Türk dünyasının milletvekili Ganire Paşayeva’ya saygıyla

GANİRE PAŞAYEVA, kardeşimizle 2004 yılında Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğimizin kuruluşundan bu tarafa tanışıp birçok kez birçok yerde müşterek çalışmalarımız var.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonumuz adına benim başkanlığımda 45 kişilik heyetimiz ile 5 yıl 26 Şubat Hocalı Soykırımını unutmamak adına TBMM ziyarette bulunup gruplar adına konuşmaları takip ettik.

Rahmetli Ganire Hanım iki kez Millet Meclisinde bizimle birlikte ziyareti gerçekleştirmiştik.

Kocaeli başta olmak üzere Ganire hanımla üç yerde konferansta birlikte konuşmacıydık.

Sakarya'da ve Sakarya"nın Karasu ilçesinde Belediyelerle protokolleri birlikte imzalayarak Azerbaycan adına bir Caddeye GARABAĞ adı verilip ŞEHİTLER adına park ve Anıtları açtık.

Bitmez tükenmez duygu ve düşüncelerimizi her zaman her yerde büyük cesaret ve başarı ile dile getirmekteydi.

İyi, mert, dürüst ve özgüvenli bir gazeteci, Türk Dünyasının gerçekleşmesi adına yoğun emek veren bilinçli, iddia ve cesarete sahip (Milletvekilimiz) siyasetçi Ganir Paşayeva hanımı kendisine bacım dediğim örnek insanımızı rahmet, minnet duygularımızla anıyor, sevdiği, inandığı ve mücadele ettiği fikirlerinin savunucusu olacağımıza söz veriyoruz.

Ruhun şad olsun değerli bacımız diye biten bu sözleri ve kısa yazıyı birlikte fotoğraflarımızı ekleyerek yönetim kurulumuz adına yayınladık.

Nur içinde yatsın.

Azerbaycan, Hocalı

soykırımını unutmayacağız

1992 Yılı 25 Şubat'ı 26 ya bağlayan gece HOCALI kasabasında 613 suçsuz ve günahsız Azerbaycan Türkünü kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden Rusların desteğiyle Ermeniler tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir vahşeti yaşatarak katliam kelimesi yetersiz kalır, bu tamamen bir SOYKIRIM'dır.

Bunu unutmadık!

Unutmayacağız da!

Türkiye de ilk ve tek Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimiz de tarihi belge ve bilgiye dayalı 2012 yılından bu yana faaliyette olan SOYKIRIM Müzemizde binlerce insan nefretle vahşeti inceleyip, görmektedir. Nitekim, İzmit, Sakarya ve Karasu'da Hocalı Şehitleri için ilgili belediyelerle temasa geçip Şehitler adına Anıt ve parkların törenle açılmasını sağlamıştık.

Bu yıl anılan tarih ve yaşanılan vahşeti unutturmamak adına Haydar Aliyev Kültür Evinde çeşitli etkinlikleri gerçekleştirdik Şehitlerimiz için saygı duruşundan sonra o gün yaşanan ve yaşatılan Soykırım ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. 2020 yılında 44 gün süren zafer savaşında Azerbaycan'ın Şanlı Ordusunun işgal altındaki topraklarının büyük bir kısmını geri alarak on bin civarında Ermeni askerleri hatalarının bedelini ölümle ödemiş bulundular.

Başta Hocalı'da olmak üzere vatan uğruna bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.