemizin bürokratik yapısı ve işleyişi ile en düzgün çalışan kurumlarından biri olan gelir idaremizin daha da iyi olabilmesi için organizasyon yapısından, etik değerlerinden, motivasyonuna kadar her şeyi gözden geçirmemiz gerekir. Büyük önderimiz Atatürk “iyi usul ve iyi tatbikin memnun edici neticelerini, vatandaş ,hiçbir işte ,vergi mevzuu kadar hassasiyetle takdir etmez “veciz sözünü kullanmış, vergi İdaresinin önemini belirtmiştir.

Günümüz işleyişine baktığımızda vergi idaresi, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, bağlı kuruluş olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 2005 yılında 5345 sayılı kanunla kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı; devlet gelirleri politikasını uygulamak, devlet gelirlerine ilişkin gerekli mevzuat düzenlemelerini önermek ve hazırlanmasına yardımcı olmak ile devlet gelirlerini etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini vergi tekniği ve uygulamaları açısından incelemek ve görüş bildirmek amaçlarını hedeflemiştir.

Dünyada, vergi kayıp ve kaçaklarını önleyen ülkelerin gelir idareleri, başarılı sayılmakta olup ,ülkemizde de gelir idaresi ;diğer amaçları yanında ,vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek , idarenin etkin bir şekilde görevini yerine getirmek gayreti ve amacı doğrultusunda faaliyette bulunmaktadır.

Ülkemizde Gelir idaresi Başkanlığı adı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı oluşturulan ,yarı özerk yeni yapılanmanın ,şu an itibarıyla eksiklerine rağmen ihtiyaca cevap verdiği söylenebilir.

Gelir İdaresinin güçlendirilmesi, taşra teşkilatı olarak kabul edilen vergi dairelerinin de güçlendirilmesi, etkinliğinin artırılmasına bağlıdır. Bu da çalışan personelin niteliği ve özlük haklarının iyileştirilmesi ile mümkün olabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduktan sonra ,özellikle taşra vergi dairelerinde uzman personel sayısı arttırılmış ,kurum içi eğitimlerle gelir uzmanlığına geçiş teşvik edilmiş ,bu memurların özlük hakları iyileştirilmiştir. Maalesef burada yapılan hata ,maliyenin özellikle taşra teşkilatındaki gelir İdaresinin belkemiği durumunda olan ve gelir idaresinde büyük sorumluluklar üstlenen ,vergi dairesi müdürleri ve müdür yardımcılarının ihmal edilmesi sonucu ,neredeyse maiyetlerinde çalışan uzman memurlarla aynı ücreti alır noktaya gelmeleridir. Bununla beraber ortaya çıkan bir diğer sıkıntı da ,görevde yükselme sınavına girmek isteyen ,kendini yetiştirmiş başarılı memur sayısının azalmaya başlamasıdır. Çünkü bu memurlar görevde yükselme sınavını kazanmaları halinde ,hem sorumlulukları artacak ,hem ücretleri buna paralel artmayacak ,hem de yıllardır çalışmakta oldukları illerden ayrılıp ,münhal illerde yönetici olarak çalışmaya başlamaları gerekecektir .Tüm bu anlattığım sebeplerden dolayı ,özellikle Gelir İdaresi’nde yöneticilik yapan müdür, müdür yardımcısı düzeyindeki görevlilerin özlük haklarının ivedilikle iyileştirilmesi gerekir. Büyükşehirlerdeki durum daha vahim bir hal almış olup, bu konunun hemen çözülmesi bakanlık için bir beka meselesi haline gelmiştir.

Üzerinde durmak istediğim önemli bir konu da, gelir İdaresinin denetim fonksiyonunu yerine getirmesi için gerekli denetim elemanlarından yoksun olarak sadece yaygın yoğun denetim yapabilir bir halde olduğudur. Yönetim fonksiyonlarından biri olan denetim fonksiyonundan eksik bir Gelir İdaresi Başkanlığı, ancak Vergi Denetim Kurulu ile koordinasyon yapması halinde kayıt dışı ekonomi ile mücadele edebilir haldedir .Modern vergi sistemlerinde ,her ne kadar vergi denetim birimleri bağımsız ve genel idarelerinden ayrı yapılanma sergilemişlerse de gelir idarelerinin bu fonksiyonu yerine getirecek nitelik ve nicelikte personeli de bulunmaktadır. Kişisel görüşüm, Almanya’da uygulanmakta olan denetim modelinin ülkemiz şartlarına uyarlanabileceği , Vergi Denetim Kurulu uzmanlaşmış yapısıyla görevine devam ederken ,bundan sonra vergi müfettişi olarak yetiştirilmek üzere kamu görevine alınan personelin ,öncelikle vergi daireleri bünyesinde 1-2 yıl çalışıp ,iş ve İşlemleri öğrendikten sonra başarı kriterlerini de tutturmaları (performans, olumlu sicil vb)halinde ,Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, üniversitelerle organize edilen eğitimlere tabi tutulup yüksek lisans eğitimini de içeren bir müfettişlik yeterlik sınavı eğitimine tabi tutulmaları sonucu bu sınavda başarılı olan müfettiş yardımcılarının ,Vergi Denetim Kurulu bünyesinde ,öncelikle küçük KOBİ’lerin denetiminden başlamak üzere görevlerini ifa etmeleri ,10 yılı bitiren ve olumlu sicil alan ,diğer başarı kriterlerini tutturan vergi müfettişlerinin ise ,büyük mükellefler ve holding ölçeğindeki mükellefleri inceleme birimine geçmeleri sağlanabilir. Bu örgütlenme ,hem gelir idaresi bünyesinde eksikliği hissedilen vergi denetim elemanı sorununu çözebilir hem de İdareyi ve işleyişi iyi bilen müfettişlerin ,ileride hem daire teftişi hem de idari anlamda karşılaşılabilecek sorunlarda da büyük kolaylık ve etkinlik sağlayabilecektir. Denetim elemanlarının özlük haklarının da ,bu hiyerarşik sıralamaya göre yeniden belirlenmesi büyük önem arz etmektedir .

Gelir idaresinin başarılı olabilmesi için yapılması gereken diğer bir düzenleme de “yeminli mali müşavirlik” mesleğinin önemi ve gereğidir.

Günümüzde ekonomide, maliye ve finans alanlarında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle ,özellikle KOBİ ve büyük işletmelerin yöneticilerinin ve ortaklarının ,işletmelerinde gerçekleşen işlemlerin ,vergi kanunlarına uygunluğunu denetlemek ve sağlamak konusunda zaman ve bilgilerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Bu sakıncaları bertaraf etmek için ,işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin ,sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ,değerlendirmeye tabi tutarak ,gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ,yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek ,vergi mevzuatı ve uygulamalarının yeterince doğru yorumlanmaması sonucunda oluşacak idare veya mükellef lehine/aleyhine durumların önüne geçmek üzere ,Yeminli mali müşavirlik mesleğinin önemi ve geleceği gün geçtikçe artmaktadır. Bir kamu hizmeti gören ve etkin kuralların bilinciyle hareket eden Yeminli mali müşavirler, mükellef ile idare arasında bir sigorta köprüsü görevi gördüğünden ,öncelikle kobi büyüklüğündeki işletmelerin ve büyük ölçekli işletmelerin belirlenecek kıstaslar doğrultusunda ,Yeminli mali müşavirlerin tam tasdikine tabi tutulması aynı uygulamanın belirli istisna ve muafiyetlerde de zorunlu hale getirilmesi gerekir.

Aynı şekilde mali müşavirler de işletmelerin finansal başarılarını ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için kritik bir rol oynamaktadırlar. İşletmelerde finansal analiz ,raporlama ,kayıt tutma, beyanname vermek gibi alanlarda destek hizmetleri sağlamaktadırlar. O nedenle mali müşavirler de idare ile bu anlamda bir köprü vazifesi görerek ,sağlıklı bir muhasebe ve raporlama sistemini oluşturmaktadırlar. Muhasebe mesleğini icra etmenin büyük bir sorumluluk ve emek gerektirdiğini göz ardı etmeden, bu meslek mensuplarının son zamanlarda en çok şikayet ettiği tahsilat probleminin ortadan kaldırılması yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığının da artık ciddi adımlar atması elzemdir.