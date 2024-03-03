Güç zehirlenmesi bir partiyi yok eder mi?

Birdenbire günün koşullarından doğan partiler bir anda büyürler tek başına iktidar olurlar. Sonra da tepetaklak giderler.

İsmet İnönü çok partili hayata geçilmesine karar verdiğinde; 1946 yılında kurulan Demokrat Partisi şu anda tabela partisi olmaktan öteye geçmedi.

1960 İhtilalinin koşullarında 1962 de kurulan Adalet Partisi yok oldu.

12 Eylül darbesinin koşullarında 1983 yılında kurulan Anavatan Partisi tek başına iktidar oldu. Bu parti ve lideri Turgut Özal güç zehirlenmesi yaşadılar.

Hangi güçlerin bu partiyi iktidara taşıdığını çoğu kişi biliyor.

Öyle ki Anavatan Partisi parlamentoda sayısal üstünlüğü ele geçirdiği için istediği yasayı çıkarıyordu. Serbest piyasa ekonomisini ekonomi sistemimize kazandıran Turgut Özal “Benim memurum işini bilir” diyerek devlet katında rüşveti, hırsızlığı, yolsuzluğu onaylayan, hatta koruyan bir anlayışla uzun süre iktidarda kaldı. Toplumda bozulma o iktidar döneminde yaşandı.

1991 kurulan Ecevit hükümetinde Anavatan Partisi ortak olarak yer aldı. O günkü koşullarda ülkede ekonomik kriz vardı. İktidar erken seçime gitmek zorunda kaldı. Anavatan Partisi baraj altı kaldı. Meclise giremedi. Sonra da tarihe karıştı.

2002 yılında Ecevit’in Partisi Demokratik Sol Parti de kapanmadı ama tabela partisi olmaktan öteye geçmedi. 2023 Mayıs seçimlerinde genel başkanı kapağı AKP’ye atarak milletvekili oldu.

2001 yılı krizinin koşullarında kurulan veya kurdurulan AKP yıllardır mecliste sayısal üstünlük sağlayarak istediği yasayı çıkardı. Devleti istediği şekilde yönetti. Şimdi de bir tek kişi hem partiyi, hem de ülkeyi yönetiyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi de aynen Anavatan Partisi gibi zamanla güç zehirlenmesine girdi.

Ancak, Anavatan Partisi’nde işi bilen kadrolar vardı. AKP’ ise devleti bilen, işi bilen kadrolardan yoksundu. Bir AKP’li yetkili iktidara geldiklerinde yeteri kadar bilgili kadrolarının olmadığını, bu nedenle FETÖ terör örgütü ile işbirliği yapmak zorunda kaldıklarını katıldığı bir televizyon kanalında anlattı. Bu nedenle sürekli olarak ülkede bir kriz ortamı oluştu.

Ekonomik kriz AKP’yi eritmeye başladı. Bu parti giderek oy kaybı yaşamaktadır. 22 yıldır iktidarda kalan AKP’nin şansı, kendisinin karşısında muhalefet edecek güçlü bir muhalefetin olmayışıdır.

Güç zehirlenmesine giren bir parti yok olmaya mahkumdur ama AKP yıllardır iktidarını sürdürmektedir. Bunun nedeni de karşısında iyi bir muhalefetin olmamasıdır.

Muhalefet, AKP’nin güç zehirlenmesinin önüne bir türlü geçememiştir.

31 Mart seçimlerine giderken AKP belediye başkan adayları kendilerine soru soran gazetecilere, eleştiren vatandaşlara olmadık hakaretler yapmaktadırlar.

Bir ilin AKP il başkanı polislere olmadık hakaretlerde bulundu.

Bir AKP’li belediye başkan adayı jandarma komutanına “O. Ç” diyebildi.

Tüm bunlar bir partinin güç zehirlenmesinin belirtileridir. AKP bugün bu güç zehirlenmesini yaşamaktadır. Hani bir laf vardır. “Böbürlenme padişahım, senden büyük Allah vardır.”

Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi’nin, Danıştay’ın, Sayıştay’ın, Yargıtay’ın kararlarını sorguluyorsa, partisinin sade vatandaşları, milletvekilleri, belediye başkan adayları hatta meclis üyesi adayları vatandaşa, polise, güvenlik güçlerine, basına olmadık hakaretleri edebilirler.

31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerine gidilirken muhalefetin böyle darmadağınık olduğu bir ortamda iktidarda bulunan bir partinin üyelerinin, yandaşlarının güç zehirlenmesine girmeleri gayet normaldir. Güç zehirlenmesine giren partilerin bir gün yok oldukları da yaşadığımız olgulardan biridir. AKP bunu unutmamalıdır.