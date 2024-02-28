AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimde ilginç mesajlar vermede usta bir kişi!

Erdoğan, Rize mitinginde; “Artık, Ayşeler, Fatmalar, Mehmetler uzaya gidecek” demiş!?

Uzaya bir kişinin gidişinin neye mal olduğunu gördük!

Bir vatandaş olarak merak ediyorum; Ayşeler, Fatmalar, Mehmetler hangi bütçe faslından uzaya gidecekler?

Yoksa, “örtülü ödenek” ile mi?

Bütçe, sürekli açık veriyor!?

Ocak 2023’de 32 milyar lira olan bütçe açığı geçen ay 150 milyarı aşmış!

Açığı kapatmak için sürekli “iç ve dış borçlanma” yapılıyor!

Bütçe’nin “faiz” gideri, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 467 büyüyerek, 21.3 milyar liradan 121 milyara çıkmış!

Tarım ülkesiyiz, bizden mercimek tohumu alan Kanada’dan Mercimek ithal ediyoruz! Savaş koşulları altındaki Ukrayna’dan buğday alıyoruz!

Bu ülkeyi yönetme sorumluluğu olanlar utanmıyorlar mı?

Asgari ücretli ve emekliler, her geçen gün daha da yoksullaşıyorlar. “Bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yaptık” diye övünüyorlar ama geçen yıl 2000 TL. ile aldığımız ekmek ya da simidi bile 3000 TL ile alamıyoruz!

İşsizler hızla artıyor. Bu ülkede 9 milyon 700 bin insanımız İŞ istiyor!

İşsizlik yüzünden yuvalar dağılıyor!

“Kayıt dışı” çalışan sayısı da giderek artıyor!

Bu koşullarda Ayşeler, Fatmalar, Mehmetler nasıl gidecekler uzaya?

Onlar, uzaya gitmek değil, iş istiyorlar!

“İnsanca yaşamak” istiyorlar!

Üniversiteyi kazanan yüzbinlerce öğrenci, “barınama, gıda ve kitap-defter” ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için üniversiteye devam edemiyor!

İlkokul çocuklarına “bir öğün yemek” veremiyorsunuz!

Enflasyon artışını önleyemiyorsunuz!

Çifte kavrulmuş vergilerle, vatandaşın ümüğünü sıkıyorsunuz!

Üniversiteler “nitelikli insan” yetiştiremiyor!

Son bir yılda 4 bin kişi Profesör olmuş!? Nasıl olmuş? Hiçbir bilimsel makalesi olmayan 68 profesör REKTÖR olmuş!?

Bilim olmayınca, bilimsel araştırma güdükse uzaya adam göndersen ne olur?

“TURİST olur!”

Nitelikli insanlarımız, yaşadıkları çok yönlü haksızlıklar nedeniyle başka ülkelerde “insanca yaşam” olanağı arıyorlar!

Peki ya sizler, bu ülkenin vatandaşları;

“Ayşeler, Fatmalar ve Mehmetler nasıl gidecekler uzaya?”

Ya da, giderlerse, ülkemiz ne kazanacak?

Diye düşünüyor musunuz?

Sizler, “Cambaza bak!” oyununu bilirsiniz!

Öyle değil mi?