Makale Yazısı-

Kim neyin düşmanı?
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Zaman zaman bazı kendi bilmezlerin söylediği veya söylettirildiği Atatürk ve Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyetimiz hakkında sarf ettiği akıl almaz sözler gündeme geliyor.

Büyük bir talihsizlik ve aymazlık haliyle söylenen bu çarpık sözler hakkında ne düşündüğümüzü soranlar oluyor. Düşüncemizi paylaşmakta yarar görüyorum.

Ne yazıktır ki, ülkemizde dindar olduğunu, din adına hareket ettiğini söyleyen bir kesim var. Bunlar bilerek veya bilmeyerek din düşmanlığı yapıyorlar.

İstiklal savaşımızla Misakı Milli sınırları çizilen ve dünyanın kabul etmek zorunda kaldığı mukaddes vatanımızda;

Bağımsız, hür bir millet olarak yaşıyorsak, “O ezanlar ki  şahadetleri dinin temeli” dizelerinde  milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un  deyişiyle  kutsal ibadethanelerimizde ibadetimizi  özgürce yapabiliyorsak; İşte  bu büyük  nimet,  yüce Atatürk’ümüzün  önderliğinde büyük   Türk milletinin tarihe  altın harflerle nakşettiği  İstiklal  savaşımız  sonrasında,  Atatürk ilke  ve inkılaplarının aydınlık yolunda vücuda  getirilen  Laik Demokratik Türkiye  Cumhuriyeti sayesindedir.

Bunlara sahip çıkamayan/ çıkmayanlar, bir başka  deyişle yıkıp yok etmeye çalışanlar; yarın yüce Türk  halkının dini vecibelerini yerine getirmek için alınlarını koyup secde edebilecek yer bulamayacaklar. Mukaddes ibadethanelerimiz camilerden, minarelerden yükselen ezan seslerinden ve ön önemlisi bağımsızlığından yoksun kalacağını idrak edemeyen sağlıksız akıllardır.  

Bilmelidirler ki “Müstevlilerin” bitmeyen kinine ve tükenmek bilmeyen menfur emellerine; her türlü milli ve manevi değerleri insafsızca kullanarak Türkiye  Cumhuriyetini ortadan kaldırıp, milletimizi esarete  mahkum etmek isteyen düşmanlarımızın planlarına hizmet etmekte maşası olmaktadırlar.

   Yine farkında olmadan vatan düşmanlığına alet olmaktadırlar.

Bir takım oluşum ve birlikteliklerle beyinleri yıkanmış, aldanmış veya aldatılmış düşüncelere saplanarak, bu vatanın nasıl kurtarılıp kurulduğunun farkında değilmiş gibi davranmaktadırlar. Yüce milletimizin milli, manevi ve inançsal  değerlerini  alet eder mahiyetteki davranışlarıyla ecdadımızın, şehitlerimizin  kanlarıyla her karış toprağı sulanarak yeşertilip vücuda getirilen vatanımızın, nasıl vazgeçilemez bit kutsiyet taşıdığının bilincinden yoksundurlar. Özellikle de Türkiye Cumhuriyetinin kendilerine bahşettiği asaleti ve değeri  inkar eder durumdadırlar.

Ve en nihayetinde insanlık düşmanlığı yapmaktadırlar.

İnsanlık düşmanları “Yüce Atatürk’ün son derecede veciz ve evrensel bir şekilde ifade ettiği “Yurtta sulh , cihanda  sulh” öz deyişinin ne  anlama  geldiğini de  anlayamamış akıl yoksunluğu içerisindedirler.

İnsanlar arasında çatışmalar, kargaşalar, savaşlar çıkartarak kanla beslenen savaş yanlıları ve savunma sanayisi adı altında, ateş kusan, kan dökenlerin değirmenine su taşımaktadırlar.

Kutsal dinimizi kendilerinin ve yandaşlarının  siyasi ve ekonomik hırslarına kurban etmek pahasına insanları kutuplaştırarak ekonomik dengelerini bozmaya çalışmakta, insanlarımızın yaşam koşullarını alt üst edecek şekilde kamplaşmalara, bölünmelere zemin hazırlamaktadırlar.

   Bu kısır çekişmeleri siyasi ve ekonomik çıkarlarına alet ederek, insanları yoksullaştıran, bir lokma  ekmeğe  muhtaç hale  getiren ve hatta o kadar ki elindeki son lokmaya dahi göz dikecek kadar gözleri dönmüş bir şekilde, insani değerleri ve  ahlak ilkelerini  tahrip eder  olmaktadırlar.

   Ne yaparsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler. Bu söylemlerin sahiplerinin kimler olduklarını Allah da biliyor, kul da  biliyor. Bu Aziz millete  kimlerin hizmet ettiğini, kimlerin şahsi ihtirasları uğruna  nasıl kötülükler ettiğini, kimlerin ihanet ettiğini, yazılı tarih de biliyor, insanlık tarihi de biliyor. Hatta  söylemek istemeyen, üstünü örtüp yok etmek isteyen “ müstevliler “ de biliyor.

Allah ülkemizi ve milletimizi  aymazlardan, aymazlıklardan; hainliklerden ve  hainlerden korusun…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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