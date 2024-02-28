Asgari ücret mum gibi eriyor, farkında mısınız?

Avrupa ülkelerine göre Türkiye’de asgari ücret çok düşük…

Asgari ücretin düşük olması demek, satın alma gücünün düşmesi demek…

Geçinememek demek…

İhtiyaçları karşılayamamak demek…

Eski yıllarda da asgari ücret düşüktü, ama en azından şimdiden az daha iyiydi…

Şimdi asgari ücrete zam yapılıyor, peş peşe gelen zamlar, yüksek enflasyon karşısında eriyip gidiyor… Konuyla ilgili Yeniçağ’daki haberi sizinle paylaşmak istiyorum;

VAH ASGARİ ÜCRETLİ, VAH…

“Asgari ücret çalışanların maaşları iki ayda enflasyona yenik düştü.

17 Bin 2 liralık asgari ücretli açıklandığında dolar bazında karşılığı 579 dolardı.

Bugüne kadar kaybı 34 dolara ulaştı.

Gelin hesaplayın kayıp ne kadar olmuş. Çıkan rakamı görünce vah asgari ücretli vah diyeceksiniz...

ASGARİ ÜCRET ERİDİ…

Asgari Ücretini 27 Aralık 2023 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıkladığı 17 bin 2 liracık asgari ücret aradan geçen iki ay içinde mum gibi eridi. Asgari ücretin dolar karşılığında kaybettiği miktar bin lira çoktan aştı bile...

34 DOLARLIK BİR KAYIP VAR

Asgari ücretin 17 Bin 2 lira olarak açıklandığı 27 aralık günü dolar serbest piyasada 29,34 liraydı.

Asgari ücretle o gün 579 dolar alınabiliyordu.

Aradan iki ay geçti.

Dolar kuru bugün 31,18 TL…

Asgari ücretli bir vatandaş döviz almaya kalksa 17 bin 2 lir ile ancak 545 dolar alabilecek. Arada 34 dolarlık fark oluştu. Bu da 1.060 lira demek. Asgari ücretli aradan geçen 2 aydaki kaybı şimdiden büyük boyutlara ulaştı.”

GÖZLER TEMMUZ AYINDA

Asgari ücretin nasıl eridiğini yukarıda okudunuz…

Asgari ücret, iki ayda 34 dolar, yani 1.060 TL eridi…

Ocak ayında 17.02 TL olan asgari ücretin 1.060 lirası eridi…

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı belli değil…

Eğer zam yapılmazsa, asgari ücret erimeye devam edecek.

SEÇİM SONRASI ZAM FURYASI

31 Mart’ta yerel seçimler var, tarafsız ekonomistlerin yaptığı açıklamaya göre, seçim sonrası iğneden ipliğe yine her şeye zam gelecek…

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl da iki kez alınmayacağını kimse garanti edemez… Seçimden sonra bekleyip göreceğiz…

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

2000 118.800.000 TL

2001 167.940.000 TL

2002 250.875.000 TL

2003 306.000.000 TL

2004 444.150.000 TL

2005 488,70 TL

2006 531,00 TL

2007 585,00 TL

2008 638,70 TL

2009 693,00 TL

2010 760,50 TL

2011 837,00 TL

2012 940,50 TL

2013 1.021,50 TL

2014 1.134,00 TL

2015 1.273,50 TL

2016 1.647,00 TL

2017 1.775,50 TL

2018 2.029.50 TL

2019 2.558,40 TL

2020 2.943,00 TL

2021 3.577,50 TL

2022 6.471,00 TL

2023 11.402.00 TL

2024 17.002.00 TL