VATANDAŞINI DİLENCİ YAPAN SOSYAL DEVLET! 

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamıza göre; “Demokratik, Laik, SOSYAL bir HUKUK Devletidir!

Ne yazık ki, günümüz Türkiye’sinde bu temel ilke ve değerlerin hiç biri “gerçek” anlamıyla yaşanamıyor!

Siyaset egemenleri, “Demokrasi” ilkesini, yalnızca “ seçim” olarak algılıyor!

Oysa, ne partilerde ne de ülke genelinde demokrasi, kocaman bir yalan!

“Laik Devlet” sürekli yıpratılıyor!

Anayasal hakları için mücadele edenler itilip kakılırken, “Şeriat Devleti” isteyenler pervasızca ve alenen ortaya çıkıyor, hiçbir engel ve yaptırımla karşılaşmıyor!

“İslam dininde zorlama yok” ama ilkokul öncesi çocuklara bile eğitimin her aşamasında dini vakıf ve cemaatler Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele müdahil oluyor!

Bu ülkede “ADALET” ve “HUKUK” alanında giderek artan bir güvensizlik egemen.

Ve, “Sosyal Devlet.”

Sosyal Devlet, vatandaşlarına “İnsanca ve onurlu bir yaşam” olanağı sağlayan devlettir.

Sosyal bir devlet, ekonomik gücü ne olursa olsun, tüm vatandaşlarına “parasız eğitim ve sağlık” hizmeti sunan devlettir.

Oysa, günümüzde eğitim de sağlık da parası-gücü olanlar için geçerlidir!

Hastanelerimiz tıklım tıklım hasta dolu. Tedavi ve ameliyatlar için çok ileri tarihlere randevu verilebiliyor.

Sosyal güvenlik hakkına sahip olanlar ve özellikle emekliler, “ilaç fark bedeli” ödemek zorunda kalıyorlar.

Sağlık hizmetinin ilk adımı “Koruyucu Sağlık hizmetidir.” Yani, vatandaşı hastalıklara karşı korumaktır.

OECD ülkeleri içinde, GSYH - “Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla”da en az pay ayıran ülke olmanın utancını yaşıyoruz! OECD ortalaması yüzde 9.7 iken, Türkiye’de sağlığın payı yüzde 4.6 olarak gerçekleşiyor.

2024 yılı Bütçesi içinde Sağlık Bakanlığı’nın payı 732 milyar 62 milyon 378 TL.

Bu bütçe içinde “Koruyucu sağlık hizmetleri” için kişi başına düşen miktar 243 TL.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin yüzde 16.5’i (83 milyar 697 milyon 118 bin TL.) ŞEHİR HASTANELERİ’ne “kira ve hizmet bedeli” olarak ödenecek!

SMA hastası çocuklarımız;

İzmit’te, Yenicuma Camii önünden Belsa Plaza’ya kadar yürürken, 4 ayrı yerde SMA’lı çocuklar için, “Valilik İzinli” yardım stantları ile karşılaşıyorum! Kentin diğer alanlarında da aynı yardım noktaları var!

Ağlamaklı seslerle, çocukların tedavisi için vatandaştan yardım isteniyor!

“Vatandaşı dilenci yapmak” değil mi bu?

Sosyal Devlet’e yakışıyor mu?

Bu hastalın nedenini tıp insanları açıklıyor; “Mutasyona uğramış veya eksik SMN1 genine sahip anne ve babalar, SMN proteini üretemiyorlar. Bu nedenle motor nöronlar ölüyor ve çocuklarında SMA hastalığı oluşuyor.

Tedavisi çok pahalı olan bu hastalığın önlenmesi mümkün.

Evlilik öncesi, KAN TESTİ yapılmalı.

Akraba evlilikleri önlenmeli.

Evlilik öncesi, “yasal bir düzenlemeyle” kan testi şartı getirmek çok mu zor? Akraba evliliklerini önlemek için ciddi bir kampanya yapılamaz mı?

Bu bir yana, SOSYAL DEVLET vatandaşının tedavi giderini karşılayamıyor ve vatandaşını “dilenci” gibi, başkalarının sadakalarına bırakıyor!

Sosyal Devlet’e yakışıyor mu?