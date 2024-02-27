Siz hangi sınıftasınız, açlık mı yoksulluk mu?

Zaman zaman ekonomiyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2024 sonuçları açıklandı. Gazetepencere, verileri şöyle değerlendirdi;

AÇLIK SINIRI ARTTI

“Açlık sınırı Şubat’ta bir önceki aya göre 1.531 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 349 liralık artışta 33 bin 402 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 3 bin 880 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 8 bin 714 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 15 bin 98 lira ve yoksulluk sınırı ise 23 bin 812 liralık artış kaydetti. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun araştırma sonuçlarına göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 973 liraya, yoksulluk sınırı ise 52 bin 375 liraya yükseldi.

DERLENEN BİLGİLER

Kocaeli’ye fiyatları yakın olan Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar Şubat’ta bir önceki aya göre 554 lira, yıllık olarak ise 2 bin 579 lira artarak 5 bin 213 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 41 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 168 liralık artışla 409 liraya yükseldi.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR

Yetişkin erkek için 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre şubat ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 5 bin 540 lira, yetişkin kadın için 4 bin 349 lira, çocuk için 3 bin 158 lira ve genç için de 5 bin 927 lira oldu. Açlık sınırı bu yılın ilk iki aylık döneminde ise toplam 2 bin 490 lira artış kaydetti.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Şubat’ta 33 bin 402 liraya kadar tırmandı.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise şubatta 3 bin 880 lira daha artarak 52 bin 375 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında yılın ilk iki ayındaki artış ise 5 bin 538 lira oldu. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 23 bin 812 lira olarak gerçekleşti.”

SİZ HANGİ SINIFTASINIZ?

KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi açıkladığı verileri yukarıda sizinle paylaştım.

Açıklanan verilere göre şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 973 liraya, yoksulluk sınırı ise 52 bin 375 liraya yükseldi.

Yani aylık geliriniz 18 bin 973 liranın altında ise AÇ, aylık geliriniz 52.375 liranın altında ise YOKSULsunuz…

Bu verilere bakıldığında Türkiye’nin yüzde 85 civarı, açlık sınıfında yaşantısını sürdürüyor…