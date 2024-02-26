Barış daha ne yapsın?

Kocaelispor’un başarılı oyuncusu Barış Alıcı, bulduğu kısıtlı zamanda 6 gol attı, 5 de asist yaptı. Keçiören maçında da oyuna girdi, golünü attı, 1 puanı hediye etti. Bu adamın ilk 11’de başlaması için daha ne yapması lâzım?..

1 PUANI HEDİYE ETTİ

Başlıkta da görüldüğü gibi bu bir sitem yazısıdır. Başkahraman ise başarılı futbolcumuz Barış Alıcı’dır… Sezon başında kadromuza kattığımız başarılı oyuncu, Samsun’dan kiralık alınan Barış Alıcı, bu sezon aldığı kısıtlı sürede adeta harikalar yarattı. Barış, 6 gol 5 asist ile takımın en skorer isimlerin başında yer alıyor. Ama bu adam ne hikmettir ki, ilk 11’de kendisine yer bulamıyor. Yeni teknik direktör Mustafa Gürsel de ne yazık ki, daha ilk maçında Barışı ilk 11’de başlatmadı. 84’te hayalet gibi dolaşan Beridze’nin yerine oyuna giren Barış, 90+2’de golünü attı, 3 puan değerindeki 1 puanı Kocaelispor’a hediye etti.

GEREKİRSE KESECEKSİN!..

Ertuğrul Sağlam döneminde anlamamıştım, şimdi de anlamıyorum. Yahu bu adam neden ilk 11’de çıkmıyor. Beridze veya son maçlarda hiç bir varlık gösteremeyen Candeias’ın performansı Barış’tan daha mı iyi? Veriler ortada… Adam sonradan girdiği maçların genelinde ya gol atmış ya da asist yapmış. Oyuna girer girmez hareket katıyor. Candeias oyundan alınmaz veya ilk 11’de başlamazsa olmaz diye bir kanun mu var? Gerekirse keseceksin… Performansı düşük olan adamın ilk 11’de işi yok. Bize gol lazım, galibiyet lazım!..