Siz kimsiniz?

“Ben kimim?” diye hiç düşündünüz mü?

Kendi kendinize “Ben kimim?” sorusunu hiç sordunuz mu?

Ne gibi kişisel özellikleriniz var?

Kendinizi nasıl tanımlar, nasıl anlatırsınız?

Örneğin, 24 Ocak 1993’te Ankara’da arabasına konulan bomba ile katledilen yazar Uğur Mumcu, bir yazısında kendisini şöyle tanımlamıştı:

Ben, Atatürkçüyüm.

Ben, Cumhuriyetçiyim.

Ben, laikim.

Ben, antiemperyalistim.

Ben, bağımsız Türkiye’den yanayım.

Ben, insan hakları savunucusuyum.

Ben, terörün karşısındayım.

Ben, yobazların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım.

Sizde bu özelliklerin hangisi var?

“Hepsi de var” diyor, kendinizi “Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik, antiemperyalist, bağımsızlık yanlısı, insan hakları savunucusu, terör karşıtı” olarak görüyor, “yobazlarla, vurguncularla, çıkarcılarla mücadele edilmeli” diye düşünüyorsanız; siz bu özelliklerinizi korumak için ne yapıyorsunuz?

Bu özellikleriniz sadece “lafta” mı, yoksa siz bu özelliklerinizi yaşatıyor musunuz?

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıyla mücadele ediyor musunuz?

“Laiklik” karşıtı eylem yürütenlere, ne tepki veriyorsunuz?

Ortalık “emperyalist yalakaları”ndan geçilmiyor, siz ne yapıyorsunuz?

Okullarımız yobazlara teslim edildi, en küçük bir eyleminiz var mı?

Gözünüzün önünde vurguncular, çıkarcılar, devlet malına el uzatanlar cirit atıyor, tutumunuz ne?

Özetle, vatandaş olarak görevinizi yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz?

Bugün artık herkesin kendi kendini sorgulaması şart!

Tamam, memleketin durumu kötü de, düzelmesi için sen ne yapıyorsun?

Yeteri kadar çalışıyor musun?

Yeteri kadar üretiyor musun?

Yeteri kadar “katma değer” yaratıyor musun?

Doğru seçim yapıyor musun?

Seçtiklerini denetliyor musun?

Seçtiklerinin hatasını yüzüne vuruyor musun?

Çalışanın, işini düzgün yapanın yanında korkmadan duruyor musun?

Kent ve ülke sorunları söz konusu olunca, diklenebiliyor musun?

Ülkemiz zor günler geçirirken, dik durmayıp, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” deyip, sıvışıyor musun?

Hangisi?

Bazı vatandaşlar, “Ben dürüstüm. İbadetimi yapıyorum. Verilenle de yetiniyorum” diye düşünüyor.

Özelliklerini böyle sıralıyor…

Dürüst olmak, günümüz Türkiye’sinde “meziyet” oldu.

Oysa dürüstlük, temel bir yurttaşlık görevidir.

İbadet etmek, yani namaz kılmak, oruç tutmak, inanç sahibi kişilerin Allah’a karşı görevidir.

Kendisi dışında hiç kimseyi ilgilendirmez ve kendisi dışında kimseye yararı yoktur.

Önemli olan, kişinin kendisine, kentine, ülkesine ve insanlığa karşı görevlerini eksiksiz yerine getirmesidir.

Kentimizin ve ülkemizin “daha yaşanabilir” olmasına, katkı sunmasıdır.

Siz hangisisiniz?

Şunu unutmayalım.

Nasıl dünyaya geldiğimiz değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.

Ve yaşamımızın nasıl sonlandığı…

Hayat, şerefle tamamlanması gereken en zor görevdir.

Siz bu görevin neresindesiniz ve bu görevi nasıl tamamlamayı düşünüyorsunuz?

Yiyen içen, gezen tozan, etliye sütlüye karışmayan, kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen, “asalak” bir vatandaş olarak mı?

Yoksa kent ve ülke sorunlarını kendi sorunu kabul eden “duyarlı” bir vatandaş olarak mı?

Türkiye’de bugün devletin malları “ganimet” olarak kabul ediliyor ve “yağma Hasan’ın böreği” misali paylaşılıyor.

Bir kesim, ülkemizi yok etme pahasına, devletimizin görünen ve görünmeyen bütün servetinin üstüne çökmüş durumda.

Bu paylaşımın kolay olması için de, devletimizin kurumları ve kuralları yok edildi.

Bunun sonu nereye varacak?

Artık herkes konumunu belirlemeli!

Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet’ten, devletten, milletten mi yanasın…

Yoksa Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerini yok etmeye çalışan, devletin malını mülkünü yağmalayan, milleti köleleştirip süründürmek isteyenlerden yana mı?

Hangisi?