Almanya’da doğumdan sonra yapılacaklar

Herkese merhaba;

Geçtiğimiz ay (Şubat ayında), “ Almanya’da Doğuma Hazırlık Süreci” isimli yazı yazmıştım. Sizlere yaşadığım deneyimler doğrultusunda doğum öncesi Almanya’da neler yapılması gerektiğini anlatmıştım. Bu ayki yazımda ise doğum sonrası yapılması gerekenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya gibi kâğıt kürek işlerini seven bir ülkede doğum yapmışsanız doğum sonrası sizi bir dizi evrak sürecinin beklediğini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Buna rağmen gözünüz korkmasın, çünkü hepsi sırayla yapılacak. Hadi, başlayalım!

Doğum Bildirimi (Geburtsanzeige)

Dokuz ay boyunca karnınızda taşıdığınız bebişinizle artık kavuşma zamanı geldi çattı ve hastanedesiniz. Bebeğinizi sağlıcakla kucağınıza aldınız. Bebeğiniz doğduktan sonra yapılacak ilk iş, hastanenin Hasta Yönetimi’ne (Patienten Management) gidip bebeğinizin doğum kaydını yaptırmak olacaktır. Bunun için hastaneye giderken yanınızda olması gereken evrakları bir önceki yazıda yazmıştım; ama yine hatırlayalım. Bebeğinizin doğum kaydı için gerekli evrakları şöyledir:

Evlilik cüzdanının orijinali

Uluslararası evlilik kayıt belgesi (Formül B) (Belge, üç dildedir ve yeniden tercüme ettirmeye gerek yoktur.)

Hem annenin, hem de babanın doğum belgesi (Formül A) (Belge, üç dildedir ve yeniden tercüme ettirmeye gerek yoktur.)

Anne ve babanın Alman kimliğinin kopyası

Anne ve babanın pasaport kopyası

Hastanenin bebeğin doğum kaydı için verdiği form (Hem annenin, hem babanın imzalaması gerekli.)

Yukarıdaki evraklarla başvuru yapıyorsunuz. Hasta Yönetimi, tüm bu belgelerle birlikte bebeğin doğum belgesi (Geburtsurkunde) için belediyeye bildirim yapıyor. En azından benim doğum yaptığım hastane, ikametimizin olduğu belediyeye de bebeğin doğumunu bildirdiği için bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadı.

Bu ilk aşama, tamam. İki kişi geldiğiniz hastaneden artık üç kişi olarak eve çıkış yaptınız. Eve geldikten sonra birkaç hafta içinde adresinize ilk olarak bebeğinizin doğum belgesi (Geburtsurkunde) postalanıyor. Bu belge, çok önemli. Çünkü diğer aşamalar için bu belge önem arz etmektedir. Bizim şansımıza hastaneden çıkıp eve geldiğimiz hafta daha bitmeden bu belge elimize ulaştı. Böylelikle diğer aşamalara hızlıca geçebildik.

Bebeğin Aile Sigortasına Kaydı

Bebeğin doğum belgesi (Geburtsurkunde) elinize ulaşınca da ilk yapılacak şey, bebeğinizi aile sigortasına kaydettirmek oluyor. Bebeğin doğum belgesi ile birlikte sigortamızın bebek için doldurmamızı istediği formu (Fragebogen für die Aufnahme) doldurarak kendilerine yolladık. Bu belgeleri yolladıktan sonra bebeğin sağlık sigorta kartı kısa süre içinde sigorta şirketi tarafından ev adresinize yollanıyor.

Vergi Dairesi (Finanzamt) ve Alman Emeklilik Sigortası (Deutsche Rentenversicherung) için Kayıt

İkametinizin olduğu belediye tarafından evinize gelen bebeğin doğum belgesinden (Geburtsurkunde) sonra sizin Vergi Dairesi’ne ve Alman Emeklilik Sigortası’na bildirim yapmanıza gerek yok. Çünkü bu bildirim, belediye tarafından yapılmaktadır. Sonrasında bebeğiniz adına Vergi Dairesi’nden vergi numarası (Steuer-ID) yine adresinize postalanmaktadır. Bu belge de çok önemlidir. Çünkü bebeğinizin vergi numarası olmadan çocuk parasına başvuru yapamazsınız.

Çocuk Parası (Kindergeld) için Başvuru

Çocuk parası, Almanya’da genelde çocuğun 18 yaşına kadar ödenmektedir. Bazı durumlarda 25 yaşına kadar da ödendiği belirtilmektedir. Çocuk parası için başvuru süresi, bebeğinizin doğumundan itibaren 6 aydır. 6 ay içinde bu başvuruyu yapmanız gerekmektedir.

Hastane çıkışımızın ikinci haftasında ev adresimize bulunduğumuz eyaletin aile fonundan (Familienkasse) çocuk parasına başvuru için mektup geldi. Bu mektupta çocuk parasına online olarak başvuru yapabilmemiz için şifremizi gönderdiler. Lakin başvuru sırasında sistemde hata olduğu için websitesi üzerinden başvurumuzu tamamlayamadık. Biz de https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder sayfası üzerinden çocuk parası başvuru formunu doldurup bize en yakın aile fonu şubesine evraklarımızı ilettik.

Çocuk parasına başvuru yaparken şu evraklar gereklidir:

Başvuru formu (Antrag auf Kindergeld)

Çocuk eki formu (Anlage Kind zum Antrag auf Kindergeld)

Çocuk parasına başvuru yapan ebeveynin Alman kimliğinin kopyası

Bebeğinizin Alman kimliğini aldıktan sonra bu kimliğin kopyasını da sonrasında iletmek gerekiyor.

Ebeveyn Parası (Elterngeld) için Başvuru

Ebeveyn parası, küçük çocukları olan ailelerin mali durumunu güvence altına alan bir uygulamadır. Doğumdan sonra üç ay içinde başvurulması gerekmektedir. Ebeveyn parası çalışan, çalışmayan ve ayrı yaşayan ebeveynler için de geçerlidir. Doğumdan sonra çocuklarına kendileri bakıp büyüten, çocuklarıyla aynı evde yaşayan, Almanya’da ikamet eden anneler ve babalar alabilir. Temel ebeveyn parası (Basiselterngeld), ebeveyn parası plus (ElterngeldPlus) ve ortaklık bonusu (Partnerschaftsbonus) olmak üzere üç varyantı vardır.

Temel ebeveyn parasında (Basiselterngeld) ebeveynler, çocuğun doğumundan itibaren 14 aya kadar ebeveyn parası alabilirler. Annenin veya babanın evde ne kadar süre kalıp çocukla ilgileneceğini kararlaştırarak bölebilir. Her iki ebeveyn de çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenmek isteyebilir. Bu durumda sadece bir ebeveyn en fazla 12 ay süreyle temel ebeveyn parası talebinde bulunabilir.

Ebeveyn parası plus ise ebeveyn parası alırken diğer yandan da yarı zamanlı olarak çalışmak isteyenlere avantaj sağlar. Bu, daha uzun süre ebeveyn parası talep etme fırsatı sunar. Temel ebeveyn parası gibi hesaplansa da ebeveyn parası miktarının maksimum yarısı kadardır.

Ortaklığın bölünmesine karar veren ebeveynler de ortaklık bonusu alabilirler. Her iki ebeveynin de birbirini takip eden iki ile dört ay boyunca haftada 24 ila 32 saat arasında aynı anda çalışması durumunda, iki ile dört ay daha Ebeveyn Parası Plus alırlar.

Ebeveyn parasına https://elterngeld.hessen.de/Elterngeld-Onlineantrag/default.aspx sayfası üzerinden başvuru yapılmaktadır. Bu site, Hessen Eyaleti için geçerlidir. Her eyalet için başvuru sayfası farklıdır. Çocuk parasına başvuru yapmak için şu evraklar gereklidir:

Ebeveyn parası başvuru formu (Antrag auf elterngeld)

Çocuğun doğum belgesi (Geburtsurkunde)

Sağlık sigortası şirketinden alınan olumsuz doğum yardımı belgesi (Negativbescheinigung Mutterschaftsgeld von Krankenkasse)

Ebeveynin kimliğinin kopyası

Son 12 aya ait gelir beyanı ve gelir belgesi

İş merkezinden bildirim (Bescheid vom Job Center)

Ebeveynlik iznine ilişkin işverenden onay (Bestätigung des Arbeitgebers über Elternzeit)

Pasaport için Başvuru

Pasaport başvurusu için bebeğin biyometrik fotoğrafı ve doğum belgesi (Geburtsurkunde) gereklidir. Bu aşamada en zor durum, yenidoğan bebeğin fotoğrafının çekilmesi. “Nesi zor olabilir ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle ki; yenidoğan bebeğin fotoğraf kamerasının merceğine bakıyor olması ve kafasının da düz durması bekleniyor. Haliyle fotoğraf çekimi aşamasında hareket etmemesini sağlamak için ebeveynleri olarak elleriniz de görünmeyecek şekilde bebeğinize destek oluyorsunuz. Kameranın merceğine bakmasını sağlamak için de türlü türlü şaklabanlıklar yapmak da cabası… 

Bir sonraki yazımda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.