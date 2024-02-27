Vefa eden vefat etmez dostlar

Bu gün içimden “Vefa “ kelimesinden söz etmek geldi. İstanbul’un Vefa semtinden veya bozasından değil. Vefanın gerçek anlamından… Vefa kelimesi sözlükte; sözünü, va’dini, adağını (nezrini), yeminini tutma, yerine getirme; borcunu ödeme, telafi, tazmin, sadâkat gibi anlamlara gelmektedir. Rağıb el-İsfehani’ye göre vefanın zıt anlamı terk etmektir. Vefa kelimesi Arap’çadır ve Kur’an’da türevleriyle birlikte toplam altmış kadar ayette kullanılmıştır.

Ölüm anlamına gelen “ vefat” vefa ile aynı köktendir. Vefa kelimesi Kur’an dilinde temel olarak üç anlamda kullanılmıştır: 1-Sözünde durmak, sadakat, vefalılık, kısaca ahde bağlı kalmak. 2-Ölçüde ve tartıda dürüst olmak, hile yapmamak, insaflı olmak. 3)- Yaptığı iyi veya kötü bütün işlerin karşılığını tam almak, hiçbir emeğinin karşılıksız kalmaması; mümin veya kâfir, amellerinin karşılığını (sevap ve ceza olarak) tam almak.

Vefakârlığın en güzel örnekleri Peygamber (s.a.s)'de görülmektedir: Hz. Peygamber, kendisine bir hafta süt emziren dadısı Ümmü Eymen'i, ücret karşılığı da olsa yıllarca kendisine bakan sütannesi Halime'yi, sütkardeşi Şeyma'yı, çocukluğunu yanında geçirdiği Ebû Talip’in hanımı Fatıma'yı: ömrü boyunca unutmamış, her fırsatta onlarla ilgilenmiş, yardım etmiştir. Mekke müşriklerinin zulmünden kaçan Müslümanlara kucak açan Habeş Necaşi'sini daima hayırla yâd etmiş, öldüğünde dua etmiş, yıllar sonra oğlu Medine'ye geldiğinde, babasına hürmeten bizzat kendi eliyle ona hizmet etmiştir.

Verilen söz ve yapılan anlaşmalarınız gereği olan ahde vefa ise İslam ahlakının en önemli umdelerinden biridir. Birey ve cemiyet hayatının gelişmesi karşılıklı ilişkilere, ilişkiler de çeşitli anlaşma ve sözleşmelere bağlıdır. Bunlar olmaksızın sosyal ve ekonomik hayatın gelişmesi mümkün değildir. Yapılan sözleşmeye uymayı istemek kazanılmış bir hak, onu yerine getirmek de kabul edilmiş bir görevdir. Verdiği sözü tutmayan; böylece, karşı tarafın hakkını ve kendi vazifesini yerine getirmemiş olur. Bu nedenle, verilen sözün tutulmaması münafıklığın üç alametinden biri sayılmış ve Müslümanlar bundan sakındırılmıştır.

Vefayı; insanın, gönlüyle bütünleşmesi şeklinde tarif edenler de olmuştur. Eksik olsa bile yerindedir. Doğrusu, kalbî ve ruhî hayatı olmayanlarda vefadan bahsetmek bir hayli zordur. Konuşurken doğru beyanda bulunma, verdiği sözlerde, ettiği yeminlerde vefalı olma gönül hayatına bağlıdır. Vefasıza güvenen er geç iki büklüm olur. Büyük şair ne güzel dile getirmiş: "Vefa yok, ahde hürmet hiç... Emânetlafz-ı bîmedlûl; Yalanrâyiç, hiyânet, mültezem her yerde, hak meçhul!

Ne tüyler ürperir, ya Rab! Ne korkunç inkılap olmuş:

Ne din kalmış, ne iman, din harâbî manserâb olmuş." M.A.

“Kırk gün sırtınızda taşıdığınız insancığı Bir gün indirmeye görün... Göreceğinize Ölün,” sözleri meşhur “Kurt ve Avcılar” masalını ve şu sözü hatırlattı; "Haklıymışsın kurt, yapılan iyilikten daha çabuk unutulan bir şey yok.”

Bana sorarsanız aradığımız vefalı insanı bulmak zor görünüyor. Buna rağmen o vefasızların vefalısı olarak önden gitmek de erdemdir. Sözün özü; hepimizin vefa borcumuzun olduğu birileri mutlaka vardır. Onlara borcumuzu ödemek için daha neyi bekliyoruz? Yarın yoktur. Ya da bizim için yarın gelemeyebilir. Yarın, her zaman bu gündür. Şimdi, şu andır. Gerisi meçhul. Vefa eden, vefat etmez sevgili dostlar.

Bu gün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.