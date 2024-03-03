Zamanın Akışı

“Dün bugündür aslında.

Değişen tek şey zamandır.

Ahmet Hamdi Tanpınar”

‘Son zamanlarda, çok huysuz biri oldun Lal’. ‘Elimde değil, güvercin. Zaman geçiyor, ben zamanla iyileşeceğim yerde gittikçe kötüleşiyorum’. ‘Üstelik bir de grip oldun değil mi?’. ‘Gripten daha kötü şeyler de vardır. Gribi bile, isteyerek kabul edersin güvercin’. ‘Daha açık konuşamaz mısın?’. ‘Boş ver güvercin. Konuyu çekiştirmeye, uğraşmaya değmez.

Son zamanlar lafı ettin, bugün zamandan konuşalım mı?’.

‘Zamanın nesinden konuşmak istiyorsun, Lal?’. ‘Her şeyinden desem, fazla mı abartmış olurum? Zaten senden alacaklıyım. Hiç sesini çıkartma’. ‘Neden, benden alacaklıymışsın?’. ‘Son konuşmamızda bir soru sordun. Bir haftadır, onunla ne demek istediğini düşünüp duruyorum, başım ağrılar girdi’. ‘Bir haftadır sürekli beni mi düşünüyorsun sen?’. ‘Neden seni düşünecekmişim’, diye sordu Lal, yüzünü buruşturarak. Aklıma soktuğun fikirleri düşünüp duruyorum. Hangi cümleme takıldın?‘. ‘Sevginin kendisi, aidiyet geliştirebileceğimiz, en büyük mekan olamaz mı, diye sormuştun’. Güvercin, güldü. ‘İyiymiş, iyi olmuş, Lal’. ‘Neden iyi olmuş güvercin?’.’Duygularını, acı verici şeylere odaklayıp, kendini üzüp duruyordun. Aklını çalıştırma zamanı gelmiş işte. Yaşamak, nefes almak, hareket etmek demek, değil mi? Hareket etmenin zamanı gelmiş işte’. ‘Böyle mi yapacaksın şimdi, diye sızlandı Lal. ‘Zaman hakkında konuşmak istememiş miydin? Zaman art arda akarak var olan bir yapıdır. Yavaş, yavaş ortaya çıkan doğrusal ve çizgisel bir özellik taşır. Zaman hakkında konuşmak, yaşamış olanı, şimdiye taşımak ve şimdiyi değiştirmek demektir. Konuşurken, geçmişte kalanı, şimdi de var olmayanı anlatırız. Geçmişi biçimlendirerek anlatırız. Farkına varmadan, gitmiş olanı şimdi de değiştirirken, anlatılanı yeniden var ederiz?’. ‘Söylediklerini anlamıyorum güvercin. Zamanı biçimlendirmek, zamanı yeniden var etmek diyorsun? Ne anlatıyorsun?’.

‘Zaman yavaş yavaş akarak, kendiliğinden varolurken, yaşamı da hareket ettirir. Eğer yaşamı ve yaşanılanları anlatabilmek, istiyorsan, geçmiş olan o zamanı, şimdiye getirip, ne anlatmak istiyorsan ona göre zamanı yeniden biçimlendirmen gerekir. Tüm anlatımın temeli, ‘Peki ya sonraya’, dayanır. Peki ya sonra anlatımı, anlatının ön koşuludur, Zira ‘Peki ya sonra’ temel ilke ve sorusu, yaşananlardan yapılan seçimlerle ve olası imalarla zamanı akarak yeniden yapılandırır. Böylece olayların akışını anlatırken, zamanı yeniden biçimlendirmiş oluruz. Duygu ve düşüncelerimizi anlatmaya çalışırken, yaşadıklarımızı, akan zaman içinde küçük parçalara ayırarak, anlatım sürecimizi yeniden şekillendirmek zorunda kalırız’.

Bu biçimlendirmeyi nasıl yaparız, güvercin?

‘Yaşanılanları anlatırken, amacımıza ve anlatmak istediklerimize göre, zamanı esnetir, daraltır, gerçekliği değiştirir, bozar, yeniden başlatırız’.

‘Zamanı, yeniden başlatmak mı, diyorsun güvercin?’.

‘Geçmişte yaşanan bir şeyi, yeniden anlatırken, ister istemez, zamanı yeniden başlatırız. Geçmişi anlatırken, yaşadıklarımızdan bazılarını, apaçık anlatır, bazılarını da ima ederiz.

Zaman hiç durmadan giden bir tren gibidir. Camından sürekli görüntüler akar durur. Her gördüğümüzü anlatmaya çalışmak imkansızdır. Bu yüzden bakarken de, anlatırken de, gördüklerimizi, anlatmak istediklerimizi seçerek, alırız. Bunu yaparken, zamanı, yeniden inşaa etmiş oluruz’.

‘Böyle bir seçim yapmak zorunda mıyız, güvercin?’.

‘Anlatmak istediklerimi seçemezsem, neyi, nasıl anlamlı hale getirebilirim? Yaşanılanları, senin anlayacağın halde, nasıl aktarabilirim?’.

‘Seçerek anlatırken, seçmediklerimi de ima etmiş olurum, Lal’.

‘Zamanın biçimlendirilmesine ve seçerek anlatılmayana, bir örnek verebilir misin güvercin?

Daha açık nasıl anlatabilirim, diye bir an düşündü, güvercin.

‘Yaşanan bir olayı aktarırken, bazen zamanı sıkıştırarak, zamanda sıçramalar ve atlamalar yaparak, durumu, geçmişi özetler ve günümüze, günümüzün detaylarını anlatmaya devam ederiz. ‘Gittim, gördüm, yendim’, şeklindeki kısacık bir cümle, yıllarca devam eden, zamansal bir süreci, birkaç kelimenin boyunduruğuna sokarken, yaşanılanı bugüne çabucak taşımış olur. Bugünü ise, anlatmak istediğimiz amaca göre istediğimiz gibi, uzun uzun zamanı genişleterek, aktarmaya devam edebiliriz.

‘Eş zamanlılık için, ne diyeceksin güvercin?’.

‘Yaşam, hiç durmaksızın arka arkaya, aynı anda, farklı farklı yerlerde aksa da, süreklilik kuralı değişmez. Ancak bazen olaylar birbirinden bağımsız olarak gerçekleşir. Eş zamanlılık, aynı anda farklı mekanlarda yaşanan birbirinden bağımsız farklı olayların anlatılması ve aynı anda yaşanan bu farklılıkların anlatılmasıdır.

Zamanda akıp giden olayların birbiri ardına sıralanması yerine, bunların farklı görünüm ve algılanmalarının aktarılmasıdır. Eş zamanlılığı yaratan, küçük bir zaman diliminde, farklı mekanlarda yaşanılan farklı olaylara odaklanılarak, bunların anlatılmasıdır. Gerçekte akan zaman durmaz, zanansızlık veya zamanın sürüklenmesi söz konusu değildir. Eş zamanlılıkta, küçük bir zaman sürecinde, yaşananların, farklı kişi ve mekanlardaki görünüşlerine odaklanılır. Yaşananların, zaman çizgisi üzerindeki sıralamaya göre anlatılması yerine, o an kendiliğinden ortaya çıkan, farklı olaylara gönderme yapılır’.

‘Bir şeyi anlatırken, neden eş zamanlılığa ihtiyaç duyulur, güvercin?’.

‘Genelde dikkat çekmek için Lal. Yaşananları anlatırken, farklılıkları yansıtmak, anlatımdaki tek düzeliği ve nedensellik zincirini kırmak, yaşamın karmaşıklığını, düzensizliğini aktarmak, var olan çelişkileri açığa çıkarak ve bazı konuları ifşa etmek için, eş zamanında başvurulur. Sadece bu kadarla kalmaz, Lal. Aynı gerekçelerle, anlatılan zaman, bazen yok edilir ya da zamanda sıçramalar yapılır. Genelde yaşananlar, sıkıştırılarak zaman kısaltılır’.

‘Güvercin, bugün neden bu kadar karışık anlatıyorsun? Sanki aklın başka bir yere’, diye söylendi. ‘Ne demek istediğini hiç anlayamıyorum’.

‘Zaman vazgeçilmezdir, diyorum Lal’.

‘Ya zamansızlık?

Ve zamansızlığa geçiş?

Veya zaman dışılık?

Zaman üstü yaşamak için, ne diyorsun, güvercin?’.

‘Şimdi kim, zor yerden soruyor, lal?

Anlatılanları anlamadım mı demiştin, sen?

Ben, gökyüzünde uçmaya mahkum, garip bir güvercinim.

Sadece yaşadığım anda var olabilirim’, diyerek, uçmaya başladı.

Artık içi rahattı, gidebilirdi…

Lal’e, en az, bir hafta daha düşünecek, aklını meşgul edecek malzeme vermişti.

Lal’i çok seviyor, bir an önce toparlanmasını istiyordu…

Kaçmıştı ama iyi yapmıştı…

Gülümseyerek, güneşe doğru kanat çırpmaya devam etti…