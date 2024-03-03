NEREDEN NEREYE NASIL GELDİK?   

“İnsan belleği unutkandır ama arşiv unutmaz!”

Her gün önce internet ortamında günlük gazete manşetlerini inceler, sonra da birkaç gazete alırım. Gazeteleri okuduktan sonra, önemli “kupürleri” keser, konularına göre dosyalarım.

2024 yılının ilk gününden bu güne, “EKONOMİ” dosyasına bir göz attım. Hani, birileri, “Nereden nereye geldik!” diyorlar ya!

İşte, özeti;

Arsası devletten, inşaatı müteahhitlerden Şehir Hastaneleri

için 2022’de Sağlık Bakanlığı bütçesinden “kira, hasta bakım ve tıbbi tetkik garantisi” bedeli olarak 2 milyar 826 milyon TL. ödenmiş. 2023’de bu ödeme 46 milyar 622 milyon TL olmuş! (3.1.2024)

TCDD Erzurum’daki taşınmazları aylık 157 bin 167 TL’ye

kiralanmış. Kiracı da bir başkasına 330 bin 227 TL’ye kiralamış! Devlet’e böyle kazık atılıyor! (9.1.2024)

Toplam tarım ürünleri ithalatına ödediğimiz para 30 milyar

dolara ulaşmış! Sadece buğday alımı için 3.3 milyar dolar ödenmiş! İthalat, savaş alindeki Rusya ve Ukrayna’dan! Çiftçimiz ise saç baş yoluyor! ( 10.1.2024)

Özelleştirme İdaresi, Emlak Ofisi’ne dönmüş! 2023 yılında

yapılan 180.9 milyon dolarlık satışın 179.1 milyon doları arsa ve arazi satışından! (10.1.2024)

Varlık Fonu’na devredilen Et ve Süt Kurumu 2021 yılı zararı 21

milyon TL. 2022 yılı zararı 706.4 milyon lira! (13.1.2024)

Kamuda görev zararı; SGK 494 milyar TL. EÜAŞ 77 milyar TL.

BOTAŞ 74 milyar TL. zarar etmiş! (19.1.2024)

PTT’nin 3 milyar lirası kayıp!? (20.1.2024)

TCDD 2022 zararı 6 milyar 386 milyon TL. Bunun 344 milyon

TL’si FAİZ gideri. (22.1.2024) (Sayıştay Raporu)

Zafer Havaalanı 2023’de 220 milyon lira daha yuttu. (1 milyon

300 bin yolcu garantisi verildi, 43 bin yolcu kullandı.( 23.1.2024)

T.M.O. borcu 3 yılda 20 kat arttı. Borç 40 milyar TL’ye dayandı. (24.1.2024)

Kamunun borcu 6.7 Trilyon lira. Kaynak: Hazine ve Maliye

Bakanlığı. (24.1.2024)

Dernek ve Vakıflara Bütçeden son 2 yılda 4.1.milyar TL.

aktarılmış. Kaynak: Sayıştay Raporu. ( 25.1.2024)

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için verilen yolcu garantisi

gerçekleşmediği için 1 milyar TL. ödendi! (25.1.2024)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık itibariyle borç verilerini

açıkladı. Merkezi Yönetimin brüt borç stoku Aralık sonu itibariyle 6 trilyon 722.5 milyar TL. Borcun 4 trilyon 313.8 milyarı DÖVİZ cinsinden! 2024’de 25 milyar dolar daha borçlanacağız. (26.1.2024)

Tasarruf Genelgesi’ne rağmen kamuda taşıt alım gideri patladı.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde 255 milyon 38 bin TL. olan harcama Ağustos-Aralık ayları arasında 1 milyar 540 milyon liraya fırladı. Aynı dönemde “Temsil-Tanıtım” gideri ise 1 milyar 797 milyar TL oldu. ( 1 Şubat 2024)

Hazine 3 ayda 541 milyarlık iç borçlanmaya gidecek. (1 Şubat

2024)

Türkiye Varlık Fonu’nun TBMM’ne sunulan 2022 raporuna göre;

Fona ait şirketler bir yılda 5 milyar 763 milyon TL. faiz ödemesi yaptı. 2021 yılı faiz ödemeleri ile faiz 8 milyar 965 milyon lira oldu. (3 Şubat 2024)

Üç kamu bankası 2022’de 38 milyar TL. kredi batırdı. Sayıştay Raporu. (8. Şubat 2024)

Son 20 yılda faize 563 milyar Dolar gitmiş! 2024’de de 1.2 trilyon faiz ve borç ödemesi yapılacak. (8.2.2024)

Hazine bu ay 250 milyon 200 milyon borçlanacak.(14.2.2024)

Yap-İşlet Devret yöntemiyle yapılan köprüler için verilen garanti

tutarı 2024 sonunda 37 milyar TL’yi aşıyor!(21.Şubat 2024)

Devlet’in “Ocak ayı” kiralık bina giderleri 1 milyar 329 milyon TL. (22.2.2024)

Şimdi, akıl ve insafla düşünün; Nereden nereye gelmişiz?

31 Mart seçimlerinden sonraki 4 yılda nerelere geleceğiz?

Allah yardımcımız olsun!