VAZGEÇTİĞİNİ FARKET...

Biliyor musun? Sen bitti demeden hayatındaki hiç bir şey bitmiyor aslında. Bunu fark etmen için neler mümkün?

Yok hocam bence öyle değil. Benden boşanmak isteyen eski eşim, beni işten çıkartan şirketim, hatta geçenlerde rahmetli olan annem ben onlardan vazgeçtiğim için gitmiş, bitmiş ya da göçmüş olamazlar. Bu konuda ilk defa yanılıyorsun bence. Ya da sen bir şey anlatıyorsun, bana geçmiyor.

Peki o zaman şu soruyu yanıtlar mısın?

Tabi ki sor lütfen.

Sen evliliğin bitmesin diye, işinde yükselmeye devam etmek için ya da annen ölmesin diye elinden gelen her şeyi yaptın mı? Yoksa sen de artık bitsinler, gitsinler mi istedin?

Oooo... Zor sordun hocam. Geçen akşam düşündüm bu konuyu ve annemin vefatı da dahil kırılma noktaları olduğunu buldum. Yani bazı şeyler yaşandı. Ama ben yaptım ama onlar. Oradan sonra onlarla olan yaşamımın seyri değişti. O yaşananları değiştiremezdim belki ama telafi edebilirdim diye düşündüm. İşim her şeyden önemliydi. Eski eşim ve annem beni hep uyardılar; onlara zaman ayırmam için. Benim cevabım ise hep 'Hayır' oldu. Sonunda hepsini kaybettim. Sanırım senin beni hep uyardığın dengeli olma konusunu atladım. Yeni bir işim var. Annem için üzülüyorum. Ama yeni bir ilişkiden eser yok hayatımda.

Aslında bu hikayede dengeli olmaktan hemen önce yaşadığın farklı bir konuya odaklanmalısın. Bazen dengen bozulur, evet. Ama sen hemen mesajlarını alırsın bu dengesizliğin. Birileri karşına alır seni ve bir sürü şey söyler. Esas o söylemlerin içindedir, mesajlar. Sen duyguya, konuyu gurur yapmaya götürürsen ya da ulaşmak istediğin hedeflerin uğruna hırslarına devam edersen, sadece süreci hızlandırırsın. Yanlış yolların sonu seni mutsuz edecek bir sonla biter. Sana ait olmayan seçimlerini, sana ait olan ve sana faydası olan şeylerle değiştirmelisin. Bu anlamda yapacak bir şey hep vardır. Sadece sende bu yeni bakış açısı yoktur. Devam etmeni sağlayacak bu bakış açılarını, profesyonel insanlardan alabilirsin. Ya da hayat tecrübesi olan kişiler sana oldukça fazla bakış açısı vereceklerdir. Sen çıkış aramaya devam edip pes etmedikçe, seyrettiklerin, okudukların bile sana değişik vizyonlara ait fikirler verirler.

Anladığım kadarı ile sen bana olumsuz uyarılar aldığımda sonuca gittiğimi, o şeyin bendeki yaşama enerjisini bitirdiğimi söylüyorsun. Doğru mu anlamışım?

Yaşamında bu kadar son olduğunu düşünürsek, doğru bir yorum yaptın diyebiliriz.

Aslında daha derin bir şeyler var gibi hissettim.

Daha derin bir şeyler olması için senin vazgeçmemiş olman gerekir. Vazgeçince yeni bir şeyin içinde olursun. Eskide kalmış bir şey için derinleşmek, yeni seçimin eskiye benzer bir şeye dönüşüyorsa yapılabilir ancak. Ama sen geçmiş zamanda yaptığın ve seni şimdilerde rahatsız eden şeyin ne olduğunu bulduysan, bir daha tekrar etmeyebilirsin. Lakin bu duygu kendini suçlamaya gidiyorsa o zaman o konu ile ilgili inançlarına bakmalısın. Suçlama duygusu, inandıklarının tersini yaparsan karşılaşacağın bir duygu. İşinde yaşadığın kırılım, yeni bir iş bakma mesajı olabilirdi. Sonuçta şu an da yeni bir iştesin. Eski eşine zaman ayırsaydın belki evliliğini kurtarabilirdin. Belki yine biterdi. Detayları sen biliyorsun. Tıp annen için 'Umut yok.' dediğinde, alternatif tıbba yönelebilirdin.

Sanırım şimdi daha iyi anlıyorum, konuyu. Peki yeni bir ilişki yaratamama ne diyorsun?

Sende her şeyin bir sırası mı var? Önce başarılı olacağım. Sonra birikim yapacağım. Kendimi güçlü hissettirecek bir ev ve araba almalıyım. Böyle mi çalışıyor zihnin?

Yaşadıklarıma bakılırsa, evet...

İlişki hangi sırada?

Hepsini hallettim. Dişlerimi yaptırınca sanırım listem bitiyor. Vay anasını... Hocam sana bir daha hiç bir konuda 'Yanılıyorsun.' demiyeceğim. Ve artık çok dikkatli olacağım, sahip olduklarımı kaybetme konusunda. Bu mottoyu sevdim. Her ne kadar futbol maçı logosu gibi olsa da gerçekten sevdim. 'Ben bitti demeden, bitmez.'