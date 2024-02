Mekanın Ruhu

“İçine doğduğumuz beden,

İlk yuvamız değil mi güvercin?”

Akşam olmak üzereydi. Güvercin, Lal’i ziyarete gitti.

Son zamanlarda hep bir sızlanma halindeydi, Lal.

‘Bu aralar, hiçbir yere sığamıyorum güvercin. Nereye gitsem, kısa bir süre geçince, içim daralmaya başlıyor. Bütün varlığımı, o mekândan kaçırma duygusu kaplıyor. İçimde bir şeyler bozulmuş olmalı, mekân algılarımda sıkıntı var…’.

‘İçinde yaşadığımız mekânlar, gerçek dünyamızın görünen yüzleridir, Hem içimizi, hem de içinde yaşadığımız dünyayı çepeçevre kuşatırlar. İçimizde yaşanan fırtınalar, çevremizle uyumumuzu bozarlar. Çevremizle çelişirler. Mekân algılarımız, içinde bulunduğumuz fiziksel ve ruhsal durumdan, yaşadıklarımızdan doğarlar, mekân algımızı bozarlar…’.

‘Mekânlar hakkında konuşalım mı?’.

‘Neden olmasın’, dedi güvercin. Anlaşılan bu aralar, Lal’in mekân algısında karmaşa vardı. Belki de Lal, kendinden kaçmak için, mekânlara takıntılar geliştirmişti…

‘Mekânlar, oturulan yer, mahal, ev, ilçe, şehir, bölge, vatan ve dünya gibi yerleri anlatabilir. Bulunduğumuz çevre, ortam, evren gibi anlamlara gelebilir. Günlük yaşamlarımız, doğrudan mekânla karşılıklı bir etkileşim içindedir. Ev kavramı, mekânsal olarak duygusal bir evren yaratır. Evimiz, dünya da var oluş köşemiz, ilk evrenimizdir. Mekânlar aynı zamanda gücü temsil ederler. İnsanın evrene hâkim olma ihtiyacı ve mücadelesi, doğrudan mekânsal bir süreci gösterir. Tüm mücadeleler ve savaşlar, özünde mekâna hâkim olma dürtüsünün sonucu olarak doğarlar. Bu yüzden, mekânlar, aynı zamanda iktidar mücadelesinin vazgeçilmez savaş alanlarıdır’.

‘Ya bedenimiz güvercin ya da vatan kavramı? Mekânla nasıl ilişkilendirirsin?’

‘Beden, ev ve vatan, her üçü de, insanın kendisine ait olan, kendisini güvende hissettiği, sınırları belirlenmiş mekânlardır’.

‘Mekân, doğa ilişkisi için ne diyorsun güvercin?’.

‘Mekânla doğa arasında doğrudan ve sımsıkı bir ilişki vardır. Doğa, gerçek varoluşumuzun ta kendisi olsa da, her canlı, doğanın koşullarından ve gücünden korunmak, uzaklaşabilmek, güvenlik içinde yaşayabilmek için, barınma ihtiyacı duyar, kendisine bir yuva veya ev inşa eder. Aynı şekilde, mekânla insan ilişkisi, yaşanılan coğrafya ile örtük bir düzlemde ilerler. İnsan, içinde yer aldığı mekânı algılayan, kendi konumunu bu yapı içinde belirleyen ve kendisine bu çevre içinde hareket alanı sağlayabilen bir bilinç ve görüş yeteneğine sahiptir. Böylece mekânlar, insan yaşamı ve kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkarken; insan da mekâna yeni boyutlar kazandırarak, hâkimiyet alanını genişletmiş olur.

İnsan, yaşadığı mekânla anlam kazanan bir varlıktır, Lal. Mekânın fiziksel yapıdan beslenen dokusu, insana da

mekânsal rengini verirken, insan-mekân ilişkisi, insanın mekâna karşı sorumlu bir birey olmasını gerektirmektedir’.

‘Neden mekânsal aidiyet duygusu hissedilir, güvercin?’.

‘Mekânsal aidiyet duygusu, köklü ve güçlü bir ihtiyacı karşılar. Varlığın kendisini, mekânda var etmesi ve oradan beslenmesi, mekânla birlikte ölümsüz olma arzusunun doğal bir sonucudur. Kültürel değerlerimiz, dini, ekonomik, entelektüel ve çeşitli eğitim ve kültür mekânlarına yakınlık gibi faktörler, mekân algımızı yaratırken, mekânda gözlenen her değişim, aynı zamanda toplumsal değişimi de göstermiş olur. Toplumsal değişim, doğrudan mekândan insana doğru etkileşirken, kendisini daha güçlü hissettirir. Kültürel dokunun, kendisini yaşayarak gösterdiği mekânların başında, şehirler, olan mahalleler gelir. Değişen yaşam biçimleri, bazen mahalle kültürünü zorlar. Belki de birey olmayı, bireyselleşmeyi idrâk eden ve bu bağlamda diğerlerini he an tepeleyebilecek bir özgürlük alanı kabul eden modern insanlar için mahalleler sosyal bir cenderedir. Mahallelerde, saygıyla karşılanması gereken değerler, kurallar ve davranış kalıpları vardır. İnsanlar, mahallelerde, kalpleri ve yüzleri birbirine dönük olarak yaşarlar. İçinde yaşanılan fizikî doku, mahalle sakinleri için, sıradan bir mekân değil, bir hâtıra parçasıdır, Mahallenin görünürde bir merkezi yoksa da ekseni vardır. Mahallenin büyüğü, mahallenin namusu, mahallenin câmii, mahallenin şöhreti vardır. Bu özelliklerin her biri, görünmez eksenleri etrafında fizikî ve beşerî dokusuyla mahalleyi yörünge de tutarlar.

Mahalleye ait son derece sıradan varoluşsal doku, geleneksel kültürün hâkim olduğu, değerlerin ön plana çıktığı bir mekân görüntüsü yaratır. Çoğunlukla bu doku, insanın kendisi ve gelecek nesillerin yaşama biçimini belirleyen inançlarının tam bir yansımnı göstermektedir.

Değişim, kültürel alt yapının sağlam olduğu algısını veren mahalle gibi kendi içinde simetrik bir hiyerarşiye dayalı yerlerde, daha ağır gerçekleşir, mekân algısı, daha güçlü bir kimliğe bürünür. Bu kimlik algısı, aynı zamanda birey ve mekân arasında, aidiyet kaynaklı bir bütünleşmeyi gösterir. Modern kültürün egemen olduğu yerlerde, mekânla bu şekilde güçlü bir aidiyet ilişkisi göze çarpmaz’.

‘Neden bazı mekânlar ferahlık verirken, bazıları bizi boğar, güvercin?’.

‘Somut mekânlar, gerçek yaşamımızda karşılığı olan mekânlardır. Gündelik yaşamı devam etmek için, herkes bir mekânda bulunmak zorundadırlar. Ülke, bölge, deniz, şehir, dağ, park gibi açık alanlar, diğer mekânları kapsayıcı ve aydınlık bir özelliğe sahiptir. Ev, oda, hastane, fabrika gibi kapalı mekânlar, yabancıların giremediği, sınırları olan mekânlardır. Mekân, insanın, ait olduğu toplum ve değer yargılarını yaşadığı mekân olarak var olmaktadır. Mekânın ortaya konulma biçimi, onun işlevini de açığa çıkarır. İnsan hayatında mekânın işgal ettiği ve aidiyet geliştirdiği mekân, ister somut ister soyut düzeyde olsun, her zaman, kimliğinden işaretler taşır, ruhunu gösterir’.

Konuşmaya devam etse de, bu teorik bilgi, Lal’i bunaltmıştı. Konuyu değiştirmek istedi.

‘Ya bize acı veren mekânlar, güvercin?’.

‘Ne demek istiyorsun?’.

‘Hastaneler, mezarlıklar ve hapishaneler, acı veren yerler değil mi?’.

‘İyiymiş’, dedi güvercin. ‘Acı veren yerleri bu kadarla sınırlıyorsan, iyiymiş?’.

‘Başka, hangi mekânları saymalıydım, güvercin?’.

‘Sevdiklerimizin öldüğü, büyük ayrılıkların, çatışmaların ve savaşların yaşandığı mekanlar…

Galiba mekânın ruhunu merak ediyorsun, Lal?’.

‘Hayır güvercin. Sadece duygusal acılardan uzak durmaya çalışıyorum. Ayrılık acısını, neden hatırlatıp duruyorsun’, diye boynunu büktü Lal.

‘Seni iyileştirmek istiyor, olamaz mıyım?’.

‘Yeniden, yeniden kanatarak mı?’.

‘Bakış açını değiştirmen gerekiyor’.

‘Sence ne yapmalıyım, güvercin?

Sakın cevap verme…

Her şeyi kabullen, bağışla, affet ve sevgiye dönüştür, diyeceksin.

Ya affetmek, içimden gelmiyorsa…’.

‘İçinden gelmiyorsa, sakın zorlama.

Zira en acıklı istismar, kişinin, kendini zorlayarak, kendine yaptığı istismardır.

Ruhumuz ve bedenimiz, en değerli varlığımız ve mekânımızdır.

Eğer onlar, affetmek istemiyorlarsa, sana düşen, onların isteklerine, saygı duymaktır.

Yine de, son bir sorum var, Lal.

Sevginin kendisi, bedenimiz ve ruhumuzun geliştirdiği, en büyük aidiyet mekânı olamaz mı ?’.