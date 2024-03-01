Biyolojik çeşitliliğe veda!

Geçenlerde Erzincan'ın İliç ilçesinde işletilen altın madeni sahasında olanları duymayan kalmadı.

Kayan devasa toprak yığını altında dokuz can kaldı. Ulus olarak çok üzüldük. Altının elde edilmesinde kullanılan maddeler nedeniyle çevre toprakları ile yerüstü ve yeraltı sularının yanı sıra hava bile zehirlendi.

Bu altın madeninin işletildiği alanın toprağında, suyunda, üzerindeki bitkilerde ve havasında yaşayan bütün canlılar kullanılan zehirli maddeler ve yapılan kazılar yüzünden ortadan kayboldu.

Böylece yöredeki Biyolojik Çeşitlilik tamamen sonlandı. Fakat bu maden faciası konusunda görsel ve yazılı basında günlerce yorum yapanlar Biyolojik Çeşitlilik konusundan tek kelime bile etmediler.

Çünkü bu konu doğal olarak can kayıplarının gölgesinde kaldı.

Halbuki Biyolojik Çeşitlilik küresel bazda kadar önemlidir ki 1992 yılında Rio de Janeiro'daki Birleşmiş Milletler Konferansı sırasında 193 ülke Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi adı altında (CBD: Convention on Biological Diversity) uluslararası bir antlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya son katılan 2010 yılında Somali olmuştur.

Biyolojik çeşitlilik nedir diyeceksiniz.

Her canlı türünün iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak yaşadığı, geliştiği ve çoğaldığı bir ortam vardır. Bu ortam yeryüzünün özel bir kısmı, hava, toprak ya da sudur. Bir kıta kadar büyük olabildiği gibi çürümüş bir ağacın gövdesi veya bir böceğin iç organı kadar küçük olabilir. Bu yaşam yerlerinde tür ve türlere bağlı genetik çeşitlilik oluşur. Buna "Biyolojik Çeşitlilik" denilir.

Biyolojik Çeşitliliğin en belirgin ve geniş örnekleri ormanlardadır. Bir ormanın ortadan kaldırılması veya tahribi sonucu çeşitli bitkiler, hayvanlar, mantarlar, virüs, bakteri vs. gibi mikroorganizmalar ile predatörler ve parazitlerin, milyonlarca tür halinde, belirli bir denge içinde birlikte yaşayarak oluşturduğu “Biyolojik Çeşitlilik" bozulur. Sonuçta oradaki bütün canlılar hem yaşam alanı ve hem de tür çeşitliliği açısından kayba uğrarlar.

Peki, Biyolojik Çeşitlilik neden çok önemlidir ?

Herhangi bir ekosistemin (tarım toprağı, orman, göl vb.) verimliliğini arttırır,

Sel veya fırtına gibi doğal afetlere karşı savunma gücünü geliştirir,

Su kaynaklarının kalitesine katkı yapar,

Bitki örtüsünün sürekliliği ve tür zenginliği, toprağın koruma kapasitesi açısından çok önemlidir. Çok sayıda türden oluşan bitki toplulukları toprağı erozyondan ve toprak kaymalarından çok iyi korur.

Avrupa Komisyonu 2016 raporuna göre yeterli düzeyde Biyolojik Çeşitlilik daha iyi hava kalitesi, daha iyi iklim koşulları, daha az gürültü, daha sağlıklı yaşam, daha sıkı bağlılık sonucu sosyal gerginlikte azalma demektir,

Biyolojik Çeşitliliğin kaybı, hastalıklarla mücadeleyi yavaşlatabilir ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını artırabilir.

Zehirlemiş olduğu toprak ile yerüstü ve yeraltı sularına bağlı olarak İliç altın madeni bugün kapatılsa bile etkilediği alanda ve çevresinde gereken nitelikte Biyolojik Çeşitlilik hiç oluşamayacak veya bunun için çok uzun yıllar gerekecektir.

İliç'e bu açıdan da çok yazık olmuştur.

Kaynak:

Anonim. Managing and protecting Natura 2000 sites.European Commission

Anonim. Della biodiversita alla scoperta.ISPRA

Patrizia Sauria. 2017. L’importanza della biodiversità. GreenMe