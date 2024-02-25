Meyve ağaçlarının çeşitlerine göre istediği iklim, toprak çeşidi ve gübre ihtiyacı

1-ELMA : Elma mutedil iklimin hakim olduğu yerlerde en fazla yetiştirilen bir meyve ağacıdır. Bir çok iklim şartlarına adapte olmuş çeşitleri mevcuttur.

Elma bilhassa kışları soğuk ,yazları orta derecede sıcak olan ve hava nispeti rutubeti yüksek olan yerlerde başarıyla yetiştirilir.

Elma ağaçları şeftali, kiraz ve diğer meyve ağaçlarının kafi derecede azot bulamadığı topraklardan kendi ihtiyacına yetecek kadar azot temin edebilir. Azot ilave edilince şeftali ağaçlarının veriminde artış görülen topraklarda genç elma ağaçlarının veriminde bir fark göze çarpmaz. Fakat yetişkin elma ağaçlarında durum böyle olmayabilir. Aynı ağaçlar büyüyünce azotlu gübrelere ihtiyaç gösterir. Bu gübrenin tatbiki ile mahsulde artış görülür.

2-ARMUT: Armut elmaya nazaran daha az besin maddesi isteyen bir meyve ağacıdır. Taban suyu yüksek olan rutubetli topraklara diğer meyve ağaçlarından daha çok tahammül gösterir. Potasyum bakımından fakir olan topraklardan bile muhtaç olduğu potasyumu temin edebilir.

Gübresiz potasın tam manasıyla noksan oldu topraklara bile bir potaslı gübre vermek zaruriyeti vardır. Fakat umumiyetle armut ağaçları yalnız azotlu gübrelerin ilavesi ile mahsulde bir artış gösterirler. Buna rağmen fazla miktarda azotlu gübre kullanılması tavsiye edilmez. Çünkü fazla azotun armutta bazı hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olduğu zannediliyor. Yetişkin ve mahsule yatmış olan ve her ağaç başına beher üç, veya beş kilogram amonyum sülfat verilmesi tavsiye edilir. Genç armut ağaçlarının senelik büyümesi, gelişmesi, otuz, kırk santimetreden az ise bu ağaçları muhakkak gübrelemek tavsiye olunur.

3- AYVA: Ayva çeşitli topraklarda yetişebilir. Diğer meyve ağaçlarının hoşlanmadığı ağır kirli topraklarda ayva iyi bir şekilde büyür ve mahsul verir. Ayva ihmal edilmeye ve bakımsızlığa çok dayanıklı fakat kafi derecede bakım ile mahsulün kalite ve miktarı süratle artar. Gübrelemeye nadiren ihtiyaç gösterir. Zayıf olan ağaçlara her yetişkin ağaç başına bir buçuk, iki kilo kilogram, amonyum sülfat vermek tavsiye edilir. Bunu ilkbaharda ağaç uyanmadan tatbik etmek lazımdır.

Eğer ahır gübresi varsa ağaç dallarını yayıldığı çevre içindeki toprağı biraz kabartıp her ağaca yüz, yüz elli kilogram, kadar gübre verilmesi tavsiye edilir.

4-NAR: Nar, iklim bakımından arzu ettiği yeri bulduktan sonra, toprak ve bitki besin maddeleri bakımından müşkülpesent davranmaz. Normal olarak gübrelemeye ihtiyaç göstermez.Fakat az miktarda azotlu gübre verildiği takdirde gerek gelişme gerekse verimde büyük bir gelişme görülür. Sulamasına dikkat edilirse keza verim fark eder.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.