Dezenflasyonist süreçte maliye politikamız-8

Bu makalem ile birlikte, sekiz haftadır düşük enflasyona geçişte yani dezenflasyonist süreçte, uygulanması gereken maliye politikasına yönelik genel strateji ile mikro anlamda alınabilecek tedbirlere yönelik kendi düşüncelerimi sizlerle paylaştım.

Bu hafta, bu konudaki son köşe yazım ile bu konu hakkında yazmış olduğum yazı serisini tamamlamak istiyorum. Tabii ki uygulanması gereken sıkı maliye politikası tedbirlerinin, mikro ölçekte ele alınması söz konusu olunca, yazmış olduğum düzenlemeler dışında ,çok değişik tedbir ve düzenlemelerden söz edilebilir. Enflasyon sadece talebi azaltmak yolu ile düşürülmez, arzı artırıcı, verimliliği artırıcı tedbir ve düzenlemeler ile de arz talep dengesi yaratılıp, ekonominin resesyona girmesine de engel olarak enflasyon indirilebilir. Bu konudaki düşüncelerimi ayrı bir yazı konusu yapacağımı belirterek bu yazı dizisinde; daha çok hemen uygulanabilecek, kısa dönemde etkisi yüksek olabilecek düzenlemeler üzerinde daha çok durmaya çalıştım. Belirtmiş olduğum vergi ve harcama düzenlemeleri ayrı ayrı hemen uygulanabileceği gibi bir politika setinin uygulanmasında zamana yayılı olarak da yürürlüğe girebilir.

Her şeyden önce şunu bilmeliyiz ki, enflasyon kendi kendine düşecek bir olgu değildir. Hele ülkemizde politikaların, yapılan düzenlemelerin, birbiriyle bağlantısı kopmuşken ,palyatif tedbirlerle sadece para politikası, kur politikası ile enflasyon düşürülemez .Kısa dönemli düşürülürse bile ,yüksek kalmaya ,her olumsuz adım veya gelişmede daha yüksek oranlara çıkmaya devam eder .

Bugünden sonra, bence ülkemizin önünde iki yol mevcuttur; birinci yol, yüksek enflasyon ortamında doksanlı yıllar gibi yaşamak, en ufak bir olumsuzlukta üçlü rakamları görebileceğimiz bir enflasyon sürecinde olmak, kısaca artan kırılganlıkla yoluna devam etmesidir. Diğer yol ise uygulanmaya başlanan ve epeyce mesafe alınan sıkı para politikasının yanına, sıkı maliye politikası ve yapısal reformları koyarak, halkın da benimseyeceği ve inandırıcılığı yüksek bir politika seti ile enflasyonu düşürüp, istikrarlı bir ortama geçerek, büyüme ve kalkınmamızı gerçekleştirmemizdir.

Tabii ki, alınacak tedbirler kısa dönemde tüketim kalıplarımızı etkileyecek, bir kısım sektör ve işletmelerde daralmalara ve işsizliğe neden olabilecek, kısaca tepkilere sebep olabilecektir .Bu olumsuz durumun etkilerini hafifletebilmek için ,uygulanacak politika setinin 1-2 yılda tek haneli enflasyona geçiş politikası olarak değil de,4-5 yılda tek hanelere ulaşabileceğimiz bir şekilde dizayn edilmesi gerekebilir. Burada en büyük açmaz, uygulanacak politika zamana yayıldığında, verilecek tavizler ve sapmalar nedeniyle amaca ulaşmada bize vakit kaybettirebileceği korkusudur. Bu nedenle toplumsal uzlaşı bu süreç için şarttır. Unutmayalım ki ülkemiz 2001’li yılların başlangıcından itibaren, her siyasi iktidarın arkasında durduğu, politika setleri ve yapısal reformlarla, yüksek enflasyon döneminden düşük enflasyonlu yıllara geçmeyi başarmıştır.

Son olarak belirtmem gereken husus, enflasyonu tek hanelere indirmenin sihirli tek bir tedbirinin olmadığıdır. Tüm toplum olarak bunu kabul edip, özellikle gelir dağılımında en düşük gelir sınıfında bulunan bireylerin korunarak, herkesin taşın altına elini soktuğu ,geçmişte uygulanan yanlış politikalar ,yanlış harcama modellerinin ,önemli bir kısmının harcanabilir gelirimizin yanında, borç alarak tükettiğimiz tutarlar nedeniyle oluştuğunu ,şimdi de bu borç tutarlarının ödenmesi gerektiğini idrak etmemiz ,aile bütçesinden başlamak üzere ,devlet bütçesine kadar tasarrufu ön plana alan bir politika izleyerek ,daha önce başardığımız tek haneli enflasyonlu yıllara geri dönmemiz mümkündür.

Unutmamak gerekir ki, dünyada kalkınmasını % 40-50 enflasyon ile sürdürebilmiş, yani yüksek enflasyon ile kalkınmasını başarmış, ardından hiçbir tedbir almadan istikrarlı bir ülke olarak yoluna devam edebilmiş ülke yoktur. Yüksek enflasyon, ancak maliyetine katlanılarak düşürülebilir. Burada önemli olan 2 husus vardır; ilki tüm toplum olarak biz niçin bu duruma yani 1990’lı yıllarda olduğu gibi yüksek enflasyon ile yaşamaya başladık, bunu iyi sorgulamamız gerekir, ikincisi de kimin ya da kimlerin enflasyonu indirmek için uygulanacak politikalar nedeniyle oluşacak maliyete katlanacağı hususudur. Bu soruların cevaplarını eğer doğru verir, yüksek enflasyonun bir ülke için çok kötü sonuçlar doğuracağını toplum olarak kabul eder ve atılacak doğru adımların hakkaniyetli, hukukun üstünlüğünü esas alan, liyakatli kadroların elinde geliştirilen politikalara sahip çıkarsak, bu sorunun üstesinden geliriz. Eğer tercihimizi, enflasyon yüksek olsa da nominal gelirim artıyor, şirketimdeki malımın değeri durduğu yerde artıyor şeklinde kullanırsak, emin olunuz ki, bir gün 2001 yılında yaşadığımız ekonomik krizin benzeri bir duruma da kapı aralıyoruz demektir.