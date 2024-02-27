Kim neyin düşmanı?

Zaman zaman bazı kendi bilmezlerin söylediği veya söylettirildiği Atatürk ve Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyetimiz hakkında sarf ettiği akıl almaz sözler gündeme geliyor.

Büyük bir talihsizlik ve aymazlık haliyle söylenen bu çarpık sözler hakkında ne düşündüğümüzü soranlar oluyor. Düşüncemizi paylaşmakta yarar görüyorum.

Ne yazıktır ki, ülkemizde dindar olduğunu, din adına hareket ettiğini söyleyen bir kesim var. Bunlar bilerek veya bilmeyerek din düşmanlığı yapıyorlar.

İstiklal savaşımızla Misakı Milli sınırları çizilen ve dünyanın kabul etmek zorunda kaldığı mukaddes vatanımızda;

Bağımsız, hür bir millet olarak yaşıyorsak, “O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli” dizelerinde milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un deyişiyle kutsal ibadethanelerimizde ibadetimizi özgürce yapabiliyorsak; İşte bu büyük nimet, yüce Atatürk’ümüzün önderliğinde büyük Türk milletinin tarihe altın harflerle nakşettiği İstiklal savaşımız sonrasında, Atatürk ilke ve inkılaplarının aydınlık yolunda vücuda getirilen Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti sayesindedir.

Bunlara sahip çıkamayan/ çıkmayanlar, bir başka deyişle yıkıp yok etmeye çalışanlar; yarın yüce Türk halkının dini vecibelerini yerine getirmek için alınlarını koyup secde edebilecek yer bulamayacaklar. Mukaddes ibadethanelerimiz camilerden, minarelerden yükselen ezan seslerinden ve ön önemlisi bağımsızlığından yoksun kalacağını idrak edemeyen sağlıksız akıllardır.

Bilmelidirler ki “Müstevlilerin” bitmeyen kinine ve tükenmek bilmeyen menfur emellerine; her türlü milli ve manevi değerleri insafsızca kullanarak Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırıp, milletimizi esarete mahkum etmek isteyen düşmanlarımızın planlarına hizmet etmekte maşası olmaktadırlar.

Yine farkında olmadan vatan düşmanlığına alet olmaktadırlar.

Bir takım oluşum ve birlikteliklerle beyinleri yıkanmış, aldanmış veya aldatılmış düşüncelere saplanarak, bu vatanın nasıl kurtarılıp kurulduğunun farkında değilmiş gibi davranmaktadırlar. Yüce milletimizin milli, manevi ve inançsal değerlerini alet eder mahiyetteki davranışlarıyla ecdadımızın, şehitlerimizin kanlarıyla her karış toprağı sulanarak yeşertilip vücuda getirilen vatanımızın, nasıl vazgeçilemez bit kutsiyet taşıdığının bilincinden yoksundurlar. Özellikle de Türkiye Cumhuriyetinin kendilerine bahşettiği asaleti ve değeri inkar eder durumdadırlar.

Ve en nihayetinde insanlık düşmanlığı yapmaktadırlar.

İnsanlık düşmanları “Yüce Atatürk’ün son derecede veciz ve evrensel bir şekilde ifade ettiği “Yurtta sulh , cihanda sulh” öz deyişinin ne anlama geldiğini de anlayamamış akıl yoksunluğu içerisindedirler.

İnsanlar arasında çatışmalar, kargaşalar, savaşlar çıkartarak kanla beslenen savaş yanlıları ve savunma sanayisi adı altında, ateş kusan, kan dökenlerin değirmenine su taşımaktadırlar.

Kutsal dinimizi kendilerinin ve yandaşlarının siyasi ve ekonomik hırslarına kurban etmek pahasına insanları kutuplaştırarak ekonomik dengelerini bozmaya çalışmakta, insanlarımızın yaşam koşullarını alt üst edecek şekilde kamplaşmalara, bölünmelere zemin hazırlamaktadırlar.

Bu kısır çekişmeleri siyasi ve ekonomik çıkarlarına alet ederek, insanları yoksullaştıran, bir lokma ekmeğe muhtaç hale getiren ve hatta o kadar ki elindeki son lokmaya dahi göz dikecek kadar gözleri dönmüş bir şekilde, insani değerleri ve ahlak ilkelerini tahrip eder olmaktadırlar.

Ne yaparsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler. Bu söylemlerin sahiplerinin kimler olduklarını Allah da biliyor, kul da biliyor. Bu Aziz millete kimlerin hizmet ettiğini, kimlerin şahsi ihtirasları uğruna nasıl kötülükler ettiğini, kimlerin ihanet ettiğini, yazılı tarih de biliyor, insanlık tarihi de biliyor. Hatta söylemek istemeyen, üstünü örtüp yok etmek isteyen “ müstevliler “ de biliyor.

Allah ülkemizi ve milletimizi aymazlardan, aymazlıklardan; hainliklerden ve hainlerden korusun…