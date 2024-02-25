Unutulmasın ki; 1 Nisan’da Türkiye’yi aynı kişi yönetecek

Türkiye’de şu sıralar gündem SEÇİM…

Siyasilerin gündemi SEÇİM iken, halkın gündemi ise GEÇİM…

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Bir yandan zamların önüne geçilememesi…

Bir yandan hayat pahalılığı…

Bir yandan satın alma gücünün azalması…

Bir yandan MTV’nin artması…

Bir yandan vergilerin artması…

Bir yandan icra dosya sayılarının artması…

Bir yandan bankaların alacaklarını tahsil edebilmek için vatandaşa tebliğ göndermesi…

Bu örnekleri çoğaltabiliriz.

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Geçenlerde bir sohbette gündemi değerlendiriyorduk. Siyasetle, vergilerle, kira zamlarıyla ilgili de konuştuk. Arkadaşlardan biri vergilerle ilgili bir hikaye anlattı… Bu hikaye, internette bayağı meşhurmuş. Bu hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum;

YAHUDİ: VERGİ DAİRESİNE GİDERKEN NASIL GİYİNEYİM

“Yahudi bir adamı, vergi dairesine çağırmışlar. Yanında bütün defterlerini ve hesaplarını da getirmesini istemişler. Adam korku içinde, mali danışmanına gitmiş. Sormuş:

- "Vergi dairesine giderken nasıl giyineyim? Ne tür bir izlenim bırakırsam, bana daha az vergi cezası keserler?"

Mali danışman öğüt vermiş:

- "En eski elbiselerini giy. Yoksul, muhtaç bir görüntü ver ki, sana az ceza kessinler."

Adam güvenemeyip, bir de avukatına danışmış. Avukat, mali müşavirin tam tersi bir öğüt vermiş:

- "En yeni, en pahalı elbiseni giy. Güvenli, kendinden emin bir görüntü ver ki, az ceza kessinler vergiciler."

Adamı bu öğütler tatmin etmemiş. Aklına güvendiği din büyüğü Haham’ı gelmiş. Yanına gitmiş, aynı soruyu sormuş.

Haham şöyle bir hikaye anlatmış:

- "Sevgili Simon, demin evlenmek üzere olan bir gelin gördüm. Arkadaşına, zifaf gecesi ne giymesi gerektiğini soruyordu.

O da, gırtlağa kadar kapalı, koyu renk bir gecelik giymesini tavsiye etti!

Bir başka arkadaşı ise, dekolte, şeffaf bir gecelik giymesini söyledi.

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Vergi dairesine giderken ne tür bir elbise giymesi için Hahamdan öğüt bekleyen Simon, bu hikayeyi dinledikten sonra sorar:

- "Zifaf gecesi ne giyeceğini bilemeyen gelinle, vergi dairesine giderken ne giyileceğini soran benim aramda ne gibi bir ortak yan var ki?"

Haham gülerek, ah Simooon;

- "Ne giyersen giy, başına gelecek şey aynıdır."

MUHALEFET PARTİLERİ…

Yukarıdaki hikayeyi günümüze şöyle derleyebiliriz.

31 Mart’ta yerel seçimler var.

Muhalefet partileri seçimi kazanmak için canla başla çalışıyor…

Projeler üretiyor, en iyi belediyeci biz yaparız diyorlar…

Unutulmasın ki;

Seçimi kazansanız dahi, 1 Nisan sabahı Türkiye’yi yöneten kişi, yine aynı kişi olacak.