Birisi size “onurdaş olalım” derse…

Sonu “daş”la biten sözcüklere bir yenisi daha eklendi.

Onurdaş…

“Onurlu iki insanın dayanışması, beraberliği” anlamına geliyor.

İlk duyduğumda garipsemiştim.

Üzerinde biraz düşününce, çok “anlamlı” buldum.

Ülkemizde son yıllarda pek çok kavram anlamını yitirmişti.

“Onur” da bunlardan biriydi.

Söyleniyordu, konuşuluyordu, ama çoğu kez içi boştu.

“Onur”, en başta “özsaygı” demekti.

İnsanın kendisine saygı duymasıydı.

Eğilip bükülmemesiydi.

İnandığı yolda kararlılıkla yürümesiydi.

Söylediği ile yaptığının birbirini tutmasıydı.

Tükürdüğünü yalamamasıydı.

Bakın şöyle çevrenize, kaç kişide bu özellikleri görebilirsiniz acaba?

Bu nedenle sayıları azalan onurlu insanların “onurdaş” olmaları, bence anlamlı bir beraberlik.

“Kendine saygı duyan, eğilip bükülmeyen, esen siyasi rüzgâra göre yön değiştirmeyen, inandığı doğrultuda inatla yürüyen, söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutan” insanların beraberliği…

İnşallah bir kırılma yaşanır, ülkemizdeki onurlu insanların sayısı artar, “onurdaş”lar çoğalır.

Diğer “daş”ları da bir hatırlayalım mı?

*Arkadaş

*Vatandaş

*Toplumdaş

*Anlamdaş

*Gönüldaş

*Duygudaş

*Görevdaş

*Karındaş

*Sınırdaş

*Şekildaş

*Kafadaş

*Okuldaş

*Omuzdaş

*Ülküdaş

*Candaş

*Çağdaş

*Dindaş

*Dildaş

*Kandaş

*Paydaş

*Sırdaş

*Soydaş

*Yandaş

*Yoldaş

*Kadehdaş

*Oydaş

*Kıyıdaş

*Fikirdaş

Benim bulabildiklerim bu kadar.

Siz çoğaltabilirsiniz.

Sanırım, yukarıda yazdıklarım arasında anlamsız bir “daş” yok!

Çok iyi gidiyoruz, çok!

*Geçen yılın ocak ayında 32.3 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı ayında neredeyse beşe katlayarak 150 milyar 719 milyon liraya çıktı.

*Yine geçen yılın ocak ayında 21 milyar lira olan faiz giderleri, 2024 yılının ocak ayında yüzde 466.9 artışla 121 milyar liraya çıktı.

*Geçen yıl yabancı doğrudan yatırım sermaye girişi 5 milyar 588 milyon dolar oldu. Türk yatırımcıların yine geçen yıl yurt dışına çıkarttığı yatırım sermayesi ise 5 milyar 669 milyon dolar. Yani gelenden daha çok “kaçan” var. Tarihimizde ilk defa “giden sermaye”, gelen sermaye”yi geçti.

Size, ülkemiz ekonomisinden üç rakam verdim.

Nasıl, çok iyi gidiyoruz çok, değil mi?

Peşkeş çekmek…

“Peşkeş çekmek” ne demek?

*Verilmemesi gereken bir şeyi uygunsuz bir amaçla ya da yersiz olarak birine vermek.

*Başkasının malını başkasına bağışlamak.

Ve bir gazete haberi:

“Kanadalı firma, Erzincan’ın dünyada benzeri olmayan coğrafyasında toprağın altından çıkardığı her 10.000 kilo altının sadece 90 kilosunu Türkiye’ye devlet payı olarak bırakıyor.”

Nasıl, “peşkeş çekmek”in sözcük anlamıyla, iktidarın altın madenleriyle ilgili uygulaması birbirine benziyor mu?

Bir cümlelik bir haber, iki sözcükten oluşan “peşkeş çekmek” deyimini ne güzel anlatıyor, değil mi?

Uganda

Hani, ülkemizde olmaması gereken bir olayla karşılaştığımızda, “Bu nasıl iş? Burası Uganda Cumhuriyeti mi?” diye tepki veririz ya, işte Türkiye “kara para aklama” mücadelesinde, “Uganda kadar bile” başarılı olamadı.

Kısa adı FATF olan Mali Eylem Görev Gücü, son değerlendirmesinde, Doğu Afrika ülkesi Uganda’yı “gri liste”den çıkardı, Türkiye’yi çıkarmadı.

Türkiye’nin, Ekim-2021’den beri, “Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı” konusundaki uluslararası notu kötü.

Uganda notunu düzeltti, biz düzeltemedik.

Yazdım…

Bir daha siz siz olun “Uganda’yı küçümseyici söz söylemeyin!