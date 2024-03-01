Diyanet bu hafta 'zararlı alışkanlıklar’a dikkat çekti!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesi, bütün camilerde okunuyor… Hutbelerde ‘ Atatürk’e yer verilmemesi de dikkat çekiyor. Bu yüzden de sürekli eleştiriliyor. Cuma Hutbesini yıllardır cumartesi günleri gazetemizin ikinci sayfasında yayınlarız. Hutbenin bu haftaki konu başlığı, “Zararlı alışkanlıkların esiri olmayalım” idi… Cumhuriyet gazetesi, Cuma hutbesi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Birlikte okuyalım;

ŞANS OYUNLARI

“Diyanet'in hazırladığı Cuma hutbesinde bu hafta "zararlı alışkanlıklar" konu edildi. Alkollü içki ve tüketiminin İslam'a göre haram olduğu vurgulanan hutbede şans oyunları ve sosyal medya da hedefe alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan Cuma hutbelerinin bu haftaki (1 Mart Cuma) konusu "zararlı alışkanlıklar" oldu.

NASİHAT VE UYARI

"Yüce dinimiz İslâm, din, can, akıl, nesil ve mal emniyetini muhafaza etmemizi emretmiştir. Dinimizle bağdaşmayan, fıtratımızı bozan, bedenimize ve ruhumuza zarar veren, neslimizi ifsat eden her türlü zararlı alışkanlığı ise yasaklamıştır" denilen hutbede ilk "nasihat" ve "uyarı" alkollü içki üretimi ve tüketimiyle ilgili oldu.

HUTBEDE BİR BÖLÜMÜ;

"İnsanı uyuşturan ve aklı işlevsiz hale getiren alışkanlıkların başında alkollü içecekler gelmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde, “Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır.” buyurmaktadır. İçki, bütün kötülüklerin anasıdır. İçki sebebiyle nice yuvalar dağılmaktadır. Yaralanmalı veya ölümlü nice trafik kazaları yaşanmakta, nice hayatlar ve umutlar sönmektedir. Bunun içindir ki, alkollü içeceklerin üretilmesi, içilmesi, alınması ve satılması dinimizde haram kılınmıştır."

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Şans oyunları ve uyuşturucunun da diğer zararlı alışkanlıklar olarak nitelendiği hutbede son olarak internet ve sosyal medya da hedef alındı. Hutbede "Son dönemde hızla yaygınlaşan dijital bağımlılık, kişiyi gerçek hayattan koparmakta, sevdiklerini ihmal etmesine, ömür sermayesini boşa harcamasına sebep olmaktadır. Bazı mecralarda kişi ve aile mahremiyeti hiçe sayılmakta, yalan, iftira ve asılsız haberlerle kul hakkı ihlal edilmekte, insan onuru ayaklar altına alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.”

SON PİŞMANLIK…

Diyanet’in Cuma hutbesinin bir bölümünü yukarıda okudunuz.

Hutbenin internet ve sosyal medya ile ilgili değerlendirmesini dikkat çekici buldum. Ülkemizde sosyal medya bağımlılığı giderek artıyor…

Sosyal medyaya bağımlılık, insanlar arasındaki iletişimi de zayıflatıyor.

Elbette internet ve sosyal medyanın faydaları var, ama maalesef sosyal medyayı kötü niyetli olarak kullananların sayısı artıyor.

İnternet dolandırıcılığına, sosyal medya dolandırıcılığına karşı her daim dikkatli olunmalı. Unutmayın ki, son pişmanlık fayda etmiyor…