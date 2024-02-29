Gençler silaha merak saldı!

Kocaeli Kongre Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde bir fuar düzenlendi. Bu fuar bildiğiniz mobilya, iş makinaları tanıtım gibi bir fuar değildi. Kariyer ve iş fuarıydı. Düzenlenen fuar, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve 15 üniversite paydaşlığında gerçekleşti.

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Fuarda çeşitli sektörlerden 1071 firma yer aldı. Fuarın amacı öğrencilere ya da mezunlara iş ve kariyer fırsatları yaratmaktı. Kocaeli Kongre Merkezi tramvay durağında indiğimde köprüden yüzlerce öğrenci fuarı ziyaret etmiş geliyordu. Şaşırdım. Demek ki bu kadar ilgi görüyor diye düşünürken, biraz sonra köprünün üstüne çıktığımda gerçeği gördüm.

Öğrenciler otobüslerle taşınarak fuara getiriliyordu. Girişte karekod oluşturarak giriliyor. “Bu ne işe yarıyor?” dedim. Öğrencilerin nereleri hangi saatte ziyaret ettiğini görüyoruz dedi görevli.

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Olacak iş değil. Hem zorla getiriliyor, hem de nereleri gezdiğiniz takip ediliyor. Özgür olması gereken üniversite öğrencileri bir nevi göz hapsinde. İçeriye girdiğimde hemen sağ tarafta güneş enerjisi ile çalışan otomobiller gördüm. Bir öğrenci ile şakalaşarak herhalde TOGG’un ilk hali bu dedim. Gülüştük.

Kongre merkezin ana salonunda Aselsan, Havasan, Bayraktar, İletişim Bakanlığı birçok devlet kurumların yer alması fuarın ciddiyetini gösteriyor. Gezerken, şimdiye kadar adını hiç duymadığım, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin de yer aldığını gördüm.

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Fuarın amacı öğrencilere iş bulmak, ya da kariyerini geliştirmek. Fuar öğrencilere iş buluyor mu diye birkaç öğrenci ile sohbet ettim. Buradan iş çıkar mı? Sordum. Aldığım cevap “Biz zaten başvurmak istediğimiz firmaya ulaşıyoruz, sitesine özgeçmişimizi CV’mizi bırakıyoruz” dedi. O zaman bu fuarın amacı ney diye düşündüm.

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B Salonunu gezdiğimde kariyer etkinliği anlamında gerçekten güzel şeyler gördüm. Bir proje yapan öğrenciler bilgisayar, yazılım, mekanik, motor, elektrik- elektronik mühendisliğinden öğrenciler takım oluşturmuşlar. Adı GALİPOLİ. Hani İHA- SİHA’larımız meşhur ya bu öğrencilerimiz de insansız su altı aracı üretmişler ve katıldıkları Teknofest’te finalist olmuşlar. Bu araç ne işe yarayacak? dediğimde ağzım açık onları dinledim, fiber kablo çekebilir, su kirliliği tespiti yapabilir, renk ayırabilir, varlıkların yerini bulabilir, kamerası ile deniz altındaki canlı türlerini takip edip araştırabilir, su altı tarama keşif gözlem yapabilir.

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Türkiye insansız hava araçları konusunda öncü ülkelerden birisi. Çok yakın zamanda insansız su altı araçlarda da lider olabilir. Gurur duydum bu gençlerle. Daha sonra dışarıya çıktığımda bir tır önünde 100 metre kuyruk olduğunu gördüğümde şaşırdım. Hiçbir yerde kuyruk yoktu. Bu tırın özelliği nedir diye yaklaştığımda “SARSILMAZ” marka av tüfeği ve tabanca üreten bir firma fuara katılanlara silahlarını kurşunsuz deneme imkânı veriyor. Tabancadan otomatik tüfeğe modern silahların hepsini deneyebiliyorsunuz. Öğrenciler yoğun ilgi göstermiş.

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Özellikle de kız öğrenciler. Biri tüfeği almış kurma kolunu çekiyor. “Şak, şuk.” Biri tabancayı almış tetiğine basıyor. “Tak tak” Şaşkınlığım daha da arttı. Öğrencilerimiz bilimle tıpla ilgileneceğine silah merak sarmış. Neden diye düşündüğümde son yıllarda Savunma sanayindeki gelişmeler siyasiler tarafından o kadar çok reklam yapıldı ki, İHA- SİHA’larla büyüyen gençlerin de silah merakı buradan geliyor herhalde. Gençlik arabesk gibi biri şak-şuk, diğeri tak tuk. Bilim adına Hadi hayırlısı….