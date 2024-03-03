Sebzelerin en sağlıklı ve verimli şekilde yetişmeleri için istediği iklim ve toprak çeşitleri

DOMATES (Solanum lycopersicum).

Domates ılık ve sıcak iklimlerden hoşlanır. Güneşli sıcak iklimlerde meyveleri şekerle zengin renkleri koyu ve olgun olurlar. Yaz mevsimi serin ve seması çok bulutlu yerlerde asla tam olgunlaşamazlar. Domates soğuğu hiç sevmez. Domateslerin en iyi yetiştiği toprak kumlu, tınlı, yahut - kumlu olanlardır. Süzek bahçe toprakları bol gübrelemek şartıyla domates yetiştirilmesine elverişlidir.

HIYAR ( Cucumis Sativus) hıyar sıcak ve ılık iklimlerden hoşlanan bir sebzedir. Toprakta ısı 10/12,santigrat derecesi olduğu vakit tohumu çimlenir. Soğuklardan çok korkar.Kabağın iyi yetiştiği ve sevdiği topraklarda hıyarda iyi yetişir.

ÇİLEK ( Fragaria Hybrida ) yabani orman çilekleri her iklimde yetişirler. Fakat kültür çilek çeşitleri ılık iklimleri severler. Soğuk iklimlerde ilkbahar donlarından korkarlar, çok sıcak iklimlerde ise kuraklıktan etkilenirler. Tınlı -kumlu, süzek, hümüsce zengin topraklardan çilek hoşlanır.

ISPANAK ( Spınacia Oleracea) ıspanak ılık ve yağmurlu iklimleri sever. Sıcak ve yağmursuz yerlerde çabuk tohuma kalkar. Ispanak kuraklıktan hoşlanmadığı gibi fazla donlu havalardan da korkar. Kumlu - killi topraklarda iyi gelişir. Yapraklarının bol ve iri olması için azotlu gübrelere çok ihtiyacı vardır. Çiftlik gübresi mahsulü fazlalaştırır.

YER ELMASI ( Heliantus Tuberosus ) yer elması patatesten daha fazla soğuğa dayanır. Bundan ötürü memleketimizin her tarafında yetiştirilebilir. Kışın 0'ın altında 15, santigrat derecesine kadar toprak altında kalabilir. Milli, yani kumsal topraklarda çok iyi yetiştirir. Fazla nemli ağır killi topraklardan hiç hoşlanmaz.

MAYDANOZ - soğuklara dayanıklı olmakla beraber ılık iklimli yerlerde daha bol yaprak verir. Bol gübreli ve derin tınlı,killi - kumlu toprakları sever.

DERE OTU - soğuklardan korkmamakla beraber yumuşak iklimli yerleri sever. Her türlü toprakta yetişirse de bol gübreli ve iyi hazırlanmış topraklarda gür şekilde gelişir.

NANE - yumuşak iklimli, nemli yerleri, killi - kumlu ve hümüslü toprakları sever.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.