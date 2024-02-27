EMEKLİ VE EMEKÇİ   SÜREKLİ YOKSULLAŞIYOR! 

Siyasi iktidar, emekliye “ seçim” nedeniyle, parça parça yüzde 49 zam yaptı!

“Emeklimizi enflasyona ezdirmedik” dediler!

Öyle mi dersiniz?

Akaryakıttan içme suyuna, ekmekten simide, elektrik-su faturalarına, pazardaki sebze ve meyvelere, et-balık ve süt ürünlerine, MTV’den ÖTV, KDV gibi vergilere, hayatın er alanında yaşadığımız “sürekli fiyat artışlarına” yetişebiliyor muyuz?

Emekli de emeği ile yaşayanlar da “sürekli yoksullaşma” içindeyiz!

Dar ve orta gelirliler sürekli olarak kaybediyorlar.

Yoksullar ve işsizlerin yaşadıkları maddi-manevi işkenceyi tarif bile edemiyoruz!

Siyasi iktidar, “müjde” diye açıkladı;

“Emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı” dediler!

Çok ayrıntılı değil, çok basit bir hesap yapalım;

2018’de emekli ikramiyesi ile “1000 adet ekmek, 666 adet simit” alınabiliyordu.

2024 yılının başındayız. Bir ay sonra temel gıda maddelerinin ne olacağı belli değil. Ama, bugünkü koşullarda 3 bin TL. ikramiye ile ancak 300 adet ekmek, 450 adet simit alınabiliyor!

Şimdi, “akıl ve insafla” düşünün; emekli ikramiyesine zam mı yapıldı?

Yoksa, ALIM GÜCÜ zayıfladı mı?

Et, süt, yumurta, patates, soğan, sebze-meyve hesabı yaparsak, maaşlarda ve ikramiyede “ZAM” yapıldığı, büyük bir yalan!

2000 TL ikramiye ile geçen yıl 120 dolar alınabiliyordu! Şimdi, 3000 TL ile 97 dolar alabilirsiniz!

Dolar ve Euro başta olmak üzere, neden ulusal paramızın değeri sürekli azalıyor?

Çünkü, başta TARIM ve HAYVANCILIK olmak üzere, ÜRETİM yapamıyoruz! Ama, başka ülkelerden tarım ürünleri ve canlı hayvan ithal eden tüccarlar çok mutlu! Çok güzel para kazanıyorlar!

Bilimsel ve teknolojik araştırma ve üretimin olmadığı bir topumda varlık ve zenginlik olabilir mi?

Her şeyi ile “DIŞA BAĞIMLI” bir ülkenin insanları mutlu ve huzurlu olabilir mi?

Siyasal iktidar kimden yana?

Demokratik, sosyal bir hukuk devletinde, siyasetçilerin ve iktidarın ne söylediği değil, “kimden yana” olduğu önemlidir!

Toplumun büyük kesimini oluşturan ve “emeği ile yaşayan” insanlardan yana mı? Yoksa, özellikle devlet ihaleleri ile varlığına varlık katanlardan yana mı?

Siz, “müteahhitlere yaptırılan” ve uzun vadeli “hasta ve tıbbi tetkik garantili” “Şehir Hastaneleri”ne Sağlık Bakanlığı bütçesinden her yıl nasıl bir bedel ödendiğini biliyor musunuz?

Neden SEMT hastaneleri ve sağlık merkezleri kapatılıyor?

Sigortalı ve emeklilerin “ilaç ek ödemeleri” neden hızla arttı? “Nerede sosyal devlet?” diye soruyor musunuz?

Lüks yatlara “ucuz motorin” verilirken, çiftçilerimizin traktörlerine satılan motorinden neden vergi alınır?

Dar ve orta gelirli ailelerin çocukları üniversite öğreniminden kaçıyorlar! NEDEN?

Çünkü, ne barınma ne sağlıklı beslenebilme ne de kitap-kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar.

Yoksulluk giderek büyüyor.

Gazete okuyamıyor insanlar.

“Askıda ekmek” peşinde geçiyor ömürler!

Ama küçük bir azınlık, bir balık lokantasında, bir öğün için binlerce lirayı kolayca harcayabiliyor.

İnsanlarımız “yoksullaştığı için” sağlıklı ve dengeli beslenemiyor, bu yüzden de hastanelerimiz tıklım tıklım dolup taşıyor!

Asgari ücretlinin ve emeklinin maaşlarının belirlenmesinde, yaptığı enflasyon hesaplarıyla yoksulluğun sürdürülmesine araç olan TÜİK, yaptığı araştırmaya göre, “ Türk vatandaşının mutluluğu artıyor muş!” İnanıyor musunuz?