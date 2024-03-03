Ey iktidar! Emekliler gelir bakımından dünya sonuncusu, haberin var mı?

Emekliler, zor durumda… Bunu da her fırsatta dile getiriyorlar. Türkiye emekliler için yaşanmaz ülke olurken, yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki emekliler gelir bakımından dünya sonuncusu olurken, yaşam kalitesi açısından yalnızca Hindistan’ı geçebildi. Türkiye ‘Emekliler Ligi’nde 2018’den bu yana sürekli geriliyor. Sözcü’deki haberi birlikte okuyalım;

Emekliler, 10 bin liralık en düşük emekli maaşı ile yoksulluğa terk edilirken 44 ülkeyi kapsayan bir araştırmaya göre Türk emekliler neredeyse ‘yaşayamayacak’ durumda. ABD’li şirket Natixis Investment, Türkiye’deki emeklilerin, diğer ülkelerdekine kıyasla gelir ve yaşam kalitesi bakımından ne kadar geride kaldığını ortaya çıkaran bir araştırma yayımladı.

KÜRESEL EMEKLİLİK ENDEKSİ

Emekliler için en yaşanabilecek ülkeler seçilirken, sağlık, yaşam kalitesi, maddi refah ve emeklilerin gelirleri dikkate alındı. Yapılan araştırmaya göre ‘Küresel Emeklilik Endeksi’nde Türkiye yüzde 36 ile 44 ülke arasında sondan ikinciliği paylaştı. Türkiye’den daha kötü tek ülke yüzde 10 ile Hindistan oldu. Brezilya’daki emekliler, yüzde 36 ile Türk emekliler ile beraber sondan ikinciliği paylaşırken, Meksika ve Kolombiya da ‘emeklilikte en yaşanılmaz ülkeler’ arasına girdi. Endekste en yüksek puanları yüzde 83 ile Norveç, yüzde 82 ile İsviçre ve yüzde 81 ile İrlanda aldı.

2018’DEN SONRA SERT DÜŞÜŞ

Endeks hesaplanırken kullanılan alt başlıklara bakıldığında, Türkiye’deki emekliler, gelir bakımından dünya sonuncusu oldu. Türkiye’deki emeklilerin finansal gelir puanı yüzde 47 olurken, Rusya ve Yunanistan yüzde 49 ile Türkiye’yi takip etti. Raporda ayrıca Türkiye’deki emeklilerin yaşam kalitesinin Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra ne kadar gerilediği de ortaya çıktı. Türkiye, 2017 ve 2018 yılı raporlarında emekliler için ‘yaşanılabilecek’ ülkeler arasında yer alıyordu. Ancak son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları ve emeklilerin düşen satın alma gücüyle beraber Türkiye, artık listenin sonlarında yer alıyor.

NORVEÇ BİRİNCİ, TÜRKİYE SONUNCU

Türk emekliler, yaşam kalitesi bakımından Avrupa’da son sırada yer alıyor. Türkiye’nin ardından gelen ilk Avrupa ülkesi Rusya ise yüzde 45 ile tam 9 puan üzerimizde yer alıyor. Dünya sıralamasında ise Türkiye, emeklilerin yaşam kalitesinde yalnızca Hindistan’ı geçebildi. Listenin zirvesinde yer alan bir Norveçli emeklinin yaşam kalitesi yüzde 87, İsviçreli’nin yüzde 86 olarak hesaplandı. İlk 15’de yer alan ülkelerin tümündeki emeklilerin yaşam kalitesi yüzde 80’in üzerinde ölçüldü. Türk emeklilerin ölçülen yaşam kalitesi sadece yüzde 25 oldu.”

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ…

ABD’li şirket Natixis Investment’in araştırma sonucunu sizinle paylaştım.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki emekliler gelir bakımından dünya sonuncusu olurken, yaşam kalitesi açısından yalnızca Hindistan’ı geçebildi.

Ne kadar acı bir durum değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını “Emekli Yılı” ilan etti, ama gereğini yapmadı.

Emekliler, seyyanen bir zam beklentisi içinde…

Emekli dernekleri Türkiye’nin her yerinde ses yükseltiyor, iktidardan destek istiyor.

Madem 2024 yılını “EMEKLİ YILI” ilan ettiniz, o halde gereğini yapın.