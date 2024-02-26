Kanada ülkesinde çevreci Türkiye’de ise katliamcı!

Maden arayan firmalar, maalesef dağı taşı yok ediyorlar.

Güzel ormanları yok ediyorlar…

Derelerin akışını, yatağını değiştiriyorlar…

Ekolojiyi bozuyorlar.

Son olarak tedbirsizlik yüzünden Erzincan’daki faciada 9 işçi toprak altında kaldı…

Firma Kanadalı…

Bizi yönetenler açıklama üstüne açıklama yapıyor, ama bir istifa yok.

Önceki gün internette dolaşırken, şöyle bir hikaye gözüme çarptı.

Erzincan’daki firma da Kanadalı olduğu için hikaye ilgimi çekti.

Bunu sizinle paylaşmak istiyorum;

AĞAÇTAN BİR DAL KIRDIM

“Yaklaşık 34 yıldır Kanada’da yaşıyorum. Burada bahar geç gelir. Ağaçlar Mayıs ayının sonunda çiçek açarlar. Yalnız bir ağaç vardır, bizdeki kardelen gibi… Nisanın sonunda çiçek açar. Eksi derecede bile zamanı gelince çiçeğinin açar.

Bundan yaklaşık 25 yıl önce bir Cumartesi günü öğle yemeği için bir restorana gidiyorum. Hava güzel artı 14 derece... Mayıs ayının ilk haftası… Şehir içinde çoktur, kısa boylu geniş saçaklı bir ağaç. Çiçekleri o kadar güzel açmış ki.,. Ağaçtan bir dal kırdım, elimde restorana götürdüm. Sık gittiğim bir restorandı. Cumartesi günleri tavuk kanadıyla bira günleri olur. Ben de iki haftada bir uğrardım. Garson kızlar beni tanırlar, her gidişimde tebessümle karşılarlardı. Üniversite öğrencisi kızlar çiçeği elimde görünce tebessümle karşılamadılar.

ÇİÇEĞE DOĞRU BAKTILAR

Dışarda balkonda oturdum. Bira ve tavuk kanadı söyledim. Balkonda oturanlar da çiçeğe doğru baktılar, anlayamadım. Garsonlardan biri ya da müşterilerden biri telefon etmiş olacak ki 20 dakika geçti, çiçek masanın üzerinde. Belediyeye ait çevre koruma arabası geldi, park etti. İçinden 35 yaşlarında bir adam çıktı, gülümseyerek bana doğru geldi.

“MAHKEMEYE Mİ GİTMEK İSTİYORSUN?”

Masadaki çiçeğe baktı. Nezaketli bir şekilde “O çiçeği alıp arabama gelir misiniz?” dedi. O zaman anladım. Bu çiçeği dalıyla kırmak yasak. “Mahkemeye mi gitmek istiyorsun, yoksa para cezası mı vereyim” dedi. “Ne kadar para cezası” dedim. Bir metre çıkardı ve dalın boyunu ölçtü. Yaklaşık 40 cm. “40 dolar yazacağım” dedi ve yazdı. Pazartesi günü 40 doları belediyeye ödedim.

Kendi ağacının dalına dokundurmayan Kanadalı bizim Kaz Dağlarını dümdüz ediyor. Hem doğayı katlediyor. Hem de siyanürle altın arıyor, insan sağlığını tehdit ediyor. Bunlar 40 cm ağaç dalı için ceza kesiyor. Ya bizim dağlarımız!

Ozbay Melanie”

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Yukarıdaki olayı okudunuz…

Bir oradaki olayı düşünün, bir de Türkiye’yi düşünün…

Adamlar, bir çiçek koparıldı diye hemen cezayı yapıştırıyorlar, ama gelip ülkemizde dağı taşı yok ediyorlar.

Kanada’nın kanunları böyle diyor, Türkiye’nin kanunları böyle diyor…

Gelişmiş ülkeler, gelip gelişmemiş ülkeleri sömürüyor…

Biz de maalesef sömürülen bir ülke konumundayız.